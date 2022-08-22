Как сегодня выглядят 12 популярных детей-звезд и с кем они связали свою жизнь

В последнее время музыка и мода нулевых возвращаются в нашу жизнь. Поностальгировать за компанию любят порой даже те, кто в те годы еще не родился. Одна из причин — желание почувствовать себя в теме. Но время идет вперед, и люди, которые были детьми в 2000-х, теперь стали взрослыми, они женятся и заводят собственных детей.

Мы в ADME решили посмотреть, что стало с нашими любимыми актерами-детьми.

1. Линдси Лохан

East News

Звезда комедий «Ловушка для родителей» (1998) и «Чумовая пятница» (2003) начала свою карьеру в 3 года: сначала в качестве модели, а затем актрисы. Сейчас Линдси Лохан продолжает сниматься, в этом году выйдет фильм с ее участием Falling for Christmas (2022). Недавно Линдси вышла замуж за финансиста Бадера Шаммаса, о чем объявила 2 июля, сказав, что она самая везучая женщина в мире.

2. Джо Джонас

EVERETT COLLECTION / East News , Invision / Invision / East News

Когда братья Джонас выпустили свой 1-й альбом «It’s About Time», Джо было 17 лет. В 2019 году он женился на Софи Тернер (звезда «Игры престолов», которая тоже очень рано начала свою карьеру). Сейчас у пары 2 дочери.

3. Кристина Риччи

East News , Invision / Invision / East News

Известная своей ролью в ленте «Семейка Аддамс» (1991) Кристина Риччи дебютировала в кино в 9 лет. Сейчас актриса периодически появляется на ТВ и на большом экране. В 2021 году Кристина вышла замуж второй раз — за стилиста-парикмахера Марка Хэмптона.

4. Эшли Тисдейл

facetoface / Reporter / East News

Звезда телеканала Disney стала популярной благодаря съемкам в сериале «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» (2005–2008) и телефильме «Классный мюзикл» (2006). Но еще до этого она много раз появлялась в рекламных роликах и играла второстепенные роли в ТВ-проектах и в театре. Теперь у Эшли есть собственный бизнес, она продолжает работать на телевидении и в кино. Эшли замужем за Кристофером Френчем с 2014 года, их дочь Юпитер Айрис Френч родилась в 2021 году.

5. Мэттью Льюис

Английский актер Мэттью Льюис проснулся знаменитым, сыграв Невилла Долгопупса в серии фильмов о Гарри Поттере. Однако это была не первая его работа в кино: дебютной стала лента «Это называется жизнь» (1996). В настоящее время Мэттью продолжает актерскую карьеру, но чаще появляется в телепроектах. В 2018 году Льюис женился на Анджеле Джонс, которая занимается организацией мероприятий.

6. Дэвид Хенри

AFP / East News

Первую крупную роль звезда сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс» (2007–2012) сыграл в ситкоме The Pitts (2003). Тогда ему было 13 лет. Сейчас Дэвид занимается также режиссированием и написанием сценариев.



В 2017 году Хенри женился на Марии Кахилл, победившей однажды в конкурсе «Мисс Делавэр». У пары трое детей.

7. Алекса Пенавега

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Большинство из нас помнит Алексу по роли во франшизе «Дети шпионов», хотя ее карьера началась еще раньше. В числе ее первых работ — фильм «Смерч». Сейчас Алекса не только актриса, но и певица.



Алекса замужем за бывшим актером сериала «Биг Тайм Раш» и певцом Карлосом Пенавега. У них трое детей.

8. Бриджит Мендлер

Charles Sykes / Invision / AP / East News

Еще одна звезда телеканала Disney, Бриджит Мендлер, начала свою актерскую карьеру в 2004 году, когда ей было 12 лет. Затем она снималась в фильмах «Элвин и бурундуки — 2» (2009), «Волшебники из Вэйверли Плэйс», «Держись, Чарли!» (2010–2014) и других.



В 2019 году актриса объявила, что вышла замуж за Гриффина Клеверли.

9. Корбин Блю

Michael Germana / Everett Collection / East News

Самую заметную свою роль Корбин Блю сыграл в «Классном мюзикле», но известен он не только ролью поющего баскетболиста. Его дебютом стала приключенческая комедия «Запретная миссия», вышедшая в 2004 году, где его партнершей была Кристен Стюарт. Он и сейчас продолжает сниматься.



Женат Корбин на своей коллеге, актрисе Саше Клементс.

10. Нейтан Кресс

MICHAEL GERMANA / STAR MAX / East News

Актер, многим знакомый по роли в ситкоме «АйКарли» (2007–2012), который было решено возродить в 2021 году, начал свою карьеру, когда ему было всего 4 года. Он снимался в рекламе и небольших эпизодических ролях в кино. Позже Нейтан добавил в свое портфолио опыт режиссуры и озвучивания.



В 2015 году Нейтан женился на актрисе и каскадерше Лондон Элиз Мур. У пары 2 дочери.

11. Дебби Райан

HNW / PictureLux / PictureLux / agefotostock / East News

Актриса и певица Дебби Райан начала играть в профессиональных театрах, когда ей было 7 лет. Затем она попала в поле зрения сотрудников телеканала Disney.



В 2019 году Дебби вышла замуж за музыканта Джоша Дана.

12. Бритни Спирс

Mary Evans / AF Archive / Mark Liley / East News

Бритни Спирс впервые продемонстрировала свой вокальный талант на конкурсе Star Search в 1992 году, когда ей было 10 лет. Песня «Baby One More Time» стала хитом в 1998 году, поп-звезде на тот момент исполнилось всего 17 лет. На протяжении многих лет в ее карьере были взлеты и падения.



Но недавно Бритни восстановила контроль над своей жизнью и в июне 2022 года вышла замуж за актера и тренера по фитнесу Сэма Асгари.