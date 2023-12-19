Как сложилась жизнь актрисы, которая сыграла ту самую Галю из «Иронии судьбы»
В «Иронии судьбы» Галю, которую сыграла Ольга Науменко, жених Лукашин оставляет ради случайно подвернувшейся ему красавицы-блондинки. В реальности личная жизнь актрисы складывалась весьма удачно, но при этом в ней было такое трагическое событие, которое пережить не всякому под силу. А о том, как актриса справилась с ним и как сложилась в целом ее судьба, будет эта статья.
Детство «в шоколаде»
- Ольга Науменко родилась 6 декабря 1949 года. Часть детства Оля провела в Германии, куда ее папа нередко уезжал в командировки.
- Детство Оли было счастливым. Хотя в ее семье было еще 7 детей, внимания ей, как одной из младших девочек, перепадало сполна, а уж в игрушках и вовсе не было недостатка. В то время, как многие другие дети играли с тряпичными куклами, сшитыми из ненужных лоскутков, у Оли была немецкая фарфоровая кукла с нее ростом и целый чемодан с кукольной мебелью.
- Еще в 3-м классе у девочки обнаружились актерские способности. Она так выразительно прочитала стихотворение, которое учила вместе со старшей сестрой, что ее стали отправлять на все конкурсы чтецов. А чуть позже малышка записалась в Театр юных москвичей (ТЮМ), и с этого дня жизнь ее изменилась на зависть всем школьникам. Именно в театре проводила будущая актриса почти все свое время, а в школе появлялась лишь в редкие дни. Отец был не очень-то доволен увлечением дочери, и однажды, когда она не выучила уроки, запретил ей идти на занятия в театр и даже спрятал сапоги. Но это не остановило своенравную девочку: она просто надела босоножки и пошла в них по снегу на репетицию.
Первые неудачи и успехи актрисы
- В ТЮМе юной артистке охотно давали даже главные роли. Так что неудивительно, что Оля вздумала после школы поступать в театральное училище. Вот только для ее родных это было неслыханно: в их семье никто и отношения не имел к актерской профессии.
- Старшая сестра Римма разработала коварный план, как вернуть Олю с небес на землю. Она упросила одного оперного певца устроить младшей сестренке прослушивание. Оля целую неделю к нему готовилась. А тот послушал будущую актрису и через Римму передал, что в артистки она не годится. Оля тогда ужасно расстроилась. И неизвестно, как бы сложилась ее карьера, если бы другая старшая сестра, Света, увидев огорчение младшей, вдруг не поменяла свое мнение и не сказала: «Давай-ка, Оля, будем с тобой готовиться к турам!»
- Тем не менее, попытка поступить в Щукинское училище обернулась провалом, и девушке пришлось устроиться в геодезическое бюро. Она провела там всего 3 месяца, но это были одни из скучнейших дней в ее жизни. В конце концов она оттуда сбежала и начала работать курьером: доставлять документы по городу. А все вечера проводила либо на спектаклях, либо на репетициях.
- Еще один год занятий оказался не лишним: после него будущая актриса с легкостью поступила в театральное училище.
- В 19 лет будущая звезда «Иронии судьбы» впервые снялась в кино в ленте «Длинный день Кольки Павлюкова» (1968). А одна из следующих ролей нашла ее сама. В фильм «Неподсуден» срочно нужна была актриса на эпизодическую роль девочки, рассматривающей колечко, и помощник режиссера буквально за руку увела девушку из училища с собой.
- А дальше последовали съемки в первой кинокартине, сделавшей актрису популярной, — «Тени исчезают в полдень» (1971). В том же году девушка вступила в труппу Московского драматического театра имени Николая Гоголя, где ей охотно давали все новые и новые роли.
Судьбоносная роль в «Иронии судьбы»
- На съемки «Иронии судьбы» актрису тоже привел случай. Она как раз собиралась сниматься в другом фильме. Режиссер уже посмотрел ее пробы, пришел в восторг. Ее утвердили на роль. И тут звонок от второго режиссера Натальи Кореневой, которая сообщает, что на роль все-таки взяли другую актрису. Причина оказалась почти абсурдной: режиссер, поразмыслив, решил, что у Ольги Науменко слишком запоминающееся лицо, а ему нужна была обыкновенная женщина.
- Ольга признавалась, что, услышав это, рыдала от обиды. Но в тот же день столкнулась с Натальей Кореневой, которая, чтобы утешить актрису, отвела ее к Эльдару Рязанову, собиравшемуся как раз снимать фильм, и порекомендовала на роль Гали.
- Но на этом везение не закончилось: прослушивание актриса проходила не с Андреем Мягковым, а с Олегом Далем, проходившим пробы на роль Жени Лукашина. И если с первым у актрисы особой химии не было — актриса сама признается, что, если бы проходила пробы с Мягковым, роль бы не получила, — то с Олегом Далем она раскрылась и предстала как нельзя лучше. В итоге Ольгу утвердили на роль.
