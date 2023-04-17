9 особенностей быта киноперсонажей, которые мы наблюдаем от фильма к фильму. И уже устали глаза закатывать

Порой киногерои кажутся обладателями сверхъестественных способностей. Ведь они никогда не потеют и не краснеют, обходятся без зубной пасты и совсем невосприимчивы к холоду. Мы только обреченно вздыхаем, когда вновь и вновь на экране происходят вещи, которые не имеют никакого отношения к реальности.

В кино никто не хочет прятать прическу под головным убором

Конечно, все осознают, что съемки фильмов порой проходят в специальных студиях и снежные сугробы могут являться лишь компьютерной графикой. Однако отсутствие головных уборов, варежек и шарфов кажется довольно странным, особенно если герои укутаны в теплые пальто и шубы. Зрители много лет пытаются понять, почему зимний холод в фильмах выглядит настолько нереалистично.

На столе роскошный завтрак, а аппетита у героев нет

Главный герой подходит к столу в деловом костюме, откусывает кусочек тоста, запивает его глотком апельсинового сока и убегает на работу. Или просто утыкается в газету, игнорируя стоящие на столе блюда. В то время как его жена, судя по всему, поднялась в 5 утра, чтобы приготовить яичницу с беконом, подрумянить тосты, нарезать фруктовый салат и испечь булочки. Но у героя никогда нет времени или желания оценить старания супруги. Интересно, что она делает потом с таким количеством несъеденных продуктов?

Для чистки зубов паста не нужна

Чистка зубов на экране зачастую вызывает лишь раздражение. Ведь неясно, как персонажам удается поддерживать гигиену с помощью щетки, на которой нет ни капли пасты. Конечно, обилие пены во рту и на губах актера выглядело бы не так эстетично. Однако кадры, на которых герой входит в ванную, берет щетку и немедленно начинает ею орудовать, вызывают лишь скептическую улыбку.

Удобных пакетов с ручками не существует

Если героиня отправляется в магазин за продуктами, то в итоге мы видим, как она несет домой пару небольших пакетов из коричневой бумаги. Как правило, у них нет ручек — чтобы молодая женщина точно рассыпала все покупки. И, конечно же, когда это происходит, обязательно на помощь приходит кто-то, кто помогает ей собрать разлетевшиеся во все стороны апельсины.

В душе герои никогда не моются по-человечески

Если человек находится в душе, но просто стоит и подставляет лицо под струи воды, забыв о существовании мыла, шампуня и мочалки, то вы точно смотрите кино, а не случайно заглянули в ванную в неподходящий момент. В реальной жизни люди более бережливы по отношению к ресурсам, а также они активно пользуются гигиеническими средствами.

Главный герой живет в роскошной квартире

И неважно, есть ли у вас деньги на ее покупку или аренду. Будь вы студентом, официантом, банковским клерком или колумнистом, вероятнее всего, ваше жилье будет просторным и с отличным интерьером. Также оно будет располагаться в лучшем районе города. Забудьте о тесных квартирах на окраине, старой обивке кресел и застиранном постельном белье.

Женщины не упустят повод примерить мужскую рубашку

Наутро героиня непременно надевает рубашку любовника, причем вещь оказывается ей велика. Киношники упорно игнорируют тот факт, что женщина может и не быть такой уж хрупкой по сравнению с мужчиной, и необязательно его одежда должна на ней висеть. Также остается без ответа вопрос: что случилось с собственными вещами героини, раз она посчитала нужным взять чужую?

В комнате тинейджера всегда бардак

Когда мы были подростками, в наших комнатах редко бывал идеальный порядок (да и сейчас порой, чего душой кривить). Однако такой всепоглощающий бардак, который демонстрируют создатели молодежного кино, является большой редкостью. В фильмах почти все подростки живут в настоящем хаосе, за исключением, конечно же, девочек-отличниц. У них всегда все аккуратно разложено по полочкам.

В обуви на кровать? Конечно, да

Хорошо, мы уже давно игнорируем тот факт, что персонажи фильмов и сериалов носят уличную обувь дома. Но когда герои ложатся на кровать или диван в тех же ботинках, в которых недавно совершали прогулку, — это уже слишком. И ведь никто из других персонажей не делает им замечание.