Как рыжая любимица зрителей Линдси Лохан чуть не пустила жизнь под откос, но смогла выбраться и снова выглядит счастливой

Рыжеволосая красотка Линдси Лохан уже в конце 90-х покорила миллионы зрителей своей блистательной игрой в «Ловушке для родителей». Затем в ее жизни было множество взлетов и падений, но ясно одно: сейчас актриса вновь пытается вернуть былую популярность и доверие зрителей. И нужно отметить, что это у нее получается.