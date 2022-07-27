Как сегодня выглядят и чем занимаются 13 актеров, которые запомнились нам парой ярких ролей и как-то исчезли с горизонта

Порой актеру достаточно получить буквально одну суперуспешную и удачную роль, чтобы о нем узнал весь мир и запомнил на долгие годы. Наверное, каждому человеку на ум придет хотя бы десяток таких звезд, чьи яркие амплуа очень плотно засели в сознании, но с тех пор о них не было никаких выдающихся новостей.

Мы в ADME решили разыскать информацию о некоторых подобных личностях и с удивлением обнаружили, что некоторые из них до сих пор активно снимаются, а другие уже давно поставили свою карьеру на паузу.

13. Хейден Кристенсен

19-летний Хейден стал известен широкой публике благодаря роли Энакина Скайуокера в приквелах «Звездных войн». Режиссер Джордж Лукас увидел в молодом юноше «темный» потенциал, идеально подходящий для реализации героя на сложном этапе его жизни. И даже несмотря на то что поначалу зрителям актерское мастерство Кристенсена пришлось не по душе, следом актер отлично проявил себя в фильмах «Афера Стивена Гласса» и «Телепорт». С тех пор особенно громких работ в его фильмографии не было, однако в 2022-м он по-прежнему продолжает напоминать о себе в связках с сериалами и франшизами на основе «Звездных войн».

12. Дэнни Ллойд

Благодаря своему отцу Дэнни умудрился прославиться в возрасте 6 лет, когда снялся в фильме Стэнли Кубрика «Сияние». Он был выбран после 6 прослушиваний и среди 5 000 кандидатов и понравился режиссеру тем, что мог долго не выходить из образа. Известно, что в течение съемок Кубрик делал все возможное, чтобы защитить психику ребенка, и не говорил ему, что это фильм ужасов. Узнал Ллойд об этом только в возрасте 16 лет. К сожалению, роль Дэнни Торренса стала его единственной заметной киноработой. Он ушел из киноиндустрии в возрасте 10 лет и затем стал профессором биологии в колледже. Лишь в 2019 году Дэнни снова мелькнул на экране, сыграв небольшую роль камео в фильме «Доктор Сон».

11. Кэтрин Хайгл

Кэтрин Хайгл наиболее известна по роли Иззи Стивенс в телесериале «Анатомия страсти», а также вереницей ролей в успешных комедийных фильмах вроде «Немножко беременна», «Голая правда», «Киллеры» и многих других. Этот прорыв с кучей наград и номинаций за работы пришелся на период с 2005 по 2012 год. Чуть позже карьера актрисы неожиданно пошла на спад и список хитовых картин стал активно дополняться все более провальными и не имеющими коммерческого успеха работами. Однако она не унывает и по-прежнему продолжает сниматься. Например, одной из последних примечательных работ Кэтрин является главная роль в сериале «Улица светлячков».

10. Зак Гэллиган

Начав свою карьеру на телевидении еще в начале 90-х, по-настоящему широкой славы Закари добился, сыграв в фильме «Гремлины» и триллере «Музей восковых фигур». Затем он снялся в продолжениях этих фильмов. С тех пор актер, по сути, не останавливал свою карьеру, стабильно снимаясь как минимум в одном проекте каждый год, но вот по-настоящему громких пока больше не было.

9. Аарон Экхарт

Популярность Аарона как актера значительно возросла в 2000 году, когда он сыграл роль в драме «Эрин Брокович». И сам фильм, и актерская игра были высоко оценены критиками. Также одной из знаковых работ в его карьере является роль Харви Дента в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь». На данный момент фильмография актера отличается взлетами и падениями, а неплохие фильмы сменяются проходными. Однако главное, что Экхарт продолжает сниматься, и как знать, может быть, на горизонте еще замаячит очередная существенная роль.

8. Мег Райан

Меган зарекомендовала себя на международном уровне как одна из самых успешных актрис 90-х и начала 2000-х. Она по праву считалась королевой романтических комедий благодаря участию в таких проектах, как «Когда Гарри встретил Салли», «Неспящие в Сиэтле», «Вам письмо» и многих других. Вплоть до 2010 года фильмография актрисы стабильно пополнялась качественными работами, однако затем ее карьера стала протекать в значительно более спокойном темпе, и Райан все чаще стала пробовать себя в роли режиссера.

