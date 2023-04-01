Как выглядели бы 15+ наших любимых звезд, если бы решили «сыграть» сами себя в мультиках
Мультфильмы любят смотреть не только дети, но и взрослые. Согласно статистике, 60 % людей в возрасте от 18 до 39 лет обожают мультфильмы. И поэтому нам стало безумно интересно, как выглядели бы наши любимые звезды, если бы они были анимационными персонажами.
1. Дженна Ортега
2. Кейт Уинслет
3. Леонардо Ди Каприо
4. Дженнифер Лопес
5. Бейонсе
6. Эд Ширан
7. Ким Кардашьян
8. Дуэйн Джонсон
9. Милли Бобби Браун
10. Крис Хемсворт
11. Сильвестр Сталлоне
12. Эшли Грэм
13. Том Круз
14. Аня Тейлор-Джой
15. Селена Гомес
16. Рианна
17. Зои Салдана
19. Киану Ривз
Фото на превью CJ Rivera / Everett Collection / East News, Jack Shea / Starshots/Broadimage / Broad Image / East News
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