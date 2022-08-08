Как отреагировали знаменитые люди и их семьи на фильмы и сериалы об их жизни

Снимать фильм или сериал на основе жизни реального человека, — та еще задачка. Особенно если тот был знаменит. Нужно не только продумать, какой именно отрезок его жизненного пути стоит осветить, тщательно подобрать актеров, загримировать их, проследить, чтобы они достоверно передали характер своего персонажа, но и заручиться поддержкой прототипа или его семьи. Порой режиссерам это удается, а иногда нет.

Мы в ADME решили выяснить, как на экранизацию собственной жизни отреагировали известные люди и что сказали их родные. А в конце статьи вы узнаете, кто из актрис вскоре сыграет легенду прошлого века Одри Хепберн.

Памелу Андерсон в сериале «Пэм и Томми» сыграла Лили Джеймс

В основе сюжета лежит скандальная история — кража личной видеокассеты Памелы Андерсон и ее теперь уже бывшего мужа Томми Ли. Лили Джеймс рассказала, что пыталась связаться со звездой, чтобы сыграть ее достоверно, но так и не получила ответа. Судя по всему, Памела Андерсон не только не рада выходу сериала, но и, как поговаривают, считает его ужасной шуткой, а сам проект — дешевой подделкой. Она не собирается его смотреть и вообще не хочет иметь с ним ничего общего. Это тот самый момент ее жизни, который она хотела бы забыть, и ее шокирует, что кто-то решил его воссоздать.

Томми Ли в сериале «Пэм и Томми» сыграл Себастиан Стэн

А вот сам Томми Ли, участник группы Mötley Crüe, напротив, даже рад, что его изобразили в сериале. Он заявил, что не смотрел его, но общался с актером Себастианом Стэном, который воплотил его на экране: «Судя по тому, что он мне рассказал, это действительно красивая история. Она на самом деле классная, хотя в реальной жизни таковой не была».

Джуди Гарленд в фильме «Джуди» сыграла Рене Зеллвегер

Фильм получил множество наград, но Лайза Миннелли, дочь легендарной Джуди, ясно дала понять, что не собирается его смотреть. Раньше она говорила, что не одобряет его и не поощряет его создателей. Единственный ее комментарий посвящен Рене Зеллвегер: «Надеюсь, Рене отлично провела время на съемках».

Элвиса Пресли в мюзикле «Элвис» сыграл Остин Батлер

Присцилле Пресли, бывшей жене Элвиса, фильм, безусловно, понравился. Она много писала о нем и его важности на своей страничке в соцсетях, предлагая тем, кто его еще не видел, посмотреть. В частности, она отметила великолепную игру Остина Батлера: «Остин „подзарядил“ жизнь Элвиса. Конечно, мы о нем не забывали, но лента поможет молодому поколению понять, почему Элвис все еще король рок-н-ролла. Своей игрой Остин нас просто загипнотизировал». Правда, об актрисе, которая сыграла ее саму, Присцилла ничего не сказала, лишь поблагодарила ее за участие в съемках.

Ричарда Уильямса, отца теннисисток Винус и Серены Уильямс, в драме «Король Ричард» сыграл Уилл Смит

Звезды тенниса одобрили фильм. Серена призналась, что плакала во время просмотра. Особенно болезненными ей показались сцены, в которых речь шла об ее уже покойной сводной сестре Йетунде Прайс. Винус Уильямс сказала, что лента подчеркивает, насколько большую роль в становлении чемпионок сыграла их семья.

Эбигейл Харрис, невестку магната Пола Гетти, в фильме «Все деньги мира» сыграла Мишель Уильямс

Фильм рассказывает о трагедии семьи богатейшего человека Пола Гетти — о похищении его внука. Мать мальчика, Эбигейл Харрис, смотрела первую версию этого кино, и увиденное, по словам режиссера Ридли Скотта, ей понравилось. Она отметила, что к ее семье отнеслись с большим уважением, а самого Гетти показали более мягким, чем он был на самом деле.

Музыканта Брайана Уилсона в ленте «Любовь и милосердие» сыграл Пол Дано

Музыкант, участник группы The Beach Boys, перед съемками долго разговаривал с актерами, игравшими его в разные периоды его жизни, — Полом Дано и Джоном Кьюсаком. Он хотел, чтобы они ознакомились с манерой его речи и движениями. Посмотрев фильм, певец сказал, что наблюдение за Дано в ленте даже помогло ему в совершенствовании исполнения своих композиций. В кино есть момент, где Пол поет не под фонограмму. Брайан отметил: «Он действительно пел как я. Он тренировался, чтобы его голос звучал как мой, и у него вышло очень похоже».

Певицу Селену в сериале «Селена» сыграла Кристиан Серратос

Брат певицы, А. Б. Кинтанилья, сказал, что посмотрел все эпизоды сериала за один присест. Он отметил потрясающую работу актеров, которая помогла фанатам почувствовать себя немного ближе к Селене. На своей страничке в соцсетях он написал, что хочет лично поздравить всех, кто принимал участие в съемках.

Анджелин, медийную личность 80-х, в сериале «Анджелин» сыграла Эмми Россум

Анджелин была пионером в области саморекламы и долго оставалась загадкой. Она прославилась тем, что разместила свое изображение в привлекательных позах на рекламных щитах. Эти плакаты привлекли внимание местных СМИ, и вскоре она получила предложения сняться в кино, дать интервью в журналах и выступить на телевидении. Несмотря на то, что Анджелин является исполнительным продюсером сериала, смотреть его она отказалась: «Я мельком увидела его и не собираюсь смотреть. В нем нет ничего хорошего про меня, там я представлена в ложном свете». Также она подчеркнула, что Эмми Россум, которой выпала честь ее сыграть, совсем на нее не похожа.

Художницу Маргарет Кин в драме «Большие глаза» сыграла Эми Адамс

Этот фильм посвящен борьбе художницы Маргарет Кин с собственным мужем, который выдавал ее картины за свои. Когда Тим Бертон захотел рассказать эту историю, Кин дала добро. В конце концов она осталась довольна, хотя поначалу была шокирована: «Это худшая часть моей жизни, поэтому сначала мне было больно на это смотреть. Но через несколько дней я начала понимать, насколько здорово все получилось». Особенно сильно Маргарет была впечатлена игрой Эми Адамс, которая воплотила ее на экране: «Я в восхищении от ее способностей и таланта. Она показала именно то, что я чувствовала. Я не знаю, как ей это удалось».

Бонус: Одри Хепберн в биографическом фильме сыграет Руни Мара

PARAMOUNT PICTURES / Album / East News , Invision / Invision / East News

Подробности сюжета фильма и даты его выхода пока неизвестны. Режиссером будет номинированный на «Оскар» Лука Гуаданьино, сценарий напишет Майкл Митник, а сама актриса займется в том числе продюсированием. На эту новость и выбор актрисы на главную роль сын легенды Шон Хепберн Феррер отреагировал спокойно. Он сказал, что не знал об этом проекте, а саму Руни назвал восхитительной.