7. Патрик Фьюджит

Патрик Фьюджит, наиболее известный своими ролями в фильме «Почти знаменит» 2000 года и в сериале «Изгой» 2016-го, на самом деле может похвастаться не такой уж и маленькой фильмографией и довольно активно снимался вплоть до 2020 года. Но основная проблема в том, что ему так и не удалось прижиться в Голливуде достаточно плотно, чтобы большая часть его проектов была грандиозной и кассовой.

6. Джон Кьюсак

Несмотря на то что на данный момент актер сияет не так ярко, как во времена фильмов «Быть Джоном Малковичем» и «Ворон», его работоспособности можно только позавидовать. Фильмография Кьюсака насчитывает множество проектов, в год, как правило, выходит не по одному фильму с его участием (пусть большая часть и не затрагивает широкую публику). И она еще продолжает пополняться, но с 2019 года уже гораздо менее активно.

5. Ева Мендес

Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News

Изначально Мендес начала свою карьеру со съемок в рекламе и играла эпизодические роли в сериалах и фильмах. Настоящий же прорыв для нее произошел после фильма «Тренировочный день», который получил награды и одобрение критиков. С этого момента началась череда хороших предложений, и актриса еще прочнее засела в сердцах зрителей. Однако с 2014 года она внезапно и бескомпромиссно перестала сниматься в кино. Объясняет актриса свой долгий перерыв тем, что решила больше сосредоточиться на семье и воспитании 2 дочерей.

4. Сэм Уортингтон

© Avatar / 20th Century Studios and co-producers , Priscilla Grant / Everett Collection / East News Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Начиная со знаковой роли в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар» 2009 года австралийский актер Сэм Уортингтон невероятно прочно закрепился на голливудском небосклоне. Почти у каждого на слуху такие проекты, как «Битва титанов», «Терминатор: Да придет спаситель», «На грани», «По соображениям совести» и т. д. Правда, со временем количество громких картин все же начало уменьшаться. Однако в 2022-м вышло долгожданное продолжение «Аватара», а на 2024-й уже запланирована 3-я часть.

3. Дженнифер Грей

Причина, по которой звезда фильма «Грязные танцы» почти полностью исчезла с экранов, наверное, одна из наиболее трагичных. Несмотря на неслыханный успех и популярность, актриса сильно комплексовала из-за своей внешности, в частности носа. Она считала, что это очень сильно скажется на ее потенциальной карьере, поэтому приняла решение сделать ринопластику. Однако все пошло не совсем так, как ожидалось, актриса утратила себя и свою индивидуальность. С тех пор она еще снималась в эпизодических ролях и непримечательных фильмах, но без особого успеха.

2. Билли Зейн

Многие наверняка в первую очередь вспомнят Билли по роли Каледона Хокли в блокбастере Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года. Но на самом деле актерскую карьеру он начал еще в далекие 80-е и участвовал в съемках таких известных проектов, как «Назад в будущее», «Твин Пикс», «Снайпер» и др. Что же касается текущей занятости Зейна, то он по-прежнему снимается, однако в гораздо менее знаковых и блестящих ролях, которые обеспечивали бы ему широкое мировое признание и узнаваемость.

1. Дженнифер Лав Хьюитт

Настоящей кинозвездой актриса стала после ведущей роли в фильме ужасов «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Также многие могут помнить ее по роли в хитовой романтической комедии «Сердцеедки». И наконец, следующей наиболее заметной работой актрисы было участие в съемках успешного сериала «Говорящая с призраками». Угасать карьера Дженнифер стала начиная с 2011 года. Некоторое время девушка еще продолжала появляться в эпизодических ролях в сериалах, затем в 2015 году официально заявила о перерыве в карьере в связи со второй беременностью. Но начиная с 2018 года актриса все же вернулась на экраны и играет одну из ведущих ролей в сериале «9-1-1».