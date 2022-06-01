8 актеров рассказали о ролях своей мечты, которые им так и не удалось сыграть

Одно статистическое исследование показывает, что только около 56 англоговорящих актеров, работающих в настоящее время, добились славы. И хотя число актеров, ставших мировыми звездами, невелико, это не значит, что эти люди полностью осуществили свои карьерные мечты. И нам было немного странно узнать, что звезды, сыгравшие наших любимых героев, присматривались к совершенно другим фильмам.

Мы в ADME считаем, что нет никаких ограничений для карьерных амбиций, ведь пока мы ставим перед собой новые цели, мы всегда будем двигаться вперед. Вот некоторые актеры, рассказавшие о ролях, которые им не удалось сыграть. Может быть, пока не удалось.

Киану Ривз — Росомаха

Мы привыкли к Росомахе в исполнении Хью Джекмана, но оказалось, что Киану Ривз всегда хотел сыграть этого персонажа. Однако, как сказал он, уже «слишком поздно», да и другой актер, по его мнению, идеально подошел на эту роль. Принимая во внимание его слова, кажется, что шанс увидеть Киану во вселенной Marvel не так низок. Президент студии Marvel признался, что они уговаривают звезду «Матрицы» сняться «практически в каждом фильме», который они делают.

Том Холланд — Джеймс Бонд

Он играет мегапопулярную роль Человека-паука с 2017 года. Однако Том Холланд рассказал, что положил глаз на другого культового персонажа. Британский актер мечтает сыграть молодого Джеймса Бонда. «Играть Человека-паука — это счастье и привилегия, но, если бы они захотели снять кино о юном Джеймсе Бонде, поверьте, я бы в нем был», — сказал Том.

Скарлетт Йоханссон — диснеевская принцесса

Актриса, которая воплотила на экране многих ярких героинь, в том числе Наташу в «Капитане Америке», рассказала, что мечтает сыграть диснеевскую принцессу. Она также заметила, что ее маленькая дочка тоже хотела бы увидеть свою маму в сказочной роли. Однако Скарлетт признала, что «этого, вероятно, не произойдет»: «Я просила об этой роли последние 20 лет, и никто мне ее не предложил».

Милли Бобби Браун — Эми Уайнхаус

18-летняя британская актриса призналась, что мечтает когда-нибудь сыграть Эми Уайнхаус в фильме-биографии. Она объяснила, что покойная певица была «иконой R&B, блюза и вообще всей музыкальной культуры». Девушка добавила, что на нее «произвела впечатление история Эми», поэтому она готова сыграть эту роль, когда и если только представится такой случай.

Уилл Феррелл — Саймон Коуэлл

Комик рассказал, что его мечта — сыграть судью проектов The X Factor и American Idol Саймона Коуэлла на большом экране. «Мне не составит труда сыграть его, потому что, на мой взгляд, в Саймоне Коуэлле много Рона Бургунди», — пояснил он. Рон — один из культовых персонажей Уилла.

Дженнифер Лоуренс — Бриджит Джонс

Звезда «Голодных игр» призналась, что очень хотела бы сыграть Бриджит Джонс. Она объяснила, что это ее любимый фильм, который всегда помогает ей улучшить настроение: «Я включаю этот фильм, когда тоскую по дому, хотя живу не в Англии». При этом Дженнифер не приходила в голову мысль, что она может заменить Рене Зеллвегер. С юмором она призналась, что хочет, чтобы «фильма не существовало» и она могла бы стать Бриджит.

Гугу Мбата-Роу — Клеопатра

Английская актриса выразила глубокое восхищение Клеопатрой, которая долгое время была ее кумиром. Она сказала: «Я была одержима ею с 12 лет. Сила этой властительницы легендарна. Клеопатра — роль моей мечты, поэтому, если только мне предложат наряд, отдаленно напоминающий египетский, я тут как тут».

Дэниел Рэдклифф — Человек-паук

Звезда фильмов о Гарри Поттере признался, что любит кино о супергероях. По его мнению, он мог бы стать хорошим Человеком-пауком. Тем не менее Дэниел признал, что «поезд ушел». Также он добавил, что очень рад видеть Тома Холланда в роли супергероя, так как тот отлично подходит на эту роль. Дэниел Рэдклифф добавил, что был бы рад присоединиться к другой франшизе при условии, что она будет короткой, потому что он не уверен, что «подпишется на проект, который предполагает еще 7 или 8 фильмов».