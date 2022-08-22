Как сегодня выглядят 12 популярных детей-звезд и с кем они связали свою жизнь
В последнее время музыка и мода нулевых возвращаются в нашу жизнь. Поностальгировать за компанию любят порой даже те, кто в те годы еще не родился. Одна из причин — желание почувствовать себя в теме. Но время идет вперед, и люди, которые были детьми в 2000-х, теперь стали взрослыми, они женятся и заводят собственных детей.
Мы в ADME решили посмотреть, что стало с нашими любимыми актерами-детьми.
1. Линдси Лохан
Звезда комедий «Ловушка для родителей» (1998) и «Чумовая пятница» (2003) начала свою карьеру в 3 года: сначала в качестве модели, а затем актрисы. Сейчас Линдси Лохан продолжает сниматься, в этом году выйдет фильм с ее участием Falling for Christmas (2022).
Недавно Линдси вышла замуж за финансиста Бадера Шаммаса, о чем объявила 2 июля, сказав, что она самая везучая женщина в мире.
2. Джо Джонас
Когда братья Джонас выпустили свой 1-й альбом «It’s About Time», Джо было 17 лет.
В 2019 году он женился на Софи Тернер (звезда «Игры престолов», которая тоже очень рано начала свою карьеру). Сейчас у пары 2 дочери.
3. Кристина Риччи
Известная своей ролью в ленте «Семейка Аддамс» (1991) Кристина Риччи дебютировала в кино в 9 лет. Сейчас актриса периодически появляется на ТВ и на большом экране.
В 2021 году Кристина вышла замуж второй раз — за стилиста-парикмахера Марка Хэмптона.
4. Эшли Тисдейл
Звезда телеканала Disney стала популярной благодаря съемкам в сериале «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» (2005–2008) и телефильме «Классный мюзикл» (2006). Но еще до этого она много раз появлялась в рекламных роликах и играла второстепенные роли в ТВ-проектах и в театре. Теперь у Эшли есть собственный бизнес, она продолжает работать на телевидении и в кино.
Эшли замужем за Кристофером Френчем с 2014 года, их дочь Юпитер Айрис Френч родилась в 2021 году.
5. Мэттью Льюис
Английский актер Мэттью Льюис проснулся знаменитым, сыграв Невилла Долгопупса в серии фильмов о Гарри Поттере. Однако это была не первая его работа в кино: дебютной стала лента «Это называется жизнь» (1996). В настоящее время Мэттью продолжает актерскую карьеру, но чаще появляется в телепроектах.
В 2018 году Льюис женился на Анджеле Джонс, которая занимается организацией мероприятий.
6. Дэвид Хенри
Первую крупную роль звезда сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс» (2007–2012) сыграл в ситкоме The Pitts (2003). Тогда ему было 13 лет. Сейчас Дэвид занимается также режиссированием и написанием сценариев.
В 2017 году Хенри женился на Марии Кахилл, победившей однажды в конкурсе «Мисс Делавэр». У пары трое детей.
7. Алекса Пенавега
Большинство из нас помнит Алексу по роли во франшизе «Дети шпионов», хотя ее карьера началась еще раньше. В числе ее первых работ — фильм «Смерч». Сейчас Алекса не только актриса, но и певица.
Алекса замужем за бывшим актером сериала «Биг Тайм Раш» и певцом Карлосом Пенавега. У них трое детей.
8. Бриджит Мендлер
Еще одна звезда телеканала Disney, Бриджит Мендлер, начала свою актерскую карьеру в 2004 году, когда ей было 12 лет. Затем она снималась в фильмах «Элвин и бурундуки — 2» (2009), «Волшебники из Вэйверли Плэйс», «Держись, Чарли!» (2010–2014) и других.
В 2019 году актриса объявила, что вышла замуж за Гриффина Клеверли.
9. Корбин Блю
Самую заметную свою роль Корбин Блю сыграл в «Классном мюзикле», но известен он не только ролью поющего баскетболиста. Его дебютом стала приключенческая комедия «Запретная миссия», вышедшая в 2004 году, где его партнершей была Кристен Стюарт. Он и сейчас продолжает сниматься.
Женат Корбин на своей коллеге, актрисе Саше Клементс.
10. Нейтан Кресс
Актер, многим знакомый по роли в ситкоме «АйКарли» (2007–2012), который было решено возродить в 2021 году, начал свою карьеру, когда ему было всего 4 года. Он снимался в рекламе и небольших эпизодических ролях в кино. Позже Нейтан добавил в свое портфолио опыт режиссуры и озвучивания.
В 2015 году Нейтан женился на актрисе и каскадерше Лондон Элиз Мур. У пары 2 дочери.
11. Дебби Райан
Актриса и певица Дебби Райан начала играть в профессиональных театрах, когда ей было 7 лет. Затем она попала в поле зрения сотрудников телеканала Disney.
В 2019 году Дебби вышла замуж за музыканта Джоша Дана.
12. Бритни Спирс
Бритни Спирс впервые продемонстрировала свой вокальный талант на конкурсе Star Search в 1992 году, когда ей было 10 лет. Песня «Baby One More Time» стала хитом в 1998 году, поп-звезде на тот момент исполнилось всего 17 лет. На протяжении многих лет в ее карьере были взлеты и падения.
Но недавно Бритни восстановила контроль над своей жизнью и в июне 2022 года вышла замуж за актера и тренера по фитнесу Сэма Асгари.
Какие перемены в жизни актеров и актрис показались вам наиболее значительными?