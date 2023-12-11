Как изменились 12 красавчиков, которые бессовестно похищали девичьи сердца в 2000-х годах

В юности мы нередко влюблялись в персонажей фильмов и сериалов. А уж в 2000-х годах было столько классных проектов с эффектными парнями в главных ролях, что не увлечься ими было просто невозможно. Вот и пользовательницы сети рассказали, как вздыхали по знаменитым в ту эпоху парням. А мы в довесок еще и разузнали, чем эти красавцы занимаются сейчас.

Том Уэллинг

© Smallville / Warner Bros. Television and co-producers , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Том Уэллинг стал знаменитостью, когда сыграл Кларка Кента в сериале «Тайны Смолвиля», выходившем с 2001 по 2011 год. Неизвестно, попал ли бы парень когда-либо на телевидение, если бы в далеком 1998 году его не заметила специалист по кастингу модельного агентства на одной из вечеринок Нантакета и не пригласила на работу. Том рекламировал одежду марок Tommy Hilfiger, Calvin Klein и других. Однако в какой-то момент он понял, что работа модели ему не по душе, и решил попробовать себя в кино. И не напрасно — роль Кларка Кента принесла ему премию Teen Choice и номинацию на «Сатурн». Сейчас Уэллингу 46 лет, он появляется в фильмах и сериалах в эпизодических ролях, а также ведет подкаст Talkville как раз о проекте «Тайны Смолвиля». Актер говорит: «Мне не нужна слава. Я хочу просто работать, а потом приходить домой и жить своей жизнью». Том Уэллинг — самое прекрасное создание из всех, что я когда-либо видела. Раньше я носила клетчатую рубашку, как у его героя, и я представляла, что вещь принадлежит ему. © jujubru / Reddit

jujubru / Reddit А у меня в спальне висел плакат с его изображением в натуральную величину. Плакат был очень большим, поскольку Том высокий. © grave_rohl / Reddit

Шейн Уэст

© A Walk to Remember / Warner Bros. and co-producers , VALERY HACHE / AFP / East News VALERY HACHE / AFP / East News

Красавчик Шейн Уэст появлялся в одном из эпизодов сериала «Баффи — истребительница вампиров», однако звездой он проснулся после выхода романтической ленты «Спеши любить». Там Шейн сыграл главную мужскую роль — он изобразил школьного хулигана, который влюбляется в девочку с серьезным заболеванием. За эту работу актер получил премии Teen Choice и Young Hollywood. Помимо актерской деятельности 45-летний Уэст занимается также и музыкой: на данный момент он является солистом группы Twilight Creeps. В 2000-х обожала Шейна Уэста в фильме «Спеши любить». И по сей день я просто ликую, когда мой муж надевает футболку, как у этого персонажа. © isorainbow / Reddit

Джесси Брэдфорд

© Bring It On / Beacon Pictures and co-producers , Joseph Martinez / PictureLux / Avalon / Photoshot / East News Joseph Martinez / PictureLux / Avalon / Photoshot / East News

Будучи ребенком людей, причастных к миру кинобизнеса, Джесси стал актером еще в раннем детстве. Он снялся в фильмах «Далеко от дома: Приключения желтого пса», «Царь горы» и многих других. Однако бешеную популярность Брэдфорд обрел позже, когда появился в лентах «Ромео + Джульетта» в 1996 году и «Добейся успеха» в 2000 году. Во второй картине его персонаж был любовным интересом героини Кирстен Данст. В 2010-х годах артиста еще можно было увидеть в ролях первого плана, например, в сериале «Вне закона», в настоящее же время 44-летний Джесси играет преимущественно второстепенных персонажей. Джесси Брэдфорд в «Добейся успеха» был для меня просто всем. © februarypigs / Reddit

Джеймс Марстерс

© Buffy the Vampire Slayer / 20th Century Fox Television and co-producers , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Джеймс Марстерс проснулся звездой благодаря сериалу «Баффи — истребительница вампиров» (выходил с 1997 по 2003 год). До этого проекта актер играл в театре и появлялся в кино и сериалах в эпизодических ролях. Надо сказать, что таковой должна была стать и роль Джеймса в «Баффи». Однако зрителям настолько полюбился его персонаж Спайк, что создатели решили «повысить» этого героя и продлить его сюжетную линию. Кстати, в этой статье мы рассказывали и о других плохишах из мира кино, которые затмили хороших парней. Пожалуй, роль Спайка на настоящий момент является самой известной в фильмографии Марстерса. В последние годы он по-прежнему довольствуется эпизодическими ролями, а также занимается озвучкой фильмов и сериалов. Актеру 61 год. Я болела за Ангела, но втайне прочитала все горячие фанфики о Спайке. © PizzaEnvironmental67 / Reddit

