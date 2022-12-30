Опубликован список 100 величайших фильмов всех времен. Проверьте, все ли вы посмотрели
Авторитетное издание «Sight & Sound» опубликовало список 100 величайших фильмов всех времен. Этот рейтинг обновляется каждое десятилетие начиная с 1952 года.
Чаще других режиссеров в списке упоминается Альфред Хичкок — он представлен четырьмя кинокартинами. Составители не забыли и анимационные творения Хаяо Миядзаки — это единственные мультфильмы в рейтинге. А первое место заняла картина, снятая женщиной.
Места с 100-го по 51-е
Во второй половине списка среди прочих киноработ оказались 2 мультфильма японского художника-аниматора Хаяо Миядзаки: «Мой сосед Тоторо» (1988) и «Унесенные призраками» (2001). Им компанию составляют научно-фантастический «Бегущий по лезвию» (1982) Ридли Скотта, «Синий бархат» (1986) Дэвида Линча, «Андрей Рублев» (1966) Андрея Тарковского и «Сияние» (1980) Стэнли Кубрика.
Из свежих киноработ в рейтинг попали корейская социальная сатира «Паразиты» (2019) Пон Чжун Хо и сатирический хоррор «Прочь» (2017) Джордана Пила. Их места в рейтинге — 90-е и 95-е соответственно.
С 50-го по 41-е
Первую половину списка замыкают детектив «Расемон» (1950) Акиры Куросавы, шпионский триллер «К северу через северо-запад» (1959) Альфреда Хичкока, фильм-вершина исторического кинематографа «Барри Линдон» (1975) Стэнли Кубрика и притча «Сталкер» (1979) Андрея Тарковского.
С 40-го по 31-е
На 31-м месте находится «Зеркало» — фильм 1975 года, признанный вершиной творчества Андрея Тарковского. В десятку также вошли экзистенциальная драма о творческом кризисе «Восемь с половиной» (1963) Федерико Феллини и сразу 2 триллера Альфреда Хичкока: «Окно во двор» (1954) и «Психо» (1960).
С 30-го по 21-е
В третью десятку попали экспериментальные и безбашенные «Маргаритки» (1966) Веры Хитиловой, культовый «Таксист» (1976) Мартина Скорсезе, а также документальный фильм Клода Ланцмана «Шоа» (1985).
С 20-го по 6-е
В первую двадцатку вошли сразу 2 культовых фильма Фрэнсиса Форда Копполы: «Крестный отец» (1972) и «Апокалипсис сегодня» (1979). А также научно-фантастическая киноэпопея Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея» (1968), черно-белый шедевр Акиры Куросавы «Семь самураев» (1954) и классический мюзикл эпохи золотого Голливуда «Поющие под дождем» (1951).
5-е
В первой пятерке оказался визуально безупречный фильм «Любовное настроение». Он был снят гонконгским режиссером Вонгом Карваем в 2000 году. Картина повествует о двух соседях, чьи супруги проводили все время в командировках. На фоне одиночества между ними завязываются близкие отношения. Фильм отличает запоминающаяся операторская работа Кристофера Дойла.
4-е
Токийская повесть (1953), разместившаяся на 4-м месте, — меланхоличная картина Ясудзиро Отзу о том, что время идет своим чередом. В центре сюжета — престарелые супруги, которые отправляются в гости к своим детям.
3-е
На 3-м месте расположился фильм «Гражданин Кейн» (1941). Картина, снятая совсем молодым режиссером Орсоном Уэллсом, считается одной из лучших в истории кино. В центре сюжета — история жизни медиамагната Чарльза Фостера Кейна. Его предсмертными словами были загадочные: «Розовый бутон», и журналист, которому поручена статья о Кейне, исследует прошлое героя в попытке понять, что же они значили.
2-е
На 2-м месте оказался лидер списка предыдущего десятилетия — триллер мастера саспенса Альфреда Хичкока. «Головокружение» (1958) рассказывает об отставном полицейском, которого нанимает давний знакомый, чтобы тот проследил за его женой.
1-е
Лидер этого рейтинга, фильм с длинным названием «Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080», вышел на экраны в 1975 году. Картина бельгийского режиссера Шанталь Акерман повествует о нескольких днях из жизни матери-одиночки. Камера тщательно фиксирует быт и повседневную рутину главной героини вплоть до того момента, когда этот отлаженный ритм начинает сбиваться.
А какой фильм, по вашему мнению, заслуживает звание самого великого в истории кино?