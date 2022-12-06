Как рыжая любимица зрителей Линдси Лохан чуть не пустила жизнь под откос, но смогла выбраться и снова выглядит счастливой
Рыжеволосая красотка Линдси Лохан уже в конце 90-х покорила миллионы зрителей своей блистательной игрой в «Ловушке для родителей». Затем в ее жизни было множество взлетов и падений, но ясно одно: сейчас актриса вновь пытается вернуть былую популярность и доверие зрителей. И нужно отметить, что это у нее получается.
- Линдси Лохан родилась в Нью-Йорке. Ее отец Майкл не отличался благопристойным поведением и частенько имел проблемы с законом. Обижал он и свою жену Дину, которая впоследствии рассказывала, что Линдси была постоянной свидетельницей их стычек и это, возможно, оказало влияние на ее дальнейшую жизнь. Сама актриса говорила, что из-за непростых отношений в семье ей пришлось довольно быстро повзрослеть. Но несколько лет назад Линдси призналась, что теперь у нее с родителями прекрасные отношения.
- Линдси была старшим ребенком: в семье воспитывались еще 2 ее брата и сестра. У актрисы есть итальянские и ирландские корни — именно этой смесью она объясняет свой непростой характер. Уже в 3 года у девочки начала складываться карьера модели, параллельно ее снимали в различных рекламных роликах.
- В 10 лет Линдси появилась в мыльной опере «Другой мир». По меткому замечанию одного журналиста, уже тогда она могла считаться ветераном шоу-бизнеса. Учась в школе, девочка преуспела в математике и естественных науках, обожала гимнастику, плавание, катание на коньках, пение, велосипедные прогулки и чтение.
Линдси Лохан с братом Дакотой.
- В 12 лет Линдси сыграла в диснеевской ленте «Ловушка для родителей», которая, помимо больших кассовых сборов, получила высокую оценку критиков. За роль в картине юную актрису называли «душой фильма». Кстати, Линдси снялась в ней вместе с братом Майком. В одном интервью она признавалась, что уснула во время премьерного показа фильма.
- В 2000 году Лохан снялась в телефильме «Идеальная игрушка», а потом взяла небольшой перерыв, чтобы сосредоточиться на музыкальной карьере. Вскоре артистка добилась того, что студия Estefan Enterprises заключила с ней контракт на выпуск 5 ее альбомов. В 2002-м актрисе досталась роль в «Детях-шпионах».
- В подростковом возрасте у Линдси завязались романтические отношения с начинающим певцом Аароном Картером, который был младше нее на год. Одно время между актрисой и Хилари Дафф даже была настоящая вражда, ведь та тоже когда-то встречалась с Картером. Однако позднее девушки помирились.
- Звездный час Лохан пробил в 2003 году, когда она снялась в картине «Чумовая пятница». Девушка должна была сыграть героиню готического стиля, но по ее же инициативе образ был переписан на более привычный. Для этой роли актриса даже научилась играть на гитаре и записала песню «Ultimate». Критики захвалили игру Линдси, сама она стала обладательницей премии MTV Movie Awards 2004 в номинации «Прорыв года». По состоянию на 2015 год это был самый коммерчески успешный фильм в карьере Лохан.
- В 2004 году на экраны вышли «Звезда сцены» и «Дрянные девчонки». В этих картинах Линдси достались главные роли. Если первый фильм получил довольно прохладные отзывы, то за вторую картину Лохан удостоили статуса «новой королевы молодежных фильмов». Как раз после «Дрянных девчонок» внимание к актрисе заметно возросло. За Лохан начали следить папарацци, а личная жизнь звезды стала чуть ли не самой обсуждаемой темой в таблоидах.
- Примерно в это же время вышел дебютный альбом артистки, который хорошо зарекомендовал себя не только в США, но и во всем мире. В 2005 году в продажу поступила вторая пластинка Лохан, получившая смешанные отзывы критиков. Кстати, в ней Линдси выступила соавтором большинства песен.
- Во второй половине 2000-х годов у Лохан началась черная полоса в карьере. Так, в 2006 году после выхода на экраны фильма «Поцелуй на удачу» ее сразу же выдвинули на «Золотую малину» в номинации «Худшая женская роль». Один из критиков вовсе написал, что этот фильм прервал череду успешных ролей Линдси. После этого она сосредоточилась на работе в более серьезных фильмах. Например, снялась в «Компаньонах», где ее партнершей по съемочной площадке стала Мерил Стрип, которая похвалила молодую актрису за то, что она буквально «живет перед камерой».
- В 2006 году Лохан снималась в фильме «Бобби» вместе с Шэрон Стоун. Картина завоевала признание критиков. В «Главе 27» она блистательно воплотила роль фанатки Джона Леннона, ее партнером по фильму был Джаред Лето.
- В «Крутой Джорджии» Линдси сыграла роль неконтролируемого подростка. Во время съемок ее госпитализировали. Исполнительный директор назвал актрису «безответственной и непрофессиональной», отметил, что она часто отсутствовала на съемках, и выразил уверенность, что все это — результат ее постоянных вылазок на вечеринки.
