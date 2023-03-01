Как изменились и чем занимаются звезды «Пиратов Карибского моря», которые навсегда украли наши сердечки 20 лет назад

Пока все гадают, когда наконец выйдет на экраны 6-я часть «Пиратов Карибского моря» и появится ли в ней Джек Воробей, франшиза празднует юбилей. За это время в фильмографии звезд, снявшихся в этих лентах, появились десятки новых киноработ. А кто-то даже записал альбом, выпустил книгу и открыл собственную выставку. Показываем, как сейчас выглядят актеры легендарной франшизы, и рассказываем, что нового происходит в их жизни.

Орландо Блум — Уилл Тернер

Орландо Блум появился в четырех из пяти частей франшизы. В последнем фильме его герой наконец-то смог вернуться с «Летучего голландца» домой, к жене Элизабет и уже взрослому сыну. Сейчас актер продолжает играть в кино, причем часто снимается в фэнтези. Одна из последних его работ в этом жанре — роль инспектора полиции, наполовину представителя фей, в сериале «Карнивал Роу». Финальный 2-й сезон вышел в феврале 2023 года. А совсем недавно Орландо Блум рассказал в интервью, что с удовольствием вернулся бы к роли Уилла Тернера. Ему хочется узнать, как изменился этот герой после того, как столько лет провел на дне океана.

Джеффри Раш — Гектор Барбосса

В фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“» (2003) и в 2022 году.

Финал последней части франшизы наверняка многих заставил прослезиться. В том числе потому, что хитрый и бывалый пират Гектор Барбосса предстал перед зрителями совсем другим: любящим отцом, нашедшим свою дочь. И в конце концов он пожертвовал своей жизнью ради спасения дочери, а также ее возлюбленного Генри и Джека Воробья. Актер в последнее время нечасто снимается в кино. Но все же в его копилке появилось несколько работ. Так, Джеффри Раш сыграл Альберта Эйнштейна в сериале «Гений», а еще появился в главной роли в фильме «Мой друг мистер Персиваль». Сейчас актер снимается в ленте «Поднятые брови», где играет главную роль — комика Граучо Маркса.

Джек Дэвенпорт — Джеймс Норрингтон

Дэвенпорт сыграл лишь в первых трех частях франшизы: в 3-й его герой погиб, спасая Элизабет. После «Пиратов Карибского моря» актер довольно часто появлялся как в фильмах, так и в сериалах. Одна из последних его работ — роль мужа телеведущей Алекс (Дженнифер Энистон) в популярном сериале «Утреннее шоу». В 2023 году вышел свежий сериал с участием Дэвенпорта — «Обвиняемые». В каждом эпизоде, посвященном человеку, попавшему под суд, показана жизнь героя и его версия, как он там оказался.

Джонатан Прайс — Уэзерби Суонн, отец Элизабет

Легендарный актер также появился только в первых трех фильмах франшизы, потому что его герой трагически ушел из жизни. Прайс и по сей день активно работает в кино. За последние годы он снялся в двух громких сериалах: в «Игре престолов» в роли Его Воробейшества и в «Короне» в образе принца Филиппа. В 2022 году актер сыграл в драме «Спасти кинотеатр» и в триллере «Все старые ножи». В 2023-м Прайса можно будет увидеть в драме «Одна жизнь» и в научно-фантастическом сериале «Задача трех тел».

Маккензи Крук — одноглазый пират Раджетти

В фильме «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006) и в 2021 году.

Герой Крука — забавный пират, работавший то на Барбоссу, то на Воробья, — веселил зрителей в первых трех фильмах франшизы. Актер продолжает сниматься в кино. Одна из его выдающихся работ — главная роль в комедийном сериале «Искатели сокровищ», рассказывающем об археологах-любителях, ищущих ценный клад. Крук также является режиссером проекта. Последний, рождественский эпизод вышел в 2022 году. За эту работу Крук получил 2 премии BAFTA. Также актер успел засветиться в культовой франшизе «Игра престолов» и написать и проиллюстрировать детскую книгу.

