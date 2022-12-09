Маколей Калкин почти разочаровался в любви, но Бренда Сонг открыла новую главу в его жизни

Милый и забавный мальчик из фильма «Один дома» уже взрослый мужчина. Мы и моргнуть не успели, как он отметил сорокалетие и стал отцом. Кажется, что теперь у этой звезды 90-х все идет прекрасно, но так было не всегда. Так кто же эта женщина, благодаря которой Калкин полностью изменил свою жизнь? Мы хотим рассказать вам историю любви Маколея Калкина и Бренды Сонг.

Калкину долго не везло в любви

Invision/Invision/East News

Неудачи преследовали Маколея Калкина начиная с конца 1990-х. И дело было не только в том, что его перестали приглашать сниматься в кино. Проблемы были и в его личной жизни. В 1998 году Калкин женился на актрисе Рэйчел Майнер, когда им обоим было по 18 лет. Однако их брак продлился недолго. Уже в 2000 году они расстались, а официально развелись 2 года спустя.

Сразу же после развода он начал встречаться с Милой Кунис, которая в тот момент блистала в телевизионном сериале «Шоу 70-х». Сначала казалось, что Мила и Маколей предназначены друг для друга, и все же в январе 2011 года они расстались.

Маколей сомневался, что у них с Брендой что-то получится

После расставания с Кунис казалось, что Калкин полностью разочаровался в любви. Но все изменилось в 2017 году, когда он познакомился с Брендой Сонг на съемках фильма «Мальчишник в Таиланде». Режиссер картины Сет Грин позднее сказал, что и не думал, что у них может что-то получиться. Но Бренда и Маколей мгновенно нашли общий язык — возможно, потому, что они оба начали сниматься в кино еще в детстве. Как объяснила Сонг: «Детям-актерам даже не нужно об этом говорить, мы просто смотрим друг другу в глаза и киваем, потому что нам все понятно без слов».

Все шло настолько гладко, что Маколей даже испугался, что вот-вот должно произойти что-то плохое. Позднее он рассказал о своих чувствах: «Мне казалось, что что-то обязательно произойдет, что-то плохое. Например, что кто-то умрет!» Но у судьбы были другие планы на влюбленных.

Они решили не медлить и создать семью

Всего год спустя после того, как Маколей и Бренда начали встречаться, Калкин рассказал, что для него это не просто мимолетные отношения. Он открыто заявил, что хочет стать отцом ее детей. «Думаю, мы нашли друг друга. Так что вскоре мы планируем стать родителями».

И пока дети оставались только в проекте, счастливая пара окружила себя домашними любимцами. К 2020 году Маколей и Бренда были гордыми хозяевами двух кошек, собаки, рыбки и попугая.

Бренда кричит о своей любви к Маколею при любом удобном случае

Их отношения настолько полны любви, что сомневаться в их правдивости не приходится. Сонг часто размещает трогательные посты о «Маке» в своем инстаграме, но, поздравляя его с сорокалетием, она превзошла сама себя. Она написала: «Поздравляю тебя с сорокалетием, мой волшебный. Я могу бесконечно писать о том, какой ты замечательный, добрый, любящий, искренний, верный, честный, умный и веселый. А еще как я благодарна тебе за то, что могу разделить свою жизнь с тобой... Ты мой единорог, о существовании которых я и не подозревала, и я самый счастливый человек на планете, потому что ты любишь меня».

И их счастливая совместная жизнь только начинается

5 апреля 2021 года Бренда Сонг и Маколей стали родителями. У них родился мальчик, которого они назвали Дакота в честь погибшей сестры Калкина. Но родительство принесло им не только радости, но и некоторые трудности. Хотя молодые родители и здесь быстро нашли решение. «Очень важно не молчать, когда тебе нужна помощь. Вместо того, чтобы разделять обязанности, мы стараемся чувствовать потребности друг друга. Например, я укладываю сына, а мой партнер говорит: „Давай я покормлю животных и приготовлю ужин“», — рассказала Сонг.

Мы уверены, что у пары впереди прекрасное будущее. Недавно стало известно, что Маколей и Бренда обручились и собираются пожениться. «Маколей и Бренда обожают проводить время вместе как семья, с тех пор как у них появился Дакота. И помолвка — это естественный шаг для их отношений. Они счастливы встретить свое будущее вместе», — рассказал один из их друзей. Мы желаем им счастья и надеемся, что их совместное будущее будет безоблачным.