Мэттью Макфэдьен

© Pride & Prejudice / Universal Pictures and co-producers , Invision / Associated Press / East News Invision / Associated Press / East News

В начале своей карьеры Мэттью Макфэдьен играл в британских театральных постановках и телевизионных проектах, оставаясь в тени звезд большого экрана. Но в 2005 году все изменилось, когда актер сыграл статного мистера Дарси в экранизации романа «Гордость и предубеждение», где также снималась Кира Найтли. Эта роль принесла актеру международную известность и статус дамского любимца. Чуть позднее Мэттью снова стал партнером Киры Найтли по съемочной площадке, когда взял на себя роль Облонского в ленте «Анна Каренина» 2012 года. А с 2018 по 2023 год актер играл в уже успевшем стать культовым сериале «Наследники». Мэттью на данный момент 49 лет. В 2000-х я обожала Мэттью Макфэдьена. То же самое могу сказать про 2010-е, 2020-е, и, скорее всего, про 2030-е тоже так скажу. © s**t-for-flatbread / Reddit

s**t-for-flatbread / Reddit О, эти голубые глаза, высокий рост и британский акцент! Я в обмороке. © tutalarsen / Reddit

Бенджамин Брэтт

© Miss Congeniality / Castle Rock Entertainment and co-producers , Jordan Strauss / Invision / East News Jordan Strauss / Invision / East News

Свою карьеру Бенджамин начал, играя в постановках по Шекспиру, однако любимцем миллионов он стал благодаря детективному жанру. Он исполнял главную роль в нескольких сезонах сериала «Закон и порядок», а затем переключился на ромкомы, которые прославили его еще больше. Речь идет о лентах «Лучший друг» с Мадонной и «Мисс Конгениальность» с Сандрой Буллок. 59-летний актер и сейчас активно снимается в кино и сериалах. Одной из свежайших его работ можно назвать роль в сериале «Покерфейс». В 2000-х моим крашем был Бенджамин Братт, особенно в фильме «Мисс Конгениальность». © serand62 / Reddit

Райан Филипп

© Cruel Intentions / Columbia Pictures and co-producers , Billy Bennight / AdMedia / SIPA /Sipa Press / East News Billy Bennight / AdMedia / SIPA /Sipa Press / East News

Кумиром молодежи Райан стал, когда вышли слэшер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и мелодрама «Жестокие игры». Собственно, вторая картина и подарила ему статус героя-любовника. А также на съемках этой ленты актер познакомился со своей будущей женой Риз Уизерспун. (Об отношениях этой пары, а также их разрыве можно почитать здесь). Если в 2000-х годах Филипп активно снимался в кино, то в 2010-х он решил больше сосредоточиться на режиссерской и продюсерской деятельности. В 2020-х он играл одну из главных ролей в сериале «Бескрайнее небо». Сейчас Райану 49 лет. У Райана Филиппа было самое ангельское лицо, и в то же время самое порочное. А вообще в 2000-х была куча классных парней, которых я по сей день люблю. © GoddessInHerTree / Reddit

Фредди Принц-младший

© She's All That / Miramax and co-producers , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Как и Райану Филиппу, Фредди Принцу-младшему широкую известность принесла дилогия «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Помимо этого актер сыграл главную роль в культовом ромкоме «Это все она». Забавный факт: отправиться покорять кинобизнес Фредди посоветовал его дед, сказав: «Тебе нужно исправить все, что натворил твой отец» (Папа Фредди был комиком и актером). Видимо, ко второй половине 2000-х годов Принц-младший понял, что со своей миссией справился. Потому что с этих пор он нечасто появляется в главных ролях, отдавая предпочтение эпизодическим. Также он занимается дубляжом. Сейчас актеру 47 лет. Фредди Принц-младший — любовь. © Grose040791 / Reddit

Grose040791 / Reddit Его манера речи просто будоражила меня. © darladuckworth / Reddit

Том Фелтон

© Harry Potter and the Half-Blood Prince / Warner Bros. and co-producers , TOLGA AKMEN / AFP / East News TOLGA AKMEN / AFP / East News

