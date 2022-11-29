Как простой парень Сергей работает в массовке в Голливуде и почему мечта о съемках в кино может обернуться кошмаром
Сергей Титов недавно переехал в США и случайно попал на работу в массовку. Он делает первые шаги в киноиндустрии и рассказывает о своих успехах в видеоблоге. Нас увлекли его колоритные заметки о работе в кино, и мы попросили Сергея поделиться подробностями о том, что происходит на съемках и с какими трудностями он сталкивается в своем непростом деле.
- Меня зовут Сергей, и кто-то может подумать, что на английском языке мое имя пишется как Sergey, что вроде бы должно быть знакомо многим американцам. Но нет. Благодаря гениальности и бесконечной вере в себя сотрудников паспортного стола мое имя записали как Siarhei. Теперь с произношением моего имени у всех большие сложности. У меня уже не первый раз возникает желание сменить имя на простое и понятное «Сэм».
- С работой в кино все получилось случайно: я ждал результатов собеседования в одну фирму, сидя в коридоре. Из-за соседней двери вышел парень и спросил: «Вы на кастинг?» Им срочно требовались актеры с моими данными, и я решил попробовать.
- Если съемка предполагает костюмы, то вам нужно пройти примерку. Я часто снимаюсь в фильмах и сериалах о 60–70-х, и мне кажется, что американский стиль того времени — это лучшее, что случалось с мужской модой. Когда в одном помещении собирается 100–200 человек, одетых в аутентичные костюмы этого периода, я как будто погружаюсь в те времена. Правда, некоторые костюмы, кажется, действительно из 60-х. К примеру, в моих брюках оказались сквозные карманы, и, когда я положил туда телефон, он внезапно оказался на полу.
- После примерки вы получаете детали съемки: когда, куда и во сколько нужно прибыть на съемки. Не редкость, когда массовке нужно быть на площадке в 5 утра. У меня бывало несколько подобных дней подряд. Такого недостатка сна я не испытывал со студенческих времен.
- Обычно приехать нужно не на саму съемочную площадку, а в место, называемое «холдинг». Это помещение, где размещают массовку, гримеров и костюмеров вместе со всеми костюмами. В Нью-Йорке под эти нужды в 80 % случаев арендуют церкви. Вот так выглядел холдинг с моей последней съемки.
- А вот так — один из холдингов в Бронксе. Это бывший кинотеатр в римском стиле, теперь его арендует церковь.
- На холдинге первым делом идут примерка, макияж и прическа. Однажды в съемке участвовало 300 человек, и выстроились огромные очереди! Очереди — это то, что будет преследовать актера массовки до конца жизни и сниться ему в ночных кошмарах.
- Для мужчин прически и макияж особой проблемы не составляют, если это не специальный грим или парики. Если ты в парике, то на жаре в первые же 30 минут голова начинает чесаться, а содержимое черепной коробки превращается в радиоактивные отходы.
- Женщинам сложнее. В кресле стилиста они могут провести и 2 часа: бигуди, завивка, шляпы на заколках и т. д. Еще одна проблема для женщин — обувь, которую выдают на съемках. Если нужно много ходить, то ближе к концу дня примерно три четверти девушек начинают хромать. Те, кто работает давно, приходят на площадку со своей обувью, которую надевают в перерывах между дублями.
- На макияже вам могут нанести шрамы, порезы или грязь. Один раз мне примерно 20 минут наносили макияж на одежду и ботинки: нужно было сделать их видавшими виды и пыль дорог. Делается это специальными мешочками с пылью, которыми вас постукивают, распыляя ее вокруг. Однажды мне нанесли столько грязи на волосы, что я потом отмывал их минут 30.
- По окончании сьемок весь макияж нужно смыть. Но мне же никто не сказал, что салфетки для снятия макияжа на масляной основе. Эта субстанция попала мне в глаза, и я полтора часа плакал по дороге домой.
- После причесок и макияжа — завтрак. Выбор обычно стандартный: овсянка, яйца, картошка, бобы, сосиски, панкейки, кофе, чай, сок и вода. Иногда приемы пищи бывают просто божественные: шикарные бейглы или стейки из лосося.
- Перед съемками массовка получает реквизит. Вам могут выдать сумки, украшения или еду. Однажды я 5 дней подряд ходил с пачкой попкорна.
- После завтрака вся массовка выдвигается на съемки. Иногда для нас делают читку сценария и описания сцены. Но обычно все приходят, не понимая, что нужно будет делать, и разбираются по ходу действия.
- Работу массовки координируют специальные ассистенты, их довольно много. На холдинге они разделяют потоки по разным очередям и ведут за собой на съемочную площадку. На съемках расставляют всех по местам и говорят, что и когда делать. Эти указания они получают от первого ассистента режиссера — обычно именно он бегает и выкрикивает команды. Сам же режиссер, как правило, сидит в кресле или в палатке и по рации сообщает свои хотелки ассистенту.
- До начала съемки в кадре работают люди, похожие по комплекции и росту на главных актеров. По ним операторы настраивают будущий кадр.
- Итак, камера настроена, все стоят на своих местах, звучит команда — и массовка начинает свое дело. Иногда мы деловито проходим мимо главного героя, иногда рассматриваем товары в магазине, иногда стоим и потеем под жарким солнцем в костюмах, потому что по сценарию на дворе конец осени.
