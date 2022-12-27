Как неуклюжий простачок из комедий Джона Хилл стал двукратным номинантом на «Оскар», режиссером и иконой стиля

Джона Хилл — 39-летний актер, который запомнился нам веселым неуклюжим парнем из комедий. Расскажем, как он стал новой иконой стиля в Голливуде, задал новый тренд в кинематографе, но при этом не изменил себе.

Джона родился в Лос-Анджелесе в семье директора по костюмам и бухгалтера рок-группы Guns N’ Roses и дебютировал в кино в 2000-х годах. Строить карьеру он начал примерно в одно время с другим комедийным актером — Сетом Рогеном. Вместе они и сыграли в одном из своих первых успешных фильмов — «Суперперцы» 2007 года. Там Джона исполнил роль безобидного и смешного парня. Это амплуа приклеилось к нему на все следующее десятилетие.

Однако Хилл всегда интересовался более серьезными проектами. В юношестве он писал пьесы, сочинял стендапы и ставил их в баре. Поэтому Джона с самого начала не хотел все время играть смешных неудачников и мечтал уйти в независимое кино.

По этой причине он отказался от одной из главных ролей в фильме «Мальчишник в Вегасе».

Ради карьеры мечты он даже сбросил 18 кг. Актер верил, что это поможет ему получить более серьезные роли. Одновременно он начал развиваться как сценарист и попробовал выпустить свой первый анимационный фильм. Но проект провалился. Однако Джона продолжал идти вперед и стремился играть все более глубоких персонажей. В 2011 году Хилл снялся в драме «Человек, который изменил все». Картина получила положительные отзывы, а критики отметили, что актер хорошо справился с нетипичной для него серьезной ролью. За эту работу его даже номинировали на «Золотой глобус» и «Оскар». Этот проект стал первым в череде серьезных фильмов Хилла.

Однако, несмотря на стремление выйти на новый для него уровень, какое-то время Джона продолжал играть в комедиях, к тому же весьма успешно. Например, Хилл снялся в лентах «Дружинники», «Мачо и ботан». Постепенно он переходил к более серьезным ролям и появился в драме Тарантино «Джанго освобожденный».

Переломным моментом в карьере Хилла можно назвать встречу с Мартином Скорсезе. Именно этот режиссер позвал его сниматься в картине «Волк с Уолл-стрит», за игру в которой Джона был вторично номинирован на «Оскар». К слову, за работу над этим фильмом актер получил минимальный гонорар, одобренный Ассоциацией телевидения, — всего $ 60 тыс. В 2014 году он занял 28-е место в списке журнала Forbes «Самые высокооплачиваемые актеры».

К слову, своими кумирами Джона называет Дастина Хоффмана и Билла Мюррея. Актер восхищается тем, как они умеют перевоплощаться и играть и в комедиях, и в драмах. Популярность Хилла все растет. В 2018 году его включили в список самых стильно одетых знаменитостей. Также Джона начал воплощать в жизнь свою давнюю мечту — развиваться как сценарист. Он стал соавтором нескольких проектов, таких как «Мачо и ботан» и «Бруно». Кроме того, вместе с Мартином Скорсезе Хилл появился в рекламе, которая транслировалась во время матча за суперкубок.

В фильме «Не смотрите наверх» Хилл сохранил свое амплуа друга или партнера главного героя, сыграв сына президента, роль которого исполнила Мерил Стрип. Но, несмотря на растущую известность, актер не перестает быть собой.

В один из пресс-туров Хилл отправился с «подушкой-пердушкой». Руководство много раз официально просило актера оставить аксессуар дома, но уговоры на него не действовали.

В ноябре 2022 года вышел документальный фильм «Стац: Инструменты успеха», где Джона со своим психотерапевтом обсуждает проблемы психического здоровья. Неожиданно простая, казалось бы, лента получила рейтинг 100 % на сайте Rotten Tomatoes. Все обсуждали смелое решение Хилла снять такой откровенный проект.

А в конце января 2023 года нас ожидает громкая премьера — комедия с Хиллом в главной роли. Он сыграет мужчину, который пытается получить благословение на брак у отца своей девушки-афроамериканки. В ленте также снимается Эдди Мерфи.

Steven Ferdman / Everett Collection / East News

В октябре 2021 года Джона опубликовал в социальных сетях пост, в котором просил поклонников перестать обсуждать его внешность в каком бы то ни было контексте: негативном или положительном. Все дело в том, что в интернете активно комментировали его внешний вид, а именно кардинально изменившийся стиль. Джона Хилл — перспективный артист, который прославился благодаря образу забавного простачка, а сейчас играет глубоких персонажей и строит карьеру. Надеемся, впереди его ожидает множество удивительных ролей, которые помогут еще глубже раскрыть его талант.