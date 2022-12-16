Мы перевели 14 имен мультгероев. И, кажется, поняли тайный замысел мультипликаторов

Злюка, Громадина и Глупый — так могли бы звать персонажей популярных иностранных мультфильмов. «Что?» — спросите вы. «Да-да», — ответим мы: если бы переводчики дословно переводили имена некоторых героев на русский язык, то они затмевали бы весь сюжет. Мы пересмотрели любимые многими мультики и обнаружили несколько имен, буквальный перевод которых вызывает по меньшей мере удивление. А в конце вас ждет бонус, в котором мы расскажем, какие сложности вызывал у зарубежных переводчиков один из наших мультгероев.

Питер Пэн — Петя Противень

Этот веселый и никогда не взрослеющий мальчик был одним из самых популярных персонажей детской литературы. Ни в книгах, ни в многочисленных экранизациях нет объяснения его имени. Существует версия, что писатель Джеймс Мэтью Барри, сочинивший историю про Питера Пэна, позаимствовал его фамилию у шаловливого древнегреческого бога природы — Пана. Как бы то ни было, благозвучное английское имя Питер Пэн в дословном переводе на русский звучит как Петя Противень или Петя Сковорода.

Симба — Лев и Пумба — Глупый

Если вы никогда не придавали значения именам мультперсонажей, то самое время это сделать. Герои культового мультфильма «Король Лев» получили свои имена неспроста: например, Симба переводится с суахили как «лев», а Пумба — «глупый». Имя шамана Рафики означает «друг», а мать Симбы Сараби буквально означает «мираж».

Пэдди (Пэдита) — Потеряшка

Героиня еще одного диснеевского мультфильма «101 далматинец» — жена Понго и мать 15 щенков Пэдди — в оригинале носит совсем другое имя. Англоязычные зрители знают ее под именем Пэдита (Perdita). С испанского языка оно переводится как «потеряшка».

Тролли Розочка и Цветан — Мак и Ветка

Одни из главных персонажей мультипликационного мюзикла «Тролли» Розочка и Цветан в действительности имеют не такие поэтичные имена. Зрителям из англоязычных стран они известны как Poppy и Branch, то есть буквально Мак и Ветка.

Шастик Парр — Роберт «Рывок» Парр

Неутомимый мальчик из «Суперсемейки», известный русскоязычной аудитории как Шастик Парр, умел двигаться со сверхскоростью. Этот супергеройский талант нашел отражение в его имени: на английском его полное имя звучит как Dashiell Robert Parr, и его прозвище Dash, получившееся от сокращения первого имени, можно перевести как «рывок».

Мулан — Магнолия

В основу диснеевского мультфильма 1998 года легла средневековая китайская легенда про отважную девушку, которая спасает свою семью и родную страну. А имя главной героини Мулан переводится с китайского как «цветок магнолия». К слову, это один из символов Китая, который символизирует красоту и благородство.

Халк — Громадина

Персонаж из Marvel Comics супергерой Халк, который появляется во множестве фильмов, сериалов и мультфильмов, имеет «говорящее» имя. Человек, в котором жил монстр Халк, — ученый Брюс Бэннер, пытался спасти подростка, случайно приехавшего на испытательный полигон, и сам получил большую дозу радиации. Из-за этого он обрел способность превращаться в громоздкого монстра, которого окрестили как Громадина, то есть, собственно, «hulk» на английском.

Моана — Океан

Имя бесстрашной Моаны, живущей на маленьком острове в Тихом океане, любящей водную стихию и мечтающей о приключениях, тоже говорит само за себя. В переводе с гавайского языка и маори оно означает «океан».

Малефисента — Злюка

Малефисента — это героиня диснеевского мультфильма «Спящая красавица» 1959 года. Позже этот персонаж получил второе рождение благодаря одноименному фэнтези с Анджелиной Джоли в главной роли. Что же означает это красивое имя? Все просто: оно образовано от латинского «maleficus», то есть «злюка; склонная ко злу». Кстати, в ранних переводах сказки Шарля Перро ее так и называли — Зловредина или Дьяволина.

Шер-хан — Король тигров

Шер-Хан из киплинговского сборника «Книга джунглей» переводится буквально как «король тигров». Писатель же дал это имя главному антагонисту Маугли в честь индийского падишаха и военачальника Шер-шаха. Интересно, что при рождении мать дала ему прозвище Лунгри, что переводится с хинди как «хромой», поскольку малыш хромал на одну лапу.

Дарт Вейдер — Темный отец

Главный персонаж саги «Звездные войны» Дарт Вейдер, известный также как Энакин Скайуокер, имеет несколько версий происхождения своего имени. Одна из них не оставляет места для интриги зрителям из Нидерландов: слово «vader» по-голландски означает «отец», а «Дарт» — искаженное слово «тьма». То есть Дарт Вейдер — не кто иной, как «темный отец», что предвещает его отношения с Люком Скайуокером и принцессой Леей. Но это скорее совпадение. Согласно официальной версии, его имя — результат игры слов «dark» (темный), «death» (смертельный) и «invader» (захватчик). Есть мнение, что слово «Дарт» (Darth) — сокращение от «темный лорд ситхов» (Dark Lord of the Sith).

Миньон — Крошка

Название этих забавных и, казалось бы, легкомысленных существ уходит в давнее прошлое. В XV веке миньонами называли любимцев высокопоставленных лиц Франции. При королевском дворе они служили советниками или опекунами и входили в свиту короля. С французского «mignon, mignonne» буквально означает «крошечный, миленький».

Грю — Журавль

«Коллега» миньонов по «съемочной площадке», главный герой мультфильма «Гадкий я» Грю для зрителей, говорящих по-итальянски, звучит как «журавль» — именно так переводится это имя. И, кажется, этот милый злодей чем-то похож на него.

Сейлор Мун — Моряк Луна

Героиня японской франшизы аниме Сейлор Мун во всем мире слышится буквально как Моряк Луна. Настоящее же имя этого маленького воина в матроске — Усаги Цукино, что переводится с японского как «лунный кролик».

Бонус

С трудностями перевода сталкиваются и наши персонажи, которые завоевывают внимание зарубежных зрителей. Так, Чебурашка имеет «говорящее» имя и в других языках. В русском языке его имя образовалось от неологизма «чебурахаться», то есть постоянно падать. В английском языке друг Крокодила Гены известен как Topple («Топл»), от слова «падать». В немецком он стал Kullerchen («Куллерхен», от глагола «kullern» — «катиться кувырком») и Plumps («Плумпс»), в финском Muksis («Муксис»).