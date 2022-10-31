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Люди назвали 10 актеров и актрис, которые безумно талантливы, но на кинопремиях их в упор не замечают

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Пользователи сети обсудили, кто из актеров и актрис незаслуженно обделен вниманием критиков и зрителей. Кто-то из героев этой подборки даже входит в А-лист, а кому-то достаются лишь второстепенные роли. Но все они, по мнению обычных людей, достойны того, чтобы им когда-нибудь вручили высшую награду за их труд — статуэтку «Оскар».

Джейк Джилленхол

  • Каждый раз, когда мелькает имя Джейка Джилленхола, все думают: «Он, конечно, хороший актер, но он не Кристиан Бэйл». На самом деле он лучше. Я ни в коем случае не говорю, что Бэйл плох, я уважаю его. Но Джейк это Кристиан + хорошая внешность. Он не менее фанатичен, когда дело доходит до экстремальных физических преображений для роли. Только об этом мало кто знает. Посмотрите сами, в какой форме он был, когда играл Луи Блума в «Стрингере», и каким стал для роли боксера Билли Хоупа в «Левше». И он так раскачался всего лишь за 5 месяцев! © Akash Ladha / Quora
  • Многие предполагали, что после номинации Джилленхола на «Оскар» за роль второго плана в «Горбатой горе» он станет лауреатом премии. Но этого не случилось. Несмотря на признанные критиками работы в фильмах «Пленницы», «Зодиак» и моем личном фаворите «Стрингере», он больше никогда не номинировался на «Оскар». © Lars Hendrikx / Quora
  • В каждом фильме Джилленхол разный. Большинство его работ крайне недооценены, и я не могу понять почему. Он актер высшего уровня и очень предан тому, что делает. Джейк — один из немногих, кто снимается только в качественном кино. © Ray / Quora

Ева Грин

  • Безусловно, Еву Грин можно назвать недооцененной. Ее актерский диапазон значительно шире, чем у многих нынешних артисток. Кроме того, она гораздо привлекательнее некоторых из них. © Matthew Rodgers / Quora
  • Ева Грин — потрясающая актриса. Вам это скажет любой, кто смотрел «Страшные сказки». Она — это готика. Свою аудиторию Грин уже покорила, но я все еще жду того дня, когда один из фильмов, в которых она снимется, принесет ей «Оскар». © Wong Hui Yin / Quora
  • Есть несколько актрис, которые всегда заманивают меня посмотреть фильмы с их участием. И Ева Грин — одна из них. У нее нет «Оскара», но всякий раз, играя персонажа, она полностью растворяется в нем. Думаю, Грин сильно недооценивают как актрису. © Toni Perez / Quora

Киллиан Мерфи

  • По моему мнению и мнению многих других людей, Киллиан Мерфи — самый недооцененный актер. Если вы мало что знаете о его актерском мастерстве, посмотрите «Острые козырьки». Вы влюбитесь в его игру. Сам сериал тоже потрясающий, входит в число самых рейтинговых шоу всех времен. © Prateek Mehta / Quora
  • Киллиан Мерфи — хороший актер. Такой великий режиссер, как Кристофер Нолан, не стал бы брать его в свои фильмы просто так. Он, должно быть, увидел потенциал Киллиана. Если внимательно наблюдать за Мерфи, то можно увидеть, что он отдает всего себя персонажам. Его явно недооценивают. © Prachi More / Quora
  • Посмотрела сегодня вечером фильм «Антропоид». Какое же наслаждение — наблюдать за мастерством Мерфи! Каждый фильм, в котором он снялся, — от «Ветра, который качает вереск» до «Завтрака на Плутоне», — показывает, насколько у него широкий актерский диапазон и как он горит тем, что делает. Он определенно должен быть гораздо более известным и признанным, чем сейчас. © snowflake47 / Reddit

Пол Дано

Эмили Блант

  • Если вы посмотрите «Дьявол носит Prada», то сразу заметите, что на самом деле именно Эмили Блант — настоящая звезда фильма. У нее безупречный актерский диапазон. Она, как хамелеон, способна адаптироваться к любой роли, будь то комедия, научная фантастика или боевик. Среди нынешних актрис только Блант способна сыграть Риту Вратаски — главную героиню «Грани будущего». © Chaitanya Krishna / Quora
  • За последние 10 лет Блант продемонстрировала всем свою многогранность. Она может сыграть в фильме любого жанра: от драмы до комедии, в боевике, мюзикле, триллере. Кроме того, она обладает редчайшими качествами: харизмой и обаянием настоящей кинозвезды. © Shamriaz Ahmad / Quora