- Самое странное начинается, когда вы находитесь рядом с главными героями и вам нужно изображать беседу. Обычно это те сцены, в которых вы играете посетителей кафе или ресторана. Так как звук диалогов главных героев записывается, вам нужно изображать беседу с эмоциями и жестами, но при этом не издавать ни единого звука. Вы шевелите губами, смеетесь и шлепаете соседа по плечу с одной мыслью: «Что, блин, здесь происходит?!» Обычно в немых диалогах с коллегами я ругаюсь по-русски или рассказываю, что вижу перед собой.
- Если находишься подальше от камеры, можно просто шепотом разговаривать с партнерами по дублю, и тогда ощущение дичи проходит.
- Максимальное количество дублей, что я видел, — это 18 дублей одной 6-минутной сцены. На ее съемку ушло 12 часов. Когда дубль снят, все дружной толпой идут на обед, а на площадке делают перестановку камер.
- Я пару раз участвовал в съемках с очень известными актерами. Интересное ощущение! Буквально 4 месяца назад я досматривал 3-й сезон этого сериала, а теперь стою рядом с главными героями на съемках 4-го, смотрю, как они тоже начинают прихрамывать к концу дня, и обсуждаю с ними, какой сегодня был вкусный буррито на ланч.
- Чем только не занимаются люди от скуки в ожидании съемки. Я минут 20 наблюдал, как один парень говорил по банану. Другой принес коврик для йоги и занимался тут же. Третий пришел с гамаком, подвесил его к трубам и целый день валялся.
- Обычно съемочные дни длятся около 12–14 часов. Мой рекорд — 17 часов, а с учетом дороги получается все 19. Есть и ночные съемки, заканчивающиеся в 3–4 утра. Еще одна прелесть — «эти ваши ранние утры». Если съемка назначена на 5:30, то мне нужно встать около 4:00, чтобы добраться вовремя. Иногда рабочий день может закончиться и в 9, и в 11 вечера, и несколько дней подряд такого режима очень «благотворно» воздействуют на размер и вместительность мешков под глазами.
- Как-то раз я просидел на съемках целый день, а на площадку так и не вышел.
- Еще один неприятный момент — съемки на улице. Они могут проходить на открытом солнце в 37-градусную жару, а по сценарию на улице конец осени, массовка в пальто и шапках. В таких случаях раздают воду, а на улице стоят палатки с кондиционерами, но иногда и это не спасает. Один раз я получил небольшой тепловой удар и до конца дня еле волочил ноги, а сердечко весело отплясывало джигу у меня в груди. Теперь я использую мудрость фрименов из «Дюны»: лучшее место для воды — это твое тело.
- Одна из самых незаменимых вещей на съемках — малярный скотч. С его помощью чинятся сломанные стулья, маркируются места, на которых должны стоять актеры, отмечается, куда нужно смотреть массовке (и при этом изображать неподдельный интерес, так как по сценарию это не крестик, а бродвейское шоу). У обычного работника на съемочной площадке всегда на поясе рация, связка ключей и пара мотков скотча.
- На съемках ходят разные байки. Например, что в Нью-Йорке есть актер массовки, который везде играет только полицейского. Он так известен, что с ним фоткаются даже известные актеры.
- Однажды дедуля, который снимался вместе с нами, забыл выключить звук на телефоне и запорол дубль, в котором было задействовано 300 человек.
- Стандартная ставка актера массовки, не состоящего в профсоюзе, — $ 165 за 10 часов работы. Меньше этого вы не получите, даже если проработали меньшее количество времени. После 10 часов работы идет доплата с коэффициентом 1,5. За специальные условия платят больше. Один парень рассказывал, что ему заплатили $ 1 500 за согласие ужасно постричься в кадре. Потом пришлось бриться налысо.
- Гильдия киноактеров — это профсоюз актеров. Если разговор между 2 актерами идет более 15 минут, вопрос о членстве в ней точно всплывет.
- Иногда для мотивации среди массовки устраивают розыгрыши подарочных сертификатов в интернет-магазины, сумма которых день ото дня увеличивается: от $ 15 до $ 500.
- В гильдии более 160 000 человек. Она создана в 1933 году с целью ликвидации эксплуатации актеров в Голливуде. Гильдия занимается защитой их прав.
- Вступительный взнос в гильдию — $ 3 000. Членство дает много бонусов. Это доплаты за переработку и то, что актер приходит «со своим»: одеждой, вещами, ноутбуком, телефоном или автомобилем. Бонус за съемки в ночное время или если жарко, мокро, идет снег. Бонус за работу в дыму. Компенсация за задержку обеда, простой на съемках или дорогу до съемочной площадки. На примерку и макияж все члены профсоюза проходят без очереди. В конце рабочего дня в глазах «не членов» в очередях видна черная зависть к вальяжно выходящим из примерочных небожителям из профсоюза. Иногда на съемочную площадку приходит представитель гильдии, чтобы проконтролировать выполнение условий контракта.
- С 1995 года организация вручает собственную премию Гильдии киноактеров за выдающееся исполнение ролей в кино и на ТВ. Например, в 2022 году премия за лучший актерский состав в драме досталась «Наследникам», за комедию — «Теду Лассо».
- На фото ниже статуэтка «Актер», которую вручают лауреатам премии.
Если бы вам предложили сняться в кино, то в каком фильме вы бы сыграли роль?
AdMe/Кино/Как простой парень Сергей работает в массовке в Голливуде и почему мечта о съемках в кино может обернуться кошмаром
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