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Как выглядели бы 15+ наших любимых звезд, если бы решили «сыграть» сами себя в мультиках

Кино
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Мультфильмы любят смотреть не только дети, но и взрослые. Согласно статистике, 60 % людей в возрасте от 18 до 39 лет обожают мультфильмы. И поэтому нам стало безумно интересно, как выглядели бы наши любимые звезды, если бы они были анимационными персонажами.

1. Дженна Ортега

SamPayne@Broadimage / Broad Image / East News

2. Кейт Уинслет

Gregorio Binuya / Everett Collection / East News

3. Леонардо Ди Каприо

Invision / Invision / East News

4. Дженнифер Лопес

Birdie Thompson / SIPA / EAST NEWS

5. Бейонсе

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

6. Эд Ширан

Invision / Invision / East News

7. Ким Кардашьян

Evan Agostini / Invision / East News

8. Дуэйн Джонсон

CJ Rivera / Everett Collection / East News

9. Милли Бобби Браун

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

10. Крис Хемсворт

Invision / Invision / East News

11. Сильвестр Сталлоне

Cristiano Minichiello / AGF / SIPA / SIPA / East News

12. Эшли Грэм

Patricia Schlein / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

13. Том Круз

CHRIS DELMAS / AFP / East News

14. Аня Тейлор-Джой

Invision / Invision / East News

15. Селена Гомес

Jordan Strauss / Invision / East News

16. Рианна

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

17. Зои Салдана

Jordan Strauss / Invision / East News

18. Дженнифер Энистон

Carlos Piaggio / The Grosby Group / Grosby Group / East News

19. Киану Ривз

Jack Shea / Starshots / Broadimage / Broad Image / East News
Фото на превью CJ Rivera / Everett Collection / East News, Jack Shea / Starshots/Broadimage / Broad Image / East News
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AdMe/Кино/Как выглядели бы 15+ наших любимых звезд, если бы решили «сыграть» сами себя в мультиках
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