- Вот только когда актриса впервые увидела себя на экране в «Иронии судьбы», она пришла в ужас. На ее лице было видно все, что должно оставаться незаметным — например, ярко прокрашенные брови. И поняла, что операторы совсем не старались подбирать удачные ракурсы и свет, когда снимали ее.
- Ольга убеждена, что значительная часть успеха в кино зависит не от таланта, а от удачи и расположения режиссера. Для нее жирной точкой в кинокарьере стала размолвка с Эльдаром Рязановым. Она проработала на съемках «Иронии судьбы» всего 3 коротких дня. И режиссера раздражала та сцена, где Женя и Галя разговаривают друг с другом, глядя в зеркало. Рязанов твердил, что в выражении лица актрисы совсем мало любви и счастья. А та в ответ ляпнула, что это из-за тени от шапки ничего не видно. В итоге Рязанов больше ни разу не приглашал артистку в свои кинопроекты, хотя остальные актеры регулярно получали от него роли.
Драма и любовь за кадром
Ольга и ее муж.
- С будущим мужем, малоизвестным актером Александром Скворцовым, актриса познакомилась в театре. Они вместе работали, ездили на гастроли. И вот однажды в одной из поездок у нее поднялась температура до 40 градусов. Все коллеги дежурили по очереди у кровати Ольги, а Александр и вовсе почти не отходил.
- В итоге они начали встречаться, а потом Ольга сама сделала ему предложение. На тот момент ей было 27 лет. Как она признается, между ними не было страсти, но были крепкие дружеские отношения, а с его стороны — еще и поддержка, и теплота.
- У новоиспеченных супругов родилась девочка, но тут случилось несчастье. Малышке не было и 2-х лет, когда ей поставили диагноз «злокачественная опухоль», и вскоре ее не стало. После этого случая Ольга ходила как в воду опущенная, боялась заводить новых детей. Поддержку она находила лишь в муже.
- Лишь в 40 лет, спустя 12 лет после случившейся трагедии, актриса рискнула родить второго ребенка — девочку Свету. И полностью посвятила себя ее воспитанию, на долгих 10 лет уйдя из кинематографа.
- Когда у актрисы родилась вторая дочка, жизнь, кажется, стала налаживаться. После кесарева сечения актриса многое делать не могла, но все семейные хлопоты ее муж взял на себя: стирал и гладил пеленки, убирал дом. Чуть позже актеры стали таскать с собой Свету на все репетиции. Но тут настали сложные времена, и семья впала в крайнюю бедность. Доходило до того, что актриса, заходя в магазин, брала одну картофелину, свеклу и морковку — на суп дочке. А себе и мужу — один батон хлеба.
- Позже, когда они начали разъезжать по регионам с концертными бригадами, жизнь постепенно устаканилась. Но актеры все равно никогда не шиковали: машины у них не было отродясь, а если нужно было новое пальто или костюм — проводили отпуск на очередных гастролях.
- С Александром актриса прожила душа в душу 32 года. На момент, когда его не стало, их дочке Свете было 19 лет. И хотя Ольга очень тяжело пережила потерю самого близкого ей человека, ради дочери старалась не сильно проявлять свои чувства.
- С начала нового тысячелетия актриса постепенно вернулась в кино. Ее можно увидеть в сериалах «Семья Светофоровых» (2016), «Шахматная королева» (2019), «Конец света» (2022), «Раневская» (2023).
Еще несколько любопытных фактов об актрисе
- Несмотря на свой возраст — а актрисе уже больше 70 лет — она старается поддерживать хорошую физическую форму: качает пресс, занимается на велотренажерах. А еще никогда не экономит на косметике.
- У актрисы есть свой взгляд на воспитание детей. Она ничего не запрещает своей дочери, а лишь старается подвести ее к разумным решениям. Когда ее Света собралась замуж в 18 лет, Ольга лишь спросила: «А ты что, будешь ему изменять?» Дочь в ответ лишь вытаращила глаза, мол, почему. На что актриса ответила: «А что, он будет единственным мужчиной в твоей жизни?» После этого вопрос отпал сам собой, и дочь передумала связывать себя узами брака.
- В интервью как-то актриса призналась, что ее часто спрашивают, смотрит ли она на Новый год «Иронию судьбы», как все. На это она ответила без обиняков: «Ну что я, сумасшедшая? Садиться у экрана и смотреть кадры, которые знаю наизусть. Разве что включаю фоном и наслаждаюсь песнями Таривердиева».
Если вы не считаете, что главные герои «Иронии судьбы, или С легким паром!» — рыцари в сверкающих доспехах, и имеете свой взгляд на этот фильм, возможно, вам будет любопытно прочитать следующее мнение по поводу этого фильма.
Фото на превью Ирония судьбы, или С легким паром! / Мосфильм
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