Как бы выглядел нашумевший сериал «Уэнсдэй», если бы в нем снялись только актеры первой величины

Сериал «Уэнсдэй» ворвался на экраны и завоевал сердца людей по всему миру. Всего за месяц с даты релиза сериал прошел отметку в 1 млрд часов просмотра, заняв третье место после «Очень странных дел» и «Игры в кальмара». Спин-офф «Семейки Аддамс», который снял Тим Бертон, уже номинирован на 2 премии «Золотой глобус», в том числе за лучшую главную роль (Дженна Ортега). А мы вот с помощью нейросети решили представить, как бы в этом сериале смотрелись другие актеры.