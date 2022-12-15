Как сегодня выглядят актеры из рождественского фильма «Реальная любовь», которому в 2023 году исполнится 20 лет

В 2023 году романтическому фильму «Реальная любовь» стукнет 20 лет. В нем сыграли такие актеры, как Хью Грант, Кира Найтли, Колин Ферт, а для Мартина Фримена эта картина и вовсе стала одной из первых в его карьере. Мы решили посмотреть, как же изменились актеры, принявшие участие в этой доброй романтической комедии.