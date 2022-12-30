Опубликован список 100 величайших фильмов всех времен. Проверьте, все ли вы посмотрели

Авторитетное издание «Sight & Sound» опубликовало список 100 величайших фильмов всех времен. Этот рейтинг обновляется каждое десятилетие начиная с 1952 года. Чаще других режиссеров в списке упоминается Альфред Хичкок — он представлен четырьмя кинокартинами. Составители не забыли и анимационные творения Хаяо Миядзаки — это единственные мультфильмы в рейтинге. А первое место заняла картина, снятая женщиной.

Места с 100-го по 51-е

С 50-го по 41-е

С 40-го по 31-е

На 31-м месте находится «Зеркало» — фильм 1975 года, признанный вершиной творчества Андрея Тарковского. В десятку также вошли экзистенциальная драма о творческом кризисе «Восемь с половиной» (1963) Федерико Феллини и сразу 2 триллера Альфреда Хичкока: «Окно во двор» (1954) и «Психо» (1960).



С 30-го по 21-е

В третью десятку попали экспериментальные и безбашенные «Маргаритки» (1966) Веры Хитиловой, культовый «Таксист» (1976) Мартина Скорсезе, а также документальный фильм Клода Ланцмана «Шоа» (1985).

С 20-го по 6-е

5-е

В первой пятерке оказался визуально безупречный фильм «Любовное настроение». Он был снят гонконгским режиссером Вонгом Карваем в 2000 году. Картина повествует о двух соседях, чьи супруги проводили все время в командировках. На фоне одиночества между ними завязываются близкие отношения. Фильм отличает запоминающаяся операторская работа Кристофера Дойла.

4-е

Токийская повесть (1953), разместившаяся на 4-м месте, — меланхоличная картина Ясудзиро Отзу о том, что время идет своим чередом. В центре сюжета — престарелые супруги, которые отправляются в гости к своим детям.

3-е

На 3-м месте расположился фильм «Гражданин Кейн» (1941). Картина, снятая совсем молодым режиссером Орсоном Уэллсом, считается одной из лучших в истории кино. В центре сюжета — история жизни медиамагната Чарльза Фостера Кейна. Его предсмертными словами были загадочные: «Розовый бутон», и журналист, которому поручена статья о Кейне, исследует прошлое героя в попытке понять, что же они значили.

2-е

На 2-м месте оказался лидер списка предыдущего десятилетия — триллер мастера саспенса Альфреда Хичкока. «Головокружение» (1958) рассказывает об отставном полицейском, которого нанимает давний знакомый, чтобы тот проследил за его женой.

1-е

Лидер этого рейтинга, фильм с длинным названием «Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080», вышел на экраны в 1975 году. Картина бельгийского режиссера Шанталь Акерман повествует о нескольких днях из жизни матери-одиночки. Камера тщательно фиксирует быт и повседневную рутину главной героини вплоть до того момента, когда этот отлаженный ритм начинает сбиваться.