Мы нашли фото 15 актеров и актрис, которые встретились с людьми, чьи образы воплотили на экране

Существует множество фильмов, в основу сюжета которых положены биографии самых разных личностей, начиная от простых людей и заканчивая известными артистами и спортсменами. Вот только исполнители главных ролей и реальные прототипы не часто появляются вместе на красных ковровых дорожках. Но нам удалось отыскать 15 фотографий, где актеры и актрисы встретились с теми, кого сыграли на экране.

Роберт Де Ниро и Джейк Ламотта

В 1980 году на экраны вышел фильм режиссера Мартина Скорсезе «Бешеный бык». Он был снят по мотивам мемуаров известного американского боксера итальянского происхождения, чемпиона мира среди профессионалов Джейка Ламотты. Главную роль в картине исполнил Роберт Де Ниро. Кинолента получила множество наград и номинаций. На фото выше — Ламотта и Де Ниро в ресторане Нью-Йорка в 1981 году.

Эдди Редмэйн и Стивен Хокинг

Эдди Редмэйн в исторической мелодраме «Вселенная Стивена Хокинга» (2014) сыграл известного английского физика-теоретика и астрофизика. Редмэйн 6 месяцев знакомился с жизнью Хокинга, просматривая все записи интервью, которые смог найти. Также он изучал акцент ученого. В итоге и актер, и фильм получили множество наград и номинаций. На фото выше — Стивен Хокинг и Эдди Редмэйн на британской премьере ленты в 2014 году.

Риз Уизерспун и Шерил Стрэйд

Invision / East News

Приключенческая драма «Дикая» (2014) рассказывает о многокилометровом походе, который в 1995 году Шерил Стрэйд совершила в одиночку после того, как многочисленные личные проблемы разрушили ее жизнь. Главную роль в картине сыграла Риз Уизерспун. За свою игру актриса была номинирована на множество наград. На фото выше — Уизерспун и Стрэйд в 2014 году на премьере фильма во время Лондонского кинофестиваля BFI.

Рэй Лиотта и Генри Хилл

Криминальная драма Мартина Скорсезе «Славные парни» (1990) основана на реальных событиях. Главные роли исполнили Роберт Де Ниро и Рэй Лиотта. Последний воплотил образ Генри Хилла, американского гангстера, который участвовал в двух крупных ограблениях, а потом сотрудничал с ФБР. На фото выше — Генри Хилл и Рэй Лиотта в итальянском ресторане в Лос-Анджелесе в 2004 году.

Уилл Смит и Мухаммед Али

EAST NEWS

В 2001 году вышла спортивная драма «Али», которая посвящена десяти годам жизни боксера Мухаммеда Али — с 1964-го по 1974-й. Роль величайшего боксера исполнил Уилл Смит. И актер, и фильм получили множество наград и номинаций, также кинокартину хорошо приняли критики. На фото выше — Мухаммед Али и Уилл Смит на премьере ленты в Голливуде в 2001 году.

Сандра Буллок и Ли Энн Туи

Биографическая спортивная драма «Невидимая сторона» (2009) рассказывает об игроке в американский футбол Майкле Оэре, выступающем в команде «Балтимор Рэйвенс». Сандра Буллок сыграла Ли Энн Туи — приемную маму Майкла. Актриса и Ли Энн Туи (на фото выше) появились вместе в 2009 году на премьерном благотворительном показе этой ленты.

Брэд Питт и Билли Бин

Биографическая спортивная драма «Человек, который изменил все» (2011) снята по книге Майкла M. Льюиса «MoneyBall. Как математика изменила самую популярную спортивную лигу в мире». В книге рассказывается о бейсбольной команде Oakland Athletics и ее генеральном менеджере Билли Бине. Главную роль в фильме исполняет Брэд Питт. Кинолента имела успех в прокате, была номинирована на 73 награды и получила 19 из них. На фото выше — Билли Бин, Брэд Питт и Джона Хилл в 2011 году в одном из театров Лос-Анджелеса перед показом фильма.

