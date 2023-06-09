8 звездных женщин, которых смело можно назвать Киану Ривзом в юбке

Мы все знаем, что Киану, несмотря на свою популярность, человек добрый и скромный. Мир наслышан о его добрых делах и хорошем отношении к поклонникам, и мы не понимаем, как можно его не любить. Но вот среди актеров-мужчин есть такой чудесный человек, а среди знаменитостей женского пола — разве нет? Конечно, есть. Мы разузнали, какие актрисы, модели и певицы так же самоотверженны, как Киану, и ничуть не зазвездились.

Эмма Уотсон

JM HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News

Мы можем даже не упоминать, что Эмма убежденная феминистка, а также посол доброй воли ООН (актриса работает над защитой прав женщин и девочек) — все поклонники и так об этом знают. Зато в ее жизни есть еще одна малозаметная, но любопытная деталь: Эмма использует свою популярность, чтобы влиять на мир в лучшую сторону. Как? Она, к примеру, выбирает для себя только экологичные наряды от брендов, которые соответствуют ее убеждениям: те, что используют безотходное производство, переработку и этичные материалы. Вот, к примеру, на премьере «Красавицы и чудовища» она появилась в платье, созданном из переработанных пластиковых бутылок. Таким образом, она поддерживает и продвигает так называемую «устойчивую моду», и это прекрасно.

Натали Портман

Nils Jorgensen / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

Когда актриса начала читать сказки собственным детям, она заметила, что книги для мальчиков и девочек значительно различаются — к примеру, в сказках, которые любила в детстве она сама, главные герои в основном мужского пола. Тогда она взяла и написала собственную детскую книгу, чтобы дети уже в юном возрасте учились чувствовать и понимать друг друга: мальчики — девочек, а девочки — мальчиков.

Сандра Буллок

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Во время аномального зимнего шторма, случившегося в Техасе в 2021 году, Сандра и ее коллеги по фильму «8 подруг Оушена» сделали щедрое пожертвование. И это не единственный раз, когда актриса приходила на выручку пострадавшим от стихийных бедствий: она также помогла жертвам урагана Харви, пожертвовав $1 млн и школе, частично разрушенной ураганом Катрина. Кстати, может быть, вы помните, что Сандра озвучивала героиню мультфильма «Миньоны», а на премьере появилась в необычных туфлях, созданных специально под выход мультфильма? Так вот, 10 пар таких туфель она продала на аукционе, чтобы собрать средства для благотворительной организации.

Долли Партон

Invision / Invision / East News

Зендея

Chris Pizzello / Invision / East News

Всю свою помощь молодая актриса направляет детям. Она посещает школы, покупает для учащихся школьные принадлежности и сотрудничает с ЮНИСЕФ, чтобы помогать собирать средства для нуждающихся детей.

Леди Гага

Invision / Invision / East News

Вместе со своей матерью Синтией певица основала фонд, основная задача которого — помогать молодым людям с ментальными расстройствами. Работники фонда стремятся снять стигматизацию с болезней психики и помочь этим людям понять, что их эмоции нормальны. Фонд уже более 10 лет работает над тем, чтобы сделать мир добрее.

Эмили Ратаковски

Frank Franklin II / Associated Press / East News

Модель прекрасна не только внешне, но и душой. Поклонники знают, что у Эмили есть собственный бренд одежды, но не все в курсе, что Ратаковски сотрудничает с женским приютом и жертвовала в пользу подопечных вещи своего бренда. Кроме того, модель и поклонников призвала помочь приюту и пожертвовать ненужную новую одежду. «Мой бренд создан и управляется женщинами. Мы всегда стараемся работать с некоммерческими организациями, которые поддерживают женщин и помогают им», — поделилась Эмили.

Рианна

zz / NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Певица, как и леди Гага, тоже основала собственный фонд, и назвала его в честь своих бабушки и дедушки. Рианна родом из Барбадоса, и помощь родной стране для ее фонда на первом месте — программа стипендий, оснащение больниц современным оборудованием и многое другое. Кроме того, фонд регулярно спонсирует инициативы, связанные с изменениями климата. Эти инициативы включают в себя, например, готовность к стихийным бедствиям (и помощь пострадавшим от них). Мы точно знаем — у Рианны не только чудесный голос, но и большое сердце.

Согласитесь, здорово, когда звезды используют свои средства и влияние, чтобы сделать мир чуточку лучше. А если вы вдруг не знаете, при чем тут Киану и почему он такой крутой, мы немного рассказали о нем вот в этой статье.