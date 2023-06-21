Мы узнали о бытовых привычках любимых звезд и первая реакция была: «Ничего себе, все как у нас!»

Может показаться, что звезды, будучи богатыми и знаменитыми, живут совершенно иначе, чем обычные люди. Кто-то, возможно, думает, что сами они не убираются дома — за них это делает горничная, их детей воспитывает няня, в магазин их возит личный водитель... Можно продолжать до бесконечности. Однако некоторые звезды берут и рушат стереотипы, демонстрируя, что живут прямо как мы с вами.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс решили не нанимать няню

Когда в семье актеров родилась старшая дочь, они решили справиться своими силами и не стали нанимать в помощь няню. «Удивительно, сколько у меня терпения, — делится Райан. — Спокойно встаю по 5 раз за ночь, меняю подгузники... И как бы сильно я не устал, все равно улыбка с лица не сходит. И нет, няни у нас нет. Сейчас о дочке заботимся только мы сами, и мне нравится».

Блейк еще и на мероприятия собирается без помощи стилистов

Evan Agostini / Invision / East News

Актриса не только без няни заботится о ребенке, но и своими руками делает себе прически и макияж для мероприятий. Роскошные наряды для красных дорожек актриса тоже выбирает себе самостоятельно. Казалось бы, такая мелочь для нас с вами, но знаменитости нередко предпочитают отдавать свою красоту в руки профессионалов, а Блейк — сама себе стилист и визажист.

А вот Еве Мендес и Райану Гослингу с ребенком помогают их семьи

East News , Coleman-Rayner / EAST NEWS

Наши родители с удовольствием нянчат внуков, чтобы мы могли немного отдохнуть. Вот и семьи Евы и Райана всегда готовы прийти паре на помощь. «Никогда так сильно не радовалась тому, что у меня такая потрясающая семья, — признается актриса. — Нет, я не против няни, это нормально для родителей, но я очень благодарна, что наши с Райаном близкие нам помогают».

Зендея тоже красится сама

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Звезда «Дюны» признается, что давно наблюдает за работой визажистов, колдующих над ее образом, и понравившиеся фишки повторяет дома. Сейчас актриса практически всегда делает макияж для мероприятий самостоятельно — ее это очень расслабляет.

Том Холланд летает обычными рейсами, да еще и вяжет в полете

Какое-то время возлюбленная актера, Зендея, была далеко от него из-за съемок фильма. И Том, чтобы увидеть девушку, просто сел на самолет и полетел на другой край Земли. В салоне самолета актера как-то заметили поклонники: он вязал, чтобы отвлечься. Очаровательно!

Сара Джессика Паркер и ее дети носят б/у одежду

Ignat / Bauergriffin.com / East News , RW / Associated Press / East News , PacificCoastNews / EAST NEWS

Не секрет, что все больше людей, в том числе и звезд, задумываются об осознанном потреблении — у нас, к примеру, выходило немало статей о людях, которые закупаются в секонд-хендах, да так удачно, что никакие другие магазины не нужны. Сара Джессика Паркер не только сама одевается в подержанные вещи, но и своим детям привила эту полезную привычку. «Почти все футболки в гардеробе сына подержанные, он много чего покупает в комиссионных магазинах. Дочки тоже — одежду в нашей семье иногда носят по 3 поколения», рассказывает актриса.

Сара Мишель Геллар с мужем делают всю работу по дому сами

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Наверняка вы, как и мы, считаете, что в домах звезд полно прислуги, а сами знаменитости заняты чем угодно, но не уборкой и готовкой. Но так живут не все, и семья Сары Мишель Геллар тому доказательство. Как и любая обычная пара, Сара и Фредди делят домашние обязанности. Муж актрисы, например, отлично готовит, а Сара помогает убрать тарелки со стола и вымыть их. Кроме того, звездная пара приучает к ответственности и детей: ребята тоже сами моют за собой посуду, застилают кровати, убирают игрушки и все остальное.

Дженнифер Лоуренс привыкла экономить

White Label / Flight Photo Agency / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

Несмотря на баснословное состояние, актриса деньгами не разбрасывается: она сама ходит за покупками, живет в той же квартире, что и до карьеры в кино, а в магазине предпочитает покупать все по акции. «Меня с детства научили, что нужно бережно обращаться с деньгами, даже если их у вас много», — делится Дженнифер.

Элайджа Вуд рассекает по городу на электросамокате

Eyepix Images / The Grosby Group / Grosby Group / East News , C3396 / DPA / East News

В то время как у некоторых звезд есть автомобиль с личным водителем и каждый их выезд из дома — событие, улыбчивого Элайджу можно ненароком и не узнать на улице. Он предпочитает передвигаться по городу на самокате, подобно десяткам обычных людей. Надеемся, он соблюдает правила дорожного движения, а не носится по тротуарам.

Мэттью Макконахи живет подальше от Голливуда, чтобы быть поближе к маме

Актер родился в Техасе, и его дом по-прежнему там, а не среди голливудских холмов. «Тут моя мама, мои родные», — рассказывает актер. Его дети каждый день видят бабушку — это важно и для нее самой, и для детей, и для Мэттью с женой.

Согласитесь, удивительно, как звезды, которых мы, вероятно, считали избалованными богачами, порой оказываются вполне приземленными (и очень классными) людьми.