Ли Аренберг — лысый пират Пинтел

Аренберг сыграл товарища Раджетти в первых трех лентах «Пиратов Карибского моря». Актер не очень часто появляется на экранах. Его наиболее заметная роль последних лет — гном Ворчун в сериале «Однажды в сказке». Последние проекты с участием Аренберга — сериал «Американские боги» 2019 года и исторический фильм «1066».

Стеллан Скарсгард — Прихлоп Билл Тернер, отец Уилла

Скарсгард предстал перед зрителями лишь в двух фильмах франшизы: «Сундук мертвеца» и «На краю света». Но его драматичная роль Билла Тернера, застрявшего на корабле Дейви Джонса и не видевшего сына много лет, врезалась в память. После «Пиратов Карибского моря» Скарсгард участвовал во многих успешных проектах, например в лентах «Мамма Mia!», «Тор», «Девушка с татуировкой дракона», «Нимфоманка», «Дюна» и т.д. Актер успевает сниматься не только в Голливуде, но и в своей родной Швеции. В 2022 году Скарсгард появился в фильме «Тор: Любовь и гром» и в сериале «Андор». А в ближайшем будущем нас ждет продолжение «Дюны» с его участием.

Том Холландер — лорд Беккет

В фильме «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006) и в 2022 году.

Холландер сыграл одного из главных антагонистов во 2-й и 3-й частях франшизы. Актер продолжает сниматься. Последний фильм с его участием — «King’s Man: Начало». Также в 2022 году Холландеру досталась одна из основных ролей во 2-м сезоне сериала «Белый лотос». Сейчас актер участвует в съемках сериала «Вражда»: он перевоплотится в писателя Трумена Капоте.

Кира Найтли — Элизабет Суонн

В фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“» (2003) и в 2022 году.

Роль возлюбленной Уилла Тернера, искательницы приключений и королевы пиратов, досталась популярной актрисе Кире Найтли. В этом образе она появилась в первых трех и в 5-й части франшизы. Актриса снялась во множестве кинокартин, многие из которых стали хитами. И ее фильмография продолжает пополняться. Последняя лента с Кирой Найтли в главной роли — «Тихая ночь» — повествует о рождественском вечере накануне масштабной экологической катастрофы. В 2023-м выйдет фильм «Бостонский душитель», действие которого происходит в 1960-х. Найтли сыграет репортера, которая участвует в сложном расследовании, пишет историю опасного преступника и параллельно пытается доказать, что женщина может браться за такую работу.

Люсинда Драйзек — юная Элизабет

Драйзек появилась в начале 1-й части: она сыграла главную героиню Элизабет в детстве. С тех пор актриса снялась только в одном фильме — «Город Эмбер: Побег» (2008). Зато в ее карьере немало ролей в сериалах, правда, в основном эпизодических. В числе последних проектов с ее участием — «Сумеречная зона» и «Лондон убивает».

Кит Ричардс — Эдвард Тиг, отец Джека Воробья

В фильме «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007) и в 2021 году.

Вообще Кит Ричардс — гитарист и автор песен группы The Rolling Stones. Так вышло, что музыкант стал источником вдохновения Деппа во время создания образа Джека Воробья. Потому что, по его мнению, пираты — это «рок-н-ролльщики XVIII века». Поэтому позже продюсеры решили пригласить Ричардса на роль папы Воробья. В этом образе он появился в 3-й и 4-й частях. Сейчас Ричардс продолжает заниматься музыкой. В 2015 году он выпустил сольный альбом, 3-й по счету. А в 2022-м вместе с The Rolling Stones музыкант отправился в европейский тур в честь 60-летия группы.

Кевин Макнелли — Джошами Гиббс, верный соратник Джека Воробья

В фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“» (2003) и в 2022 году.

Макнелли мы видели в роли первого помощника капитана Джека Воробья во всех пяти частях франшизы. За это время актер также снялся в нескольких десятках других фильмов и сериалов, среди которых «Призрак оперы», «Грозовой перевал», «Аббатство Даунтон», «Корона» и т.д. В 2021 году Макнелли появился в образе Юстасия Джерико в «Докторе Кто», а в 2023-м — в одной из основных ролей в биографической драме «Стоунхаус».

Джонни Депп — капитан Джек Воробей