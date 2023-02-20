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Как выглядят вторые половинки знаменитых красавчиков, разбивших сердца миллионам женщин

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Многие из нас с нетерпением ждут выхода новых фильмов или сериалов с участием актеров, которые покорили не один миллион женских сердец. Однако некоторые из этих красавчиков уже заняты: счастливо женаты, как, например, Пол Радд, или только встречаются, как Джерард Батлер. Мы решили полюбопытствовать и узнать, как же выглядят вторые половинки привлекательных актеров.

1. Пол Радд и Джуди Йегер

VALERIE MACON / AFP / East News

2. Мэттью Гуд и София Дьюмок

Invision / Invision / East News

3. Аарон Пол и Лорен Парсекиан

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

4. Адам Драйвер и Джоэнн Такер

Invision /Invision / East News

5. Дуэйн Джонсон и Лорен Хашиан

ROBYN BECK / AFP / East News

6. Адам Левин и Беати Принслу

Invision / Invision / East News

7. Эдди Редмэйн и Ханна Бэгшоу

Invision / Invision / East News

8. Джон Чо и Керри Хигути

9. Дев Патель и Тильда Кобэм-Херви

Invision / Invision / East News, Sipa USA / Sipa USA / East News

10. Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд

Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News, Isabelle Vautier / Starface / STARFACE PHOTO / East News

11. Джерард Батлер и Морган Браун

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

12. Эрик Бана и Ребекка Глисон

13. Коул Спраус и Ари Фурнье

14. Ритик Рошан и Саба Азад

SUJIT JAISWAL / AFP / East News

15. Джейк Джилленхол и Жанна Кадье

Scott Garfitt / Invision / East News, LOIC VENANCE / AFP / East News

16. Крис Хемсворт и Эльса Патаки

CJ Rivera / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

17. Джонатан Риз Майерс и Мара Лейн

© The Tudors / Showtime Networks and co-producers, Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News
Фото на превью The Tudors / Showtime Networks and co-producers, Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News
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AdMe/Кино/Как выглядят вторые половинки знаменитых красавчиков, разбивших сердца миллионам женщин
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