Джулия Робертс потеряла дар речи, когда анализ ДНК показал, что она совсем не Робертс

Джулия Робертс — одна из самых знаменитых актрис Голливуда, о ней известно почти все. Но оказывается, в ее жизни есть секреты, о которых она сама не могла даже подумать. Недавно актриса приняла участие в документальной программе «Поиски корней». Команда этой телепередачи изучает историю семьи героя и зачастую находит очень любопытные и неожиданные факты. И Джулия оказалась совсем не готовой узнать информацию, которую ей сообщили.

Ведущий Генри Луис Гейтс — младший начал передачу с того, что представил Джулии ее прадеда Джона Пендлтона Робертса, который предположительно родился в 1878 году в семье Уиллиса Робертса и Роды Саттл. По крайней мере так считало семейство Робертс. Однако генеалогическое исследование показало, что Уиллис Робертс умер в 1864 году, за 14 лет до рождения прадеда Джулии.

«Подождите, вы хотите сказать, что я не Робертс?» — выдавила из себя актриса, когда поняла, что Уиллис Робертс не мог быть ее прапрадедом. Ведущий объяснил, что специалисты изучили архивы, чтобы найти загадочного человека, который был настоящим прапрадедом Джулии. К сожалению, в архивах ничего не нашлось, поэтому они обратились к анализу ДНК.

Дальнейшее исследование привело их к человеку по имени Генри Макдональд Митчелл — младший. «Это что, значит, мы Митчеллы?» — воскликнула Джулия, когда услышала настоящее имя своего биологического прапрадеда. Ведущий подтвердил: «Да, по биологическим данным вы не Джулия Робертс, а Джулия Митчелл». Актриса потеряла дар речи. Все, что она смогла произнести, было: «Ого!»

Джулия подумала немного, а потом поделилась своими мыслями насчет этого открытия: «С одной стороны, я потрясена результатами. А с другой, мой рассудок говорит мне, что моя семья продолжает быть моей семьей. И фамилия Робертс мне нравится больше!» На этом программа закончилась. Конечно, Джулия сохранит свою известную фамилию, но мы уверены, что теперь ей будет о чем поговорить за семейным столом.