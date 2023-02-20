Как выглядят вторые половинки знаменитых красавчиков, разбивших сердца миллионам женщин
Многие из нас с нетерпением ждут выхода новых фильмов или сериалов с участием актеров, которые покорили не один миллион женских сердец. Однако некоторые из этих красавчиков уже заняты: счастливо женаты, как, например, Пол Радд, или только встречаются, как Джерард Батлер. Мы решили полюбопытствовать и узнать, как же выглядят вторые половинки привлекательных актеров.
1. Пол Радд и Джуди Йегер
2. Мэттью Гуд и София Дьюмок
3. Аарон Пол и Лорен Парсекиан
4. Адам Драйвер и Джоэнн Такер
5. Дуэйн Джонсон и Лорен Хашиан
6. Адам Левин и Беати Принслу
7. Эдди Редмэйн и Ханна Бэгшоу
8. Джон Чо и Керри Хигути
9. Дев Патель и Тильда Кобэм-Херви
10. Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд
11. Джерард Батлер и Морган Браун
12. Эрик Бана и Ребекка Глисон
13. Коул Спраус и Ари Фурнье
14. Ритик Рошан и Саба Азад
15. Джейк Джилленхол и Жанна Кадье
16. Крис Хемсворт и Эльса Патаки
17. Джонатан Риз Майерс и Мара Лейн
Фото на превью The Tudors / Showtime Networks and co-producers, Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News
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