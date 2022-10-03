История Тома Харди, который из трудного подростка превратился в кинозвезду, но остался тем еще скромником
Сегодня Том Харди — популярный актер. Он воплощает на экране образы героев и злодеев, а в свободное время помогает животным и подросткам. Но людям, которые знали Харди в юности, его будущее вовсе не казалось таким уж безоблачным. Вопреки трудностям ему удалось добиться успеха и сохранить человечность.
- Том Харди родился 15 сентября 1977 года в семье художницы и писателя. Он учился в частной школе для мальчиков, которую посещали и другие знаменитые актеры, в том числе Роберт Паттинсон. Но несмотря на все это благополучие, Харди был трудным подростком и то и дело попадал в разные передряги.
- С возрастом Том начал браться за ум. Прежде чем посвятить жизнь актерскому ремеслу, он успел попробовать себя в другой сфере и победил в мужском конкурсе красоты на телевидении. В интервью на шоу юный Том рассказал, что восхищается актером Гэри Олдменом. Возможно, тогда он и не надеялся, что годы спустя сыграет со своим кумиром в нескольких фильмах.
- Путь в актерский мир для Харди начался, когда он поступил в драматическую школу. В то время там же учился Майкл Фассбендер, на 2 класса старше. Харди посмеивался над тем, что Фассбендер полностью погружался в персонажей и не выходил из роли даже во время обеденного перерыва. При этом он считал Майкла лучшим актером в школе.
- Первой работой Харди стали съемки в сериале «Братья по оружию». Он признавался, что ему было непросто, ведь прежде он не играл перед камерой. И хотя актер появился всего в 2 эпизодах и произнес примерно 12 реплик, он тщательно готовился к роли.
- Съемки в других картинах требовали от Харди еще большей самоотдачи. Например, для роли боксера в «Воине» он тренировался по 10 часов в день в течение 8 недель. Дело осложнялось и тем, что до этого он специально набрал вес ради фильма «Бронсон», для чего объедался шоколадом и пиццей.
- Иногда с подготовкой к съемкам Харди помогают не только профессиональные тренеры, но и один из его сыновей, Луи. Именно перед ним Харди репетировал роль Венома. Мальчик оказался очень строгим критиком и объяснял отцу, что он делал не так. Но Харди все же смог получить одобрение сына.
- С этой ролью возникли и другие сложности. На съемках Том носил боксерские кроссовки, потому что считал, что они выглядели круто и подходили персонажу. Но в них не было супинатора, а это со временем привело к повреждению колена актера. Еще одну травму Харди получил на джиу-джитсу. Ему пришлось сделать 2 операции, а уже через 8 недель после них он приступил к съемкам в продолжении «Венома».
- Вживаться в роли Харди помогает его любовь к кулинарным реалити-шоу. Он поклонник передачи «Званый ужин». В ней Том наблюдает за участниками и «одалживает» некоторые особенности их поведения для своих героев в фильмах.
- Тому Харди удалось заслужить уважение своих коллег. Хью Джекман в течение многих лет исполнял роль Росомахи. И когда его спросили, кто, по его мнению, мог бы сыграть молодую версию этого персонажа, Хью заявил, что видит в его образе Тома Харди. С тех пор прошло уже несколько лет, но поклонники до сих пор не забыли об этой идее и недавно выпустили дипфейк-видео, в котором показали, как бы выглядел Харди в роли Росомахи.
- Работа в кино и сериалах не ограничивается для Тома актерской игрой. Он сам создал сериал «Табу» и сыграл в нем главную роль. Над этим проектом он работал вместе со своим отцом.
- Том Харди часто появляется в образах негодяев на экране. Он считает, что злодеи куда интереснее положительных героев. К тому же в детстве он был довольно пугливым. Поэтому теперь Харди берется за роли злых персонажей, которые отражают его собственные страхи.
- Зато Харди душка в жизни. Он несколько раз снимался в детской передаче, где читал для маленьких зрителей сказки на ночь.
- Том Харди обожает собак и часто спасает бродяжек. Несколько лет назад он поучаствовал в совместной акции с организацией, которая борется за права животных. В рамках этой кампании он призывал людей брать животных из приюта, а не покупать.
- Любовь к собакам появилась у актера в юности. Он обожал собаку своего друга и взял с того слово, что, если у нее появится щенок, его отдадут Харди. Когда Том забирал щенка, ему сказали, что назвали питомца Безумный Макс. На что Харди ответил: «Мне не нравится это имя. Ведь он не безумный, а непонятый».
- Харди так обожает своих питомцев, что не всегда готов расставаться с ними ради посещения официальных мероприятий. Однажды он привел на премьеру фильма своего пса Вуди, которого когда-то взял с улицы. А в другой раз вышел в свет с французским бульдогом Блю.
- В 2008 году Том стал амбассадором фонда, который помогает молодым людям, столкнувшимся с различными жизненными трудностями. В юности у самого актера тоже были проблемы, и он решил использовать свой опыт их преодоления, чтобы помогать другим.
- В 2021 году Харди был признан лучшим британским актером по опросам публики. Он обошел даже Шона Коннери и Энтони Хопкинса.
- Как-то Харди поспорил с Ди Каприо и проиграл. Победитель заставил Тома сделать тату-надпись «Лео знает все». Виновата в этой истории оказалась скромность Харди. Он не верил, что его номинируют на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Выживший», о чем и поспорил с Лео. Том получил номинацию и проиграл спор.
- Однако в тот раз «Оскар» все же ускользнул от Харди. Но актер не унывал. Он признался, что ему было бы страшно выступать с речью и оказаться на сцене не в образе.
- Харди считает, что и в кино актерам не всегда нужно быть в центре внимания, поэтому нет ничего плохого в том, чтобы играть роли второго плана. По его мнению, эти роли имеют не меньшее значение, чем главные.
- Том Харди не забывает о людях, которым обязан успехом. Он пообещал своему агенту Линди Кинг, что если она поможет ему пробиться в Голливуд, то он набьет тату с ее именем. Агент его не подвела, и Харди выполнил обещание.
- Жизнь Тома Харди не ограничивается только съемками в кино. Например, он занимается джиу-джитсу. В 2022 году он даже победил на соревнованиях. Его оппонент обомлел, когда увидел перед собой знаменитость, но Харди успокоил его: «Забудь, кто я, и делай все как обычно».
- В 2008 году на съемках «Грозового перевала» Харди познакомился с актрисой Шарлоттой Райли. Женщина рассказывала, что это не было любовью с первого взгляда. Харди заставил Райли понервничать, когда во время совместного чаепития начал вести себя как герой своего предыдущего фильма, преступник Чарльз Бронсон. Но затем она поняла, что Том лишь пытался так рассмешить ее.
- В 2014 году Том и Шарлотта поженились. В браке у них родились двое детей. Оба актера стараются не привлекать особого внимания к своей личной жизни и к детям и лишь изредка появляются вместе на публике.
- Харди не согласен с тем, что личная жизнь актеров должна становиться достоянием общественности: «Когда ты приходишь в драматическую школу, никто не учит тебя быть знаменитым. Просто обращайтесь с людьми так, как вы хотите, чтобы они обращались с вами».
Как вы относитесь к Тому Харди? Какой ваш любимый фильм с его участием?
Фото на превью AA / ABACA / Abaca / East News
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