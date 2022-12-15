Как сегодня выглядят актеры из рождественского фильма «Реальная любовь», которому в 2023 году исполнится 20 лет
В 2023 году романтическому фильму «Реальная любовь» стукнет 20 лет. В нем сыграли такие актеры, как Хью Грант, Кира Найтли, Колин Ферт, а для Мартина Фримена эта картина и вовсе стала одной из первых в его карьере. Мы решили посмотреть, как же изменились актеры, принявшие участие в этой доброй романтической комедии.
1. Хью Грант
2. Эмма Томпсон
3. Томас Сангстер
© Love Actually / Universal Pictures and co-producers, IMAGO / Steve Vas / Imago Stock and People / East News
4. Билл Найи
© Love Actually / Universal Pictures and co-producers, IMAGO / Dave Bedrosian / Imago Stock and People / East News
5. Мартина Маккатчен
6. Лусия Мониc
7. Эндрю Линкольн
8. Колин Ферт
9. Оливия Олсон
10. Дженьюари Джонс
11. Лора Линни
12. Родриго Санторо
13. Лиам Нисон
© Love Actually / Universal Pictures and co-producers, Alberto Ortega / Associated Press / East News
14. Хайке Макач
15. Джоанна Пейдж
16. Билли Боб Торнтон
17. Кира Найтли
18. Крис Маршалл
19. Мартин Фримен
20. Чиветел Эджиофор
© Love Actually / Universal Pictures and co-producers, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
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Фото на превью Love Actually / Universal Pictures and co-producers
AdMe/Кино/Как сегодня выглядят актеры из рождественского фильма «Реальная любовь», которому в 2023 году исполнится 20 лет
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