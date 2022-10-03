История Тома Харди, который из трудного подростка превратился в кинозвезду, но остался тем еще скромником

Сегодня Том Харди — популярный актер. Он воплощает на экране образы героев и злодеев, а в свободное время помогает животным и подросткам. Но людям, которые знали Харди в юности, его будущее вовсе не казалось таким уж безоблачным. Вопреки трудностям ему удалось добиться успеха и сохранить человечность.