Джейк Джилленхол и Джефф Бауман

Биографическая драма «Сильнее» (2017), в основу сюжета которой положены мемуары Джеффа Баумана, рассказывает историю человека, пострадавшего во время ЧП на Бостонском марафоне в 2013 году. Главную роль исполнил Джейк Джилленхол. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения 90 % на основе 196 рецензий со средней оценкой 7,3 из 10. На фото выше — Джилленхол и Бауман представляют ленту на 12-м Римском кинофестивале в 2017 году.

Марк Уолберг и Микки Уорд

Спортивная драма «Боец» (2010) основана на реальной истории двух братьев-боксеров, которые преодолели глубокие личные драмы и сплотились для завоевания чемпионского титула. Главную роль исполнил Марк Уолберг. На экране он воплотил образ боксера Микки Уорда. На фото выше — Марк Уолберг и Микки Уорд на вечеринке, посвященной бою Мейвезера и Ортиса, в 2011 году.

Кристиан Бейл и Дикки Эклунд

В том же «Бойце» роль второго брата сыграл Кристиан Бейл. Он перевоплотился в боксера по имени Дикки Эклунд. На фото выше — актер и Эклунд на 17-й ежегодной церемонии вручения наград Гильдии киноактеров США в 2011 году. Кстати, для этой роли Кристиан Бейл по своей инициативе решил сильно похудеть, хотя от него это и не требовалось. Вообще Бейл — гений трансформаций, для которого не существует слово «невозможно».



Эмма Стоун и Билли Джин Кинг

Спортивная комедийная драма «Битва полов» (2017) рассказывает о матче между теннисистом-ветераном Бобби Риггсом и одной из ведущих профессиональных теннисисток того периода Билли Джин Кинг. Роль последней исполнила Эмма Стоун. Вот они вместе (на фото выше) на премьере фильма в 2017 году в Вествуде, Калифорния.

Леонардо Ди Каприо и Фрэнк Абигнейл

Детективная трагикомедия «Поймай меня, если сможешь» (2002), снятая Стивеном Спилбергом, повествует о якобы реальных событиях жизни Фрэнка Абигнейла — писателя и осужденного преступника. Роль Фрэнка Абигнейла исполнил Леонардо Ди Каприо. Вот они вдвоем (на фото выше) на премьере фильма в Mann Village Theater в Вествуде, Калифорния, в 2002 году.

Марго Робби и Тоня Хардинг

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Драма «Тоня против всех» (2017) рассказывает о жизни и карьере американской фигуристки Тони Хардинг. В центре сюжета — нападение на ее соперницу по фигурному катанию и подругу по олимпийской команде Нэнси Керриган в 1994 году. Марго Робби сыграла саму Тоню Хардинг. И кинолента, и актриса получили множество наград и номинаций. Вот Марго и Тоня вместе (на фото выше) на премьере фильма в Лос-Анджелесе в 2017 году. Кстати, советуем почитать историю Тони Хардинг — девочки из бедной семьи, которая утерла нос всем, кто видел в ней лишь гадкого утенка.

Джеймс Франко и Арон Ралстон

MCMULLAN CO / SIPA / EAST NEWS

Драматический фильм «127 часов» (2010) основан на реальной истории Арона Ралстона — отважного альпиниста, который в 2003 году оказался заблокированным в глубокой горной расщелине на протяжении почти шести дней. Его рука была зажата камнем весом более 300 кг, и, чтобы спастись, Аарону пришлось ампутировать себе кисть. Главную роль сыграл Джеймс Франко. Картина была номинирована на 6 премий Американской киноакадемии, в том числе в категориях «Лучшая мужская роль» и «Лучший фильм». На фото выше — актер и Арон Ралстон на премьере ленты в Нью-Йорке в 2010 году. Кстати, вот еще реальные события, которые легли в основу леденящих кровь фильмов и сериалов.

Бейонсе и Этта Джеймс

В музыкальной биографической драме «Кадиллак Рекордс» (2008) рассказывается о жизни влиятельного руководителя чикагской звукозаписывающей компании Леонарда Чесса и нескольких музыкантов, записывавшихся для Chess Records. Певица Бейонсе сыграла американскую исполнительницу Этту Джеймс. Джеймс и Бейонсе (на фото выше) появились вместе на премьере фильма в Лос-Анджелесе в 2008 году.