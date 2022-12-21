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Как бы выглядел нашумевший сериал «Уэнсдэй», если бы в нем снялись только актеры первой величины

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Сериал «Уэнсдэй» ворвался на экраны и завоевал сердца людей по всему миру. Всего за месяц с даты релиза сериал прошел отметку в 1 млрд часов просмотра, заняв третье место после «Очень странных дел» и «Игры в кальмара». Спин-офф «Семейки Аддамс», который снял Тим Бертон, уже номинирован на 2 премии «Золотой глобус», в том числе за лучшую главную роль (Дженна Ортега). А мы вот с помощью нейросети решили представить, как бы в этом сериале смотрелись другие актеры.

Лариса Уимс — Мерил Стрип

Мэрилин Торнхилл — Зоуи Дешанель

Валери Кинботт — Блейк Лайвли

Мортиша Аддамс — Анджелина Джоли

Гомес Аддамс — Антонио Бандерас

Пагсли Аддамс — Гейтен Матараццо

Фестер Аддамс — Джона Хилл

Донован Галпин — Джейсон Стейтем

Энид Синклер — Эль Фэннинг

Бьянка Баркли — Зои Кравиц

Ксавье Торп — Том Холланд

Тайлер Галпин — Тимоти Шаламе

Уэнсдэй Аддамс — Зендея

Каких актеров вы бы хотели увидеть в этом сериале? Или считаете оригинальный каст идеальным?

Фото на превью Wednesday / MGM Television and co-producers
234-15
AdMe/Кино/Как бы выглядел нашумевший сериал «Уэнсдэй», если бы в нем снялись только актеры первой величины
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