Том Фелтон сыграл легендарного Драко Малфоя во франшизе «Гарри Поттер» и тем самым еще раз доказал, что киношный злодей может волновать девичьи сердца не меньше, чем главный герой. Известно, что в начале 2000-х официальный фан-клуб этого актера разросся до таких масштабов, что пришлось приостановить регистрацию новых участников. К настоящему времени Фелтон успел примерить ряд самых разных ролей. А в 2022 году он дебютировал как артист театра, сыграв в спектакле «2:22. История призраков». В этом же году он издал книгу «По ту сторону волшебной палочки. Магия и хаос взросления волшебника», в которой рассказал о своей работе в культовой серии фильмов. Мой звездный краш — мальчик, у которого не было выбора. © Aditee Adhikari / Quora

Джесси Меткалф

© Desperate Housewives / Touchstone Television and co-producers , Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Прорыв Джесси Меткалфа состоялся, когда он сыграл садовника и по совместительству любовника Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки». За эту работу он получил премии Teen Choice и Screen Actors Guild. Чуть позднее актер дебютировал на большом экране в молодежной комедии «Сдохни, Джон Такер!», однако получил неоднозначные отзывы критиков. И в дальнейшем в карьере актера было немало падений, когда фильмы с его участием подвергались жесткой критике, а сериалы закрывались из-за низкого рейтинга. В последние годы Джесси снимается в телевизионных проектах, в том числе канала Hallmark, а также принимает участие в разных шоу, например, «Танцы со звездами». Ему нынче 45 лет. Как вы могли забыть садовника Джона Роуланда из «Отчаянных домохозяек»? © TavidDoni / Reddit

Чейс Кроуфорд

© Gossip Girl / Alloy Entertainment and co-producers , MPP / SIPA / SIPA / East News MPP / SIPA / SIPA / East News

В 2006 году Чейс дебютировал в фильме «Сделка с дьяволом», но мировую славу ему принес сериал «Сплетница», стартовавший год спустя. Там он сыграл Нейта — школьного красавчика, к которому неровно дышали обе главные героини. А в 2009 году журнал People назвал Кроуфорда самым горячим холостяком. И сейчас, десятилетие спустя, можно утверждать, что актер находится на плаву. Сейчас он снимается в нашумевшем сериале «Пацаны», а в будущем стоит ожидать и полнометражные ленты с его участием. Моей влюбленностью был и остается Чейс Кроуфорд. © Individual-Deal3056 / Reddit

Бенджамин Маккензи

© The O.C. / Warner Bros. Television and co-producers , Evan Agostini / Invision / East News Evan Agostini / Invision / East News

А вот до «Сплетницы» юные зрители обожали другой сериал о подростках. Речь идет, конечно же, о проекте «О.С. — Одинокие сердца». И его звездой был Бенджамин Маккензи, сыгравший проблемного парня, оказавшегося в непривычной для себя обстановке среди привилегированных детишек. За одну только серию Бен получал до $ 25 тыс. Также актера нередко включали в списки самых горячих мужчин. В 2019 году Маккензи появился в еще одном легендарном сериале — «Готэм». Но после завершения этого проекта он решил заняться режиссурой и написанием сценариев, а также попробовать себя на бродвейской сцене. В 2023 году ему исполнилось 45 лет. О Боже, я снова чувствую себя подростком. На моей стене висел плакат с Беном Маккензи. © Awakemamatoto / Reddit

Трэвис Фиммел

Когда мы узнали, что тот самый Трэвис Фиммел из сериала «Викинги» в далеком 2003 году играл главную роль в сериале «Тарзан», мы воскликнули: «Да ладно, это тоже был он?» Уж непросто было узнать в этом герое могучего Рагнара. А ведь в свое время СМИ называли «Тарзана» одним из самых выдающихся шоу. Но даже не «Тарзан» был первой актерской работой Фиммела. Сперва он появлялся в клипах, например, в музыкальном ролике Дженнифер Лопес на песню «I’m Real». Ныне 44-летний актер готовит нам новый сюрприз: он снимается в многосерийном приквеле фильма «Дюна». Дата выхода ленты еще не объявлялась, но, вероятно, премьера состоится не раньше 2024 года. Я была безумно влюблена в Трэвиса, когда он еще играл Тарзана. Уже потом он стал Рагнаром из «Викингов». © brighteyes138 / Reddit