8 случаев, когда хорошим актрисам не хотели давать работу по дурацким причинам

Иногда кажется, что при выборе актеров киношники игнорируют актерское мастерство и смотрят только на внешние данные или возраст. Мы были, мягко сказать, обескуражены, когда узнали о том, с какими трудностями сталкивались наши любимые звезды, когда пробовались на роль.

А в конце вас ждет целых два бонуса: про детей в киноиндустрии и про то, как звезда «Матрицы» стала жертвой стереотипов о возрасте.

Оливия Уайлд

Актриса пробовалась на роль Наоми — возлюбленной главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит». На тот момент ей было 29 лет. И ей отказали по причине того, что она якобы уже слишком старая, чтобы играть девушку экранного персонажа Ди Каприо. Хотя Оливия моложе актера на 10 лет. В итоге роль досталась Марго Робби, которой на момент съемок было 23. Примечательно и то, что у Марго тогда было совсем мало опыта, а Оливия уже вовсю снималась в большом кино.

Мелора Хардин

Актрисе отказали в роли в фильме «Назад в будущее» из-за роста. Изначально она прошла пробы, но потом актера, который должен был играть главного героя, заменили. И новый актер оказался ниже Мелоры. Шоураннеры переживали, что это будет «принижать» главного героя, так что Мелору заменили на Клаудию Уэллс.

Рене Руссо

Изначально актрису взяли на роль возлюбленной Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда». Но через неделю после этого Майкл Китон, игравший главного героя, решил покинуть проект. На его место пришел Вел Килмер, а с Руссо попрощались, так как она, по мнению киношников, была слишком стара для нового актера (Рене старше его на 5 лет). Вместо нее на роль утвердили Николь Кидман.

Скарлетт Йоханссон

Как-то раз актриса участвовала в кастинге фильма «Гравитация», но в итоге главная роль досталась Сандре Буллок. По словам режиссера, он просто хотел взять кого-то постарше.

Гленн Клоуз

Актриса, которая блистала в фильме «Роковое влечение», рассказала, что изначально ее кандидатуру хотели отклонить. Создатели ленты считали женщину слишком старой для того, чтобы играть возлюбленную главного героя. На тот момент ей было 40 лет. Майкл Дуглас заявил, мол, 40-летней Гленн Клоуз повезло, что ей вообще позволили прийти на пробы. Как же он обалдел, когда она продемонстрировала свое актерское мастерство. К счастью, роль все-таки досталась Гленн.

Риз Уизерспун

Everett Collection/East News , NPA/The Grosby Group/EAST NEWS

Сегодня Риз — успешная актриса и продюсер. Но на заре карьеры ей частенько отказывали в ролях по самым немыслимым причинам. Например, из-за того, она выглядит слишком умной. Однако и сейчас, будучи очень известной, она сталкивается с трудностями. Риз хотела сыграть певицу Стиви Никс в фильме-биографии. Но реальная Стиви забраковала этот вариант — она заявила, что, Риз слишком старая для роли. Хотя актриса моложе певицы на 28 лет.

Эми Адамс

Актрису уволили из трех телевизионных сериалов. По мнению шоураннеров проекта «Доктор Вегас», она была непривлекательной. На ее место взяли высокую блондинку Сару Ланкастер. Из других телепроектов Адамс увольняли из-за того, что она была слишком молода и «слишком старалась». Эми уже почти сдалась, но потом ей улыбнулась удача и она получила главную роль в сериале «Острые предметы».

Дженна Ортега

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News

Молодая кинозвезда призналась в интервью, что ей часто отказывали из-за юного возраста и специфической внешности. Она очень расстраивалась и даже думала перекраситься в блондинку. Но в конце концов Дженна осознала, что должна оставаться самой собой.

Бонус № 1. Детей тоже иногда не берут на роль из-за того, что они «слишком старые»

Изначально планировалось, что экранного малыша Лили и Маршала в сериале «Как я встретил вашу маму» сыграет ребенок Элисон Ханнигам (она исполнила роль Лили). Но в итоге шоураннеры передумали, так как малыш показался им «староватым».

Бонус № 2. Звезда «Матрицы» на собственном опыте знает, что такое эйджизм

Кэрри-Энн Мосс, сыгравшая в «Матрице» Тринити, изначально не верила в то, что после 40 лет актрисы испытывают проблемы с ролями. Но буквально на следующий день после того, как звезда разменяла пятый десяток, ей прислали сценарий новой картины. Киношники предложили актрисе сыграть бабушку.