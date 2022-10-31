Люди назвали 10 актеров и актрис, которые безумно талантливы, но на кинопремиях их в упор не замечают
Пользователи сети обсудили, кто из актеров и актрис незаслуженно обделен вниманием критиков и зрителей. Кто-то из героев этой подборки даже входит в А-лист, а кому-то достаются лишь второстепенные роли. Но все они, по мнению обычных людей, достойны того, чтобы им когда-нибудь вручили высшую награду за их труд — статуэтку «Оскар».
Джейк Джилленхол
- Каждый раз, когда мелькает имя Джейка Джилленхола, все думают: «Он, конечно, хороший актер, но он не Кристиан Бэйл». На самом деле он лучше. Я ни в коем случае не говорю, что Бэйл плох, я уважаю его. Но Джейк это Кристиан + хорошая внешность. Он не менее фанатичен, когда дело доходит до экстремальных физических преображений для роли. Только об этом мало кто знает. Посмотрите сами, в какой форме он был, когда играл Луи Блума в «Стрингере», и каким стал для роли боксера Билли Хоупа в «Левше». И он так раскачался всего лишь за 5 месяцев! © Akash Ladha / Quora
- Многие предполагали, что после номинации Джилленхола на «Оскар» за роль второго плана в «Горбатой горе» он станет лауреатом премии. Но этого не случилось. Несмотря на признанные критиками работы в фильмах «Пленницы», «Зодиак» и моем личном фаворите «Стрингере», он больше никогда не номинировался на «Оскар». © Lars Hendrikx / Quora
- В каждом фильме Джилленхол разный. Большинство его работ крайне недооценены, и я не могу понять почему. Он актер высшего уровня и очень предан тому, что делает. Джейк — один из немногих, кто снимается только в качественном кино. © Ray / Quora
Ева Грин
- Безусловно, Еву Грин можно назвать недооцененной. Ее актерский диапазон значительно шире, чем у многих нынешних артисток. Кроме того, она гораздо привлекательнее некоторых из них. © Matthew Rodgers / Quora
- Ева Грин — потрясающая актриса. Вам это скажет любой, кто смотрел «Страшные сказки». Она — это готика. Свою аудиторию Грин уже покорила, но я все еще жду того дня, когда один из фильмов, в которых она снимется, принесет ей «Оскар». © Wong Hui Yin / Quora
- Есть несколько актрис, которые всегда заманивают меня посмотреть фильмы с их участием. И Ева Грин — одна из них. У нее нет «Оскара», но всякий раз, играя персонажа, она полностью растворяется в нем. Думаю, Грин сильно недооценивают как актрису. © Toni Perez / Quora
Киллиан Мерфи
- По моему мнению и мнению многих других людей, Киллиан Мерфи — самый недооцененный актер. Если вы мало что знаете о его актерском мастерстве, посмотрите «Острые козырьки». Вы влюбитесь в его игру. Сам сериал тоже потрясающий, входит в число самых рейтинговых шоу всех времен. © Prateek Mehta / Quora
- Киллиан Мерфи — хороший актер. Такой великий режиссер, как Кристофер Нолан, не стал бы брать его в свои фильмы просто так. Он, должно быть, увидел потенциал Киллиана. Если внимательно наблюдать за Мерфи, то можно увидеть, что он отдает всего себя персонажам. Его явно недооценивают. © Prachi More / Quora
- Посмотрела сегодня вечером фильм «Антропоид». Какое же наслаждение — наблюдать за мастерством Мерфи! Каждый фильм, в котором он снялся, — от «Ветра, который качает вереск» до «Завтрака на Плутоне», — показывает, насколько у него широкий актерский диапазон и как он горит тем, что делает. Он определенно должен быть гораздо более известным и признанным, чем сейчас. © snowflake47 / Reddit
Пол Дано
- По типажу он очень похож на Майкла Сера. Казалось бы, этот актер всегда должен играть одинаковые роли. Но Пол каждый раз доказывает, что может быть разным. Его работы зачастую достойны номинации на премии. «Маленькая мисс Счастье», «Нефть», «Петля времени», «Пленницы», «12 лет рабства», «Человек — швейцарский нож» — это лишь некоторые из них. © KeyserSozeReddits / Reddit
- Пол Дано — фантастический актер, но его имя никогда не упоминается в СМИ. Не могу понять, почему так происходит. Это потому, что он не похож на типичного главного героя? © bengals14182532 / Reddit
- Я не слежу за премиями, но, оглядываясь назад, могу сказать: Пол определенно должен был быть хотя бы номинирован за работу в «Нефти». Его полностью затмил Дэниел Дэй-Льюис или что произошло? © Unknown author / Reddit
Эмили Блант
- Если вы посмотрите «Дьявол носит Prada», то сразу заметите, что на самом деле именно Эмили Блант — настоящая звезда фильма. У нее безупречный актерский диапазон. Она, как хамелеон, способна адаптироваться к любой роли, будь то комедия, научная фантастика или боевик. Среди нынешних актрис только Блант способна сыграть Риту Вратаски — главную героиню «Грани будущего». © Chaitanya Krishna / Quora
