Как сейчас выглядят 20+ актеров и актрис, которых мы запомнили совсем детьми
Говорят, что чужие дети растут до невозможного быстро. И с этим сложно не согласиться. Особенно когда в интернете случайно набредаешь на актера или актрису, которые, казалось, еще вчера играли малюток на экране, а сегодня резко вымахали.
Айзек Хемпстед-Райт — «Игра престолов» (2011–2014; 2016–2019)
Уайатт Олефф — «Оно» (2017)
Гриффин Глюк — «Притворись моей женой» (2011)
Тора Берч — «Фокус-покус» (1993)
Кэти Льюнг — «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)
Коди Смит-Макфи — «Дорога» (2009)
Эрик Ллойд — «Санта-Клаус» (1994)
Элиза Беннетт — «Чернильное сердце» (2008)
Тай Шеридан — «Древо жизни» (2011)
Куавенжане Уоллис — «Звери дикого юга» (2012)
Ашер Энджел — «Шазам!» (2019)
Элла Пернелл — «Не отпускай меня» (2010)
Кейша Касл-Хьюз — «Оседлавший кита» (2002)
Эд Оксенбульд — «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» (2014)
Бруклин Принс — «Проект „Флорида“» (2017)
Рейвен-Симон — «Доктор Дулиттл» (1998)
Сэди Синк — «Очень странные дела» (с 2017 года)
Мэйделин Зима — «Мистер няня» (1993)
Маим Бялик — «Блоссом» (1990–1995)
Люк Янгблад — «Гарри Поттер и философский камень» (2001)
Мэйси Уильямс — «Игра престолов» (2011–2019)
Кто из этих юных дарований, на ваш взгляд, совсем не изменился, а кого вы бы сейчас ни за что не узнали?
Фото на превью Game of Thrones / HBO and co-producers, Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News
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