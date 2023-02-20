Как выглядят вторые половинки знаменитых красавчиков, разбивших сердца миллионам женщин

Многие из нас с нетерпением ждут выхода новых фильмов или сериалов с участием актеров, которые покорили не один миллион женских сердец. Однако некоторые из этих красавчиков уже заняты: счастливо женаты, как, например, Пол Радд, или только встречаются, как Джерард Батлер. Мы решили полюбопытствовать и узнать, как же выглядят вторые половинки привлекательных актеров.