Как бы выглядел нашумевший сериал «Уэнсдэй», если бы в нем снялись только актеры первой величины
Сериал «Уэнсдэй» ворвался на экраны и завоевал сердца людей по всему миру. Всего за месяц с даты релиза сериал прошел отметку в 1 млрд часов просмотра, заняв третье место после «Очень странных дел» и «Игры в кальмара». Спин-офф «Семейки Аддамс», который снял Тим Бертон, уже номинирован на 2 премии «Золотой глобус», в том числе за лучшую главную роль (Дженна Ортега). А мы вот с помощью нейросети решили представить, как бы в этом сериале смотрелись другие актеры.
Лариса Уимс — Мерил Стрип
Мэрилин Торнхилл — Зоуи Дешанель
Валери Кинботт — Блейк Лайвли
Мортиша Аддамс — Анджелина Джоли
Гомес Аддамс — Антонио Бандерас
Пагсли Аддамс — Гейтен Матараццо
Фестер Аддамс — Джона Хилл
Донован Галпин — Джейсон Стейтем
Энид Синклер — Эль Фэннинг
Бьянка Баркли — Зои Кравиц
Ксавье Торп — Том Холланд
Тайлер Галпин — Тимоти Шаламе
Уэнсдэй Аддамс — Зендея
Каких актеров вы бы хотели увидеть в этом сериале? Или считаете оригинальный каст идеальным?
Фото на превью Wednesday / MGM Television and co-producers
AdMe/Кино/Как бы выглядел нашумевший сериал «Уэнсдэй», если бы в нем снялись только актеры первой величины
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