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Как сейчас выглядят 20+ актеров и актрис, которых мы запомнили совсем детьми

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Говорят, что чужие дети растут до невозможного быстро. И с этим сложно не согласиться. Особенно когда в интернете случайно набредаешь на актера или актрису, которые, казалось, еще вчера играли малюток на экране, а сегодня резко вымахали.

Айзек Хемпстед-Райт — «Игра престолов» (2011–2014; 2016–2019)

Уайатт Олефф — «Оно» (2017)

Гриффин Глюк — «Притворись моей женой» (2011)

East News, Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Тора Берч — «Фокус-покус» (1993)

Кэти Льюнг — «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)

WARNER BROS. / CLOSE, MURRAY / Album / East News

Коди Смит-Макфи — «Дорога» (2009)

East News, Invision/Invision/East News

Эрик Ллойд — «Санта-Клаус» (1994)

CAP/RFS/Capital Pictures/East News

Элиза Беннетт — «Чернильное сердце» (2008)

East News

Тай Шеридан — «Древо жизни» (2011)

Fox Searchlight / Everett Collection / East News, Invision/Invision/East News

Куавенжане Уоллис — «Звери дикого юга» (2012)

Supplied by Capital Pictures / East News, KENA BETANCUR/AFP/East News

Ашер Энджел — «Шазам!» (2019)

Courtesy of Warner Bros. Pictures/Everett Collection/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Элла Пернелл — «Не отпускай меня» (2010)

face to face / Reporter / East News, Invision/Invision/East News

Кейша Касл-Хьюз — «Оседлавший кита» (2002)

Эд Оксенбульд — «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» (2014)

Courtesy Everett Collection / East News, Courtesy Everett Collection / East News

Бруклин Принс — «Проект „Флорида“» (2017)

Everett Collection / Everett Collection/ East News

Рейвен-Симон — «Доктор Дулиттл» (1998)

East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Сэди Синк — «Очень странные дела» (с 2017 года)

Мэйделин Зима — «Мистер няня» (1993)

New Line Cinema / Courtesy Everett Collection / East News, Invision/Associated Press/East News

Маим Бялик — «Блоссом» (1990–1995)

Touchstone Television / Courtesy Everett Collection / East News, Invision/Invision/East News

Люк Янгблад — «Гарри Поттер и философский камень» (2001)

Мэйси Уильямс — «Игра престолов» (2011–2019)

© Game of Thrones / HBO and co-producers, Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News

Кто из этих юных дарований, на ваш взгляд, совсем не изменился, а кого вы бы сейчас ни за что не узнали?

Фото на превью Game of Thrones / HBO and co-producers, Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News
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AdMe/Кино/Как сейчас выглядят 20+ актеров и актрис, которых мы запомнили совсем детьми
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