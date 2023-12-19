Как сложилась жизнь актрисы, которая сыграла ту самую Галю из «Иронии судьбы»

В «Иронии судьбы» Галю, которую сыграла Ольга Науменко, жених Лукашин оставляет ради случайно подвернувшейся ему красавицы-блондинки. В реальности личная жизнь актрисы складывалась весьма удачно, но при этом в ней было такое трагическое событие, которое пережить не всякому под силу. А о том, как актриса справилась с ним и как сложилась в целом ее судьба, будет эта статья.