- Со временем Линдси начала тяготеть к вредным привычкам. Днем она находилась на съемках, а по вечерам уходила на лечение в специализированную клинику. Актриса отказалась от роли в «Женщине, не стоящей внимания» по произведению Оскара Уайльда, а чуть позже ее отстранили от работы в «Запретной любви». По признанию Линдси, в тот период она «переживала очень непростое время». В 2007 году вышел фильм «Я знаю, кто убил меня», а Линдси за работу в нем получила «Золотую малину» как актриса, воплотившая на экране худший женский персонаж.
- На съемках комедии «Ловушка для родителей» Лохан посмотрела фильм «Ниагара» с участием Мэрилин Монро и попала под очарование ее образа. Поэтому в 2008 году Линдси воссоздала знаменитую фотосессию кинодивы «The Last Sitting». Она даже посвятила своему кумиру линию одежды, которую запустила под названием «6126», обыграв дату рождения Монро — 01.06.1926.
- Лохан сожалеет о том, что не боролась с вредными привычками. Она признается: «Это было в моей жизни, и сейчас мне приходится иметь дело с последствиями. Но это мое прошлое, и сейчас я совершенно другой человек. У меня появились цели, и я работаю над их достижением».
- Спустя год она впервые появилась на экране в нескольких эпизодах сериала «Дурнушка Бетти». В 2010-м вышел документальный фильм «Путешествие Линдси Лохан в Индию». Хотя этот фильм зрители назвали убедительным, все же сочли присутствие Лохан в нем «странным и отвлекающим».
- Потом актриса сыграла в «Мачете». Некоторые критики сошлись во мнении, что это лучшая работа актрисы за последнее время. Под конец 2010 года в интервью она сказала, что хотела бы вернуться в кино, и отозвалась о себе как о «чертовски хорошей актрисе».
- В 2012 году в «Лиз и Дик» актриса примерила на себя образ Элизабет Тейлор. Отзывы о ее работе были весьма противоречивыми: одни называли актрису «жалкой», другие — «адекватной». В 2013-м вышел фильм «Каньоны», за работу в котором она получала $ 100 ежедневно. Рецензии на фильм были не очень хорошими, но многие хвалили игру Линдси. Тогда же она пробовалась на роль в фильме «Особо опасны», но уступила Блейк Лайвли.
- В 2014 году Опра Уинфри посвятила актрисе документальный сериал под названием «Линдси». Однако его рейтинги с каждым эпизодом все только снижались. Как утверждала сама Лохан, съемки пришлось прекратить по причине того, что у нее произошел выкидыш. Кстати, в интервью Опре Уинфри она как-то сказала: «Я знаю, что сама себе злейший враг».
- В 2016 году Лохан стала владелицей ночного клуба в Греции, спустя 2 года открыла пляжный курорт на острове Минокос, а чуть позже — второй такой же курорт на Родосе. В 2018 году снялась в телесериале «По болезни» и приняла участие в фильме «Среди теней» (2019). Примерно в то же время на MTV состоялась премьера ее реалити-шоу «Пляжный клуб Линдси Лохан», который просуществовал один сезон.
- В 2020 году актриса и певица впервые за 12 лет перерыва выпустила сингл «Back to Me», который получил одобрительные отзывы критиков. Тогда же в сотрудничестве с Lily Baker разработала и выпустила собственную ювелирную коллекцию.
- И вот уже в будущем году планируется выход романтической картины «Ирландское желание» с участием Линдси. Несмотря на то что карьера актрисы многократно прерывалась из-за личных и юридических проблем, на данный момент она насчитывает более чем 30 фильмов, а Лохан сейчас всего-навсего 36 лет.
- Личная жизнь Линдси, судя по всему, также налаживается. В ноябре 2021 года она объявила о своей помолвке с финансистом Бадером Шаммасом, с которым до этого встречалась 3 года. Ну а в июле 2022 года стало известно о том, что молодые люди заключили брак.
- Как-то актриса сказала: «Я нормальный, хороший человек. У меня нет плохих намерений. Мое прошлое остается в прошлом. Люди должны отпустить его и перестать говорить о нем». Она не устает признаваться в том, что благодарна многим людям, в том числе своей семье и поклонникам, наблюдающим за ней уже много лет, и добавляет: «Я благодарна за то, что у меня есть дом и кровать. И просто за элементарные вещи, ведь мы совершенно забываем о них, но они есть».
- В свободное время Линдси любит готовить, она неравнодушна к итальянской кухне. Ну а ко сну актриса отходит очень рано — в 21:30.
- Сегодня Линдси вместе с мужем проживает в ОАЭ и предпочитает не распространяться о личной жизни. Будучи в свое время любимицей таблоидов, сегодня она старается держаться в тени. Ведь в ОАЭ на официальном уровне запрещено фотографировать кого-либо без разрешения, можно сказать, что папарацци там объявлены вне закона. Конечно же, Линдси иногда приходится летать в США на работу, но о своем пребывании в Дубае она размышляет так: «Когда я возвращаюсь, живу своей жизнью. У меня есть личное время и пространство, и я очень это ценю. Приятно, что в мире есть место, где я могу рассчитывать на конфиденциальность».
Какие фильмы с участием Линдси Лохан у вас самые любимые? Или для вас она больше певица, чем актриса?
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