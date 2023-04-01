Как выглядели бы 15+ наших любимых звезд, если бы решили «сыграть» сами себя в мультиках

Мультфильмы любят смотреть не только дети, но и взрослые. Согласно статистике, 60 % людей в возрасте от 18 до 39 лет обожают мультфильмы. И поэтому нам стало безумно интересно, как выглядели бы наши любимые звезды, если бы они были анимационными персонажами.