- За последние 10 лет Блант продемонстрировала всем свою многогранность. Она может сыграть в фильме любого жанра: от драмы до комедии, в боевике, мюзикле, триллере. Кроме того, она обладает редчайшими качествами: харизмой и обаянием настоящей кинозвезды. © Shamriaz Ahmad / Quora
Бен Фостер
- Бен Фостер, как правило, лучшее, что есть в любом фильме, где он снимается. Люблю его. © gwar37 / Reddit
- В «Заложнике» Фостер в одиночку тащит на себе довольно посредственный фильм. В итоге кино получилось потрясающим и пригодным для повторного просмотра. © pikpikcarrotmon / Reddit
- Конечно, «Любой ценой» получил много положительных отзывов, но Фостер невероятно талантлив и в других фильмах. Мне кажется, его игра в «Посланнике» была достойна награды. © Unknown author / Reddit
Роуз Бирн
- Роуз Бирн способна справиться с любой ролью. Она была убедительна в серьезных фильмах, например в «Пекле», «Трое» и «Одержимости». Ей также удаются комедийные роли — «Соседи. На тропе войны», «Девичник в Вегасе», «Шпион». Она может играть в ужастиках: «Астрал», «28 недель спустя». Да даже в мюзиклах Бирн хороша, в той же «Энни». Возможно, очень скоро она получит свое место, но сейчас зрители не балуют ее вниманием. © Vivek Singh / Quora
- Роуз Бирн недооцененная и разносторонняя актриса. Дайте ей сыграть в фильме любого жанра, от исторической драмы до откровенной комедии, — и она сделает все в лучшем виде. © SalukiKnightX / Reddit
- Вы знаете ее лицо, но, вероятно, не знаете имени, если только не являетесь поклонником фильмов «Троя» или «Люди Икс: Первый класс». У Роуз Бирн есть определенные драматические способности, но она предпочитает сниматься в основном в комедиях. Кроме того, ее карьера вполне успешно развивается в ее родной Австралии. © Andrew T. Post / Quora
Донал Глисон
- Все фильмы, в которых я его видел, выделялись с точки зрения актерской работы. Глисон определенно из тех артистов, на которых смотришь и думаешь: «Он на своем месте». Его игра очень правдоподобна. © TailWaterBluez / Reddit
- Я влюбилась в него, когда смотрела «Бойфренда из будущего». Там есть несколько сцен с его участием, которые буквально разбили мое сердце. Какой же прекрасный фильм! © EveryCliche / Reddit
- Я не собиралась становиться поклонницей Донала Глисона. Но недавно, пролистывая его фильмографию, заметила, что я посмотрела около 80 % его работ. Думаю, он умеет выбирать интересные фильмы. Что ж, теперь я невольно стала его фанаткой. © jessjess87 / Reddit
Патрик Уилсон
- Патрик Уилсон великолепен во всем и всегда выкладывается по полной. Он был чертовски хорош во 2-м сезоне «Фарго» и в «Драйвере на ночь». Думаю, его дуэт с Джеки Эрлом Хейли в «Хранителях» был самым интересным в фильме. © Unknown author / Reddit
- На данный момент Уилсон — мой любимый актер. Он обладает весьма широким диапазоном игры и умеет отлично петь. У него буквально есть все, чтобы получать действительно впечатляющие роли. Уилсон также умело скрывает личную жизнь и держится подальше от желтой прессы. © Brett Williams / Quora
- Как бы ни был для меня ужасен фильм «Команда „А“», но Уилсон мне там понравился. Он был забавным и отлично вписался в комедийную роль. К тому же хорошо взаимодействовал с товарищами по актерскому составу. © Unknown author / Reddit
Том Харди
- У Тома Харди нет «Оскара», но его наличие вовсе не признак мастерства. Эта награда присуждается за яркую вспышку, а не за постоянное совершенство. Харди, без сомнения, один из лучших актеров Великобритании и Ирландии. Лучше, чем Том Хиддлстон, и на одном уровне с Бенедиктом Камбербэтчем и Сиршей Ронан. Он великолепен и способен раствориться в роли, несмотря на характерный внешний вид. Однажды Том может выиграть «Оскар», но если он этого не сделает, это не значит, что он недостаточно талантлив. © Geoffrey Bunting / Quora
- У Харди потрясающий диапазон актерской игры, который распространяется на фильмы разных жанров. Каждому персонажу он добавляет свой неповторимый штрих. © Shreyas Ghuge / Quora
- Тому Харди даже не нужно показывать лицо полностью, чтобы потрясающе играть. Его глаза делают свое дело. Он был великолепен в картинах «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Безумный Макс: Дорога ярости». А после просмотра «Дюнкерка» я в очередной раз убедилась в том, насколько он талантлив! Есть те, кто ценят его лишь за красивую внешность и тело, но он действительно заслуживает большего уважения за свою актерскую работу. © Rabab Hussain / Quora
Кого из современных актеров и актрис вы считаете самыми недооцененными?
AdMe/Кино/Люди назвали 10 актеров и актрис, которые безумно талантливы, но на кинопремиях их в упор не замечают
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