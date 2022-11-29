Как простой парень Сергей работает в массовке в Голливуде и почему мечта о съемках в кино может обернуться кошмаром

Сергей Титов недавно переехал в США и случайно попал на работу в массовку. Он делает первые шаги в киноиндустрии и рассказывает о своих успехах в видеоблоге. Нас увлекли его колоритные заметки о работе в кино, и мы попросили Сергея поделиться подробностями о том, что происходит на съемках и с какими трудностями он сталкивается в своем непростом деле.