Бен Фостер

  • Бен Фостер, как правило, лучшее, что есть в любом фильме, где он снимается. Люблю его. © gwar37 / Reddit
  • В «Заложнике» Фостер в одиночку тащит на себе довольно посредственный фильм. В итоге кино получилось потрясающим и пригодным для повторного просмотра. © pikpikcarrotmon / Reddit
  • Конечно, «Любой ценой» получил много положительных отзывов, но Фостер невероятно талантлив и в других фильмах. Мне кажется, его игра в «Посланнике» была достойна награды. © Unknown author / Reddit

Роуз Бирн

  • Роуз Бирн способна справиться с любой ролью. Она была убедительна в серьезных фильмах, например в «Пекле», «Трое» и «Одержимости». Ей также удаются комедийные роли — «Соседи. На тропе войны», «Девичник в Вегасе», «Шпион». Она может играть в ужастиках: «Астрал», «28 недель спустя». Да даже в мюзиклах Бирн хороша, в той же «Энни». Возможно, очень скоро она получит свое место, но сейчас зрители не балуют ее вниманием. © Vivek Singh / Quora
  • Роуз Бирн недооцененная и разносторонняя актриса. Дайте ей сыграть в фильме любого жанра, от исторической драмы до откровенной комедии, — и она сделает все в лучшем виде. © SalukiKnightX / Reddit
  • Вы знаете ее лицо, но, вероятно, не знаете имени, если только не являетесь поклонником фильмов «Троя» или «Люди Икс: Первый класс». У Роуз Бирн есть определенные драматические способности, но она предпочитает сниматься в основном в комедиях. Кроме того, ее карьера вполне успешно развивается в ее родной Австралии. © Andrew T. Post / Quora

Донал Глисон

  • Все фильмы, в которых я его видел, выделялись с точки зрения актерской работы. Глисон определенно из тех артистов, на которых смотришь и думаешь: «Он на своем месте». Его игра очень правдоподобна. © TailWaterBluez / Reddit
  • Я влюбилась в него, когда смотрела «Бойфренда из будущего». Там есть несколько сцен с его участием, которые буквально разбили мое сердце. Какой же прекрасный фильм! © EveryCliche / Reddit
  • Я не собиралась становиться поклонницей Донала Глисона. Но недавно, пролистывая его фильмографию, заметила, что я посмотрела около 80 % его работ. Думаю, он умеет выбирать интересные фильмы. Что ж, теперь я невольно стала его фанаткой. © jessjess87 / Reddit

Патрик Уилсон

  • Патрик Уилсон великолепен во всем и всегда выкладывается по полной. Он был чертовски хорош во 2-м сезоне «Фарго» и в «Драйвере на ночь». Думаю, его дуэт с Джеки Эрлом Хейли в «Хранителях» был самым интересным в фильме. © Unknown author / Reddit
  • На данный момент Уилсон — мой любимый актер. Он обладает весьма широким диапазоном игры и умеет отлично петь. У него буквально есть все, чтобы получать действительно впечатляющие роли. Уилсон также умело скрывает личную жизнь и держится подальше от желтой прессы. © Brett Williams / Quora
  • Как бы ни был для меня ужасен фильм «Команда „А“», но Уилсон мне там понравился. Он был забавным и отлично вписался в комедийную роль. К тому же хорошо взаимодействовал с товарищами по актерскому составу. © Unknown author / Reddit

Том Харди

  • У Тома Харди нет «Оскара», но его наличие вовсе не признак мастерства. Эта награда присуждается за яркую вспышку, а не за постоянное совершенство. Харди, без сомнения, один из лучших актеров Великобритании и Ирландии. Лучше, чем Том Хиддлстон, и на одном уровне с Бенедиктом Камбербэтчем и Сиршей Ронан. Он великолепен и способен раствориться в роли, несмотря на характерный внешний вид. Однажды Том может выиграть «Оскар», но если он этого не сделает, это не значит, что он недостаточно талантлив. © Geoffrey Bunting / Quora
  • У Харди потрясающий диапазон актерской игры, который распространяется на фильмы разных жанров. Каждому персонажу он добавляет свой неповторимый штрих. © Shreyas Ghuge / Quora
  • Тому Харди даже не нужно показывать лицо полностью, чтобы потрясающе играть. Его глаза делают свое дело. Он был великолепен в картинах «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Безумный Макс: Дорога ярости». А после просмотра «Дюнкерка» я в очередной раз убедилась в том, насколько он талантлив! Есть те, кто ценят его лишь за красивую внешность и тело, но он действительно заслуживает большего уважения за свою актерскую работу. © Rabab Hussain / Quora

Кого из современных актеров и актрис вы считаете самыми недооцененными?

Фото на превью The Dark Knight Rises / Warner Bros. and co-producers, Mad Max: Fury Road / Village Roadshow Pictures and co-producers
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AdMe/Кино/Люди назвали 10 актеров и актрис, которые безумно талантливы, но на кинопремиях их в упор не замечают
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