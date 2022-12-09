Почему Уэнздей из культовой семейки Аддамс заслужила свой сериал и почему его точно стоит посмотреть

В конце ноября 2022 года на экраны вышел сериал «Уэнздей». Это новое прочтение любимой истории о семейке Аддамс. Рассказываем, чем хорош новый сериал, чем отличается от хита 1991 года и почему девочка-готесса с косичками заслужила сольный проект. А в бонусе покажем, как снимались сцены с Вещью.

Сериал мгновенно стал хитом, обогнав по просмотрам новый сезон «Очень странных дел». Над проектом работал сам Тим Бертон, поэтому все декорации шоу в его стиле. Главная героиня — меланхоличная девочка Уэнздей Аддамс, дочь Гомеса и Мортиши. Она не прижилась в обычной школе, и родители отправляют ее в закрытое заведение для «изгоев» — таких же странных подростков, как и она сама. Как и в культовом фильме об Аддамсах, героиня носит 2 косички, одевается во все черное и ведет себя отрешенно. Но все же новая Уэнздей ощутимо отличается от старой.

В первую очередь — возрастом. В большинстве адаптаций дочке Аддамсов около 10–13 лет, тогда как в сериале ей исполняется 16. Также в шоу 2022 года упоминаются сверхъестественные способности семейки и окружающих ее людей. Например, Мортишу и Уэнздей регулярно тревожат видения о прошлом и будущем.

В оригинальных комиксах и предыдущих фильмах Аддамсы — просто странная семья с мрачными увлечениями. В сериале же добавлено множество второстепенных персонажей со своими историями. К тому же эти персонажи вовсе не простые люди, а вампиры, оборотни, горгоны. Например, соседка главной героини — оборотень, которая, к сожалению для ее семьи, никак не научится обращаться в волка.

Вообще, со времен сериала 1964 года героиня прошла длинный путь. В первой адаптации у девочки не было столь странной склонности ко всему мрачному. Она разводила пауков и отрывала куклам головы, но не более того.

В фильме 1991 года Уэнздей предстала сложной девочкой-подростком, которая постоянно испытывает на брате свои изобретения, которые, к слову, вовсе не безопасны. В продолжении фильма «Ценности семейки Аддамс» героиню с Паксли отправляют в летний лагерь, где девочка демонстрирует свой характер и устраивает бунт. Была еще одна адаптация — мультфильм 2019 года. И хотя проект стал коммерчески успешным, отзывы критиков были смешанными — они указывали на слишком «сказочную» атмосферу картины.

Несмотря на явные отличия, некоторые моменты в экранизациях остаются неизменными. Например, довольно теплые отношения между Уэнздей и ее братом Паксли. Именно она утешает его в моменты, когда тот расстроен.

Когда Паксли запирают в шкафчике, сестра требует назвать имена обидчиков и просит «предоставить это ей». Героиня кажется неприступной, но все же она чувствительная и глубокая, и создателям сериала отлично удалось это показать.

Новая Уэнздей — сильный персонаж. Девушка отвергает социальные сети, считая их пустой тратой времени, вместо компьютера использует печатную машинку, сыплет умными, хоть и мрачными цитатами. Чего только стоит ее фраза «Каждый день — мой день». Она явно не пытается казаться лучше, чем есть на самом деле, и не зависит от мнения окружающих.

В культовом фильме 90-х роль смышленой девочки сыграла Кристина Риччи. В новом же проекте она появилась в роли учительницы-«цивилки» (она работает в школе для «изгоев», будучи обычным человеком). Кстати, Дженна Ортега, сыгравшая Уэнздей, рассказала, что Кристина не пыталась наставлять ее или как-то демонстрировать свой опыт в изображении персонажа.

Гомеса сыграл Луис Гусман. Он довольно сильно похож на отца семейства из оригинальных комиксов. Сам актер считает, что роль войдет в топ-3 его лучших актерских работ.

В его супругу Мортишу перевоплотилась Кэтрин Зета-Джонс.

Режиссер Тим Бертон рассказал, что хотел сделать героиню более современной, поэтому в ее макияж ввели бордовые оттенки.

Orion Pictures / Paramount Pictures / Scott Rudin Productions / East News , Album Online / East News

Директрису школы сыграла Гвендолин Кристи, запомнившаяся всем как Бриенна Тарт из «Игры престолов». К слову, актриса призналась, что никогда не чувствовала себя такой красивой на экране, и поблагодарила Тима Бертона за эту возможность.

Но, конечно, главной звездой сериала «Уэнздей» стала именно Дженна Ортега, которая прекрасно справилась с ролью и завоевала любовь зрителей. После выхода сериала в интернете появилось множество роликов, где девушки в черном подражают танцу Дженны на балу. Хореографию придумала сама актриса буквально за пару дней.

Но крутые сцены, сильные актеры и невероятная атмосфера — это далеко не все, что может предложить сериал зрителям. Сценарий не отстает от всего остального. Перед вами детектив, за сюжетными линиями которого действительно интересно следить.

Ведь Уэнздей приехала в школу не просто учиться и вливаться в социум, ей предстоит раскрыть преступление и вывести кое-кого на чистую воду.

К слову, свое имя героиня получила не сразу. В оригинальных комиксах у девочки да и у других членов семейства имен не было. Его придумали специально к выходу сериала 1964 года.

Бонус: актеру, сыгравшему Вещь, приходилось принимать не самые удобные позы, а еще носить костюм