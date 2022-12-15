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Как сегодня выглядят актеры из рождественского фильма «Реальная любовь», которому в 2023 году исполнится 20 лет

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В 2023 году романтическому фильму «Реальная любовь» стукнет 20 лет. В нем сыграли такие актеры, как Хью Грант, Кира Найтли, Колин Ферт, а для Мартина Фримена эта картина и вовсе стала одной из первых в его карьере. Мы решили посмотреть, как же изменились актеры, принявшие участие в этой доброй романтической комедии.

1. Хью Грант

2. Эмма Томпсон

3. Томас Сангстер

© Love Actually / Universal Pictures and co-producers, IMAGO / Steve Vas / Imago Stock and People / East News

4. Билл Найи

© Love Actually / Universal Pictures and co-producers, IMAGO / Dave Bedrosian / Imago Stock and People / East News

5. Мартина Маккатчен

6. Лусия Мониc

7. Эндрю Линкольн

8. Колин Ферт

© Love Actually / Universal Pictures and co-producers, Faye Sadou / Associated Press / East News

9. Оливия Олсон

10. Дженьюари Джонс

11. Лора Линни

12. Родриго Санторо

13. Лиам Нисон

© Love Actually / Universal Pictures and co-producers, Alberto Ortega / Associated Press / East News

14. Хайке Макач

15. Джоанна Пейдж

16. Билли Боб Торнтон

© Love Actually / Universal Pictures and co-producers, Invision / Associated Press / East News

17. Кира Найтли

18. Крис Маршалл

19. Мартин Фримен

© Love Actually / Universal Pictures and co-producers, Scott Garfitt / Invision / East News

20. Чиветел Эджиофор

© Love Actually / Universal Pictures and co-producers, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Сколько раз вы пересматривали эту комедию? Кто ваш самый любимый герой?

Фото на превью Love Actually / Universal Pictures and co-producers
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AdMe/Кино/Как сегодня выглядят актеры из рождественского фильма «Реальная любовь», которому в 2023 году исполнится 20 лет
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