Люди назвали 10 актеров и актрис, которые безумно талантливы, но на кинопремиях их в упор не замечают

Пользователи сети обсудили, кто из актеров и актрис незаслуженно обделен вниманием критиков и зрителей. Кто-то из героев этой подборки даже входит в А-лист, а кому-то достаются лишь второстепенные роли. Но все они, по мнению обычных людей, достойны того, чтобы им когда-нибудь вручили высшую награду за их труд — статуэтку «Оскар».