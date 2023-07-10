Пользователи сети назвали 13 актеров и актрис, которые сильно переоценены
Актеры и актрисы мирового масштаба часто снимаются в крупнобюджетных картинах и приносят киностудиям хорошую прибыль. Они находятся на пике популярности и имеют массу поклонников. Вот только есть люди, которые считают, что слава и признание некоторых артистов немного необоснованны. Вот каких известных деятелей кино пользователи сети считают переоцененными.
Адам Сэндлер
- Этот парень, как правило, играет одного и того же персонажа в каждом фильме. Чувак в футболке и шортах, женатый на красивой девушке. Он очень уверен в себе, но мир будто бы немного против него. Но в итоге герой таки остается победителем. © kookoomunga24 / Reddit
- Я считаю, что он очень забавный и милый человек, но не великий актер. В большинстве своих фильмов Адам просто развлекается с друзьями. © jesuswasglutenfree / Reddit
- У него нет ни одного по-настоящему смешного фильма. Все они детские, глупые, и он, кажется, играет одного и того же персонажа в каждой картине. © The_Guillotine_99 / Reddit
Натали Портман
- Свою лучшую роль она сыграла, когда ей было 10 лет. С тех пор все идет по наклонной. У нее нулевой эмоциональный диапазон, и она монотонна. © unknown author / TheTopTens
- Она невероятно пресная и скучная. В ней нет ничего особенно особенного. Единственное заметное выступление, которое у нее было — игра в фильме «Леон». Все остальное было ниже номинала. © fxq27 / Reddit
Дакота Джонсон
- Мне кажется, Дакота Джонсон — худшая актриса, работающая в Голливуде. У нее всегда одно и то же плоское выражение лица, она ужасно произносит свои реплики, а еще иногда одета в один и тот же наряд. Готов поспорить, что Дакота хороший человек в реальной жизни, но, ей-богу, она ничего не может сделать правильно на киноэкране. © unknown author / Moviechat
- Я думал, что «50 оттенков серого» — смешной фильм. Хоть мне и понравилась комедия «В активном поиске», но даже там она была несмешной и пресной. Дакота милая и кажется хорошим человеком, но, думаю, она совсем не подходит для главных ролей. © am3105 / Moviechat
Дженнифер Лоуренс
- Единственное, что у нее хорошо получается — это реветь и сходить с ума. В «Голодных играх» она была слишком эмоциональной и плаксивой. Я не выношу лица, которые Дженнифер корчит, и то, как она произносит свои реплики. Ее персонажи шаблонные и она не привносит в них ничего нового и оригинального. © Aamer Tahseen / Quora
- Она из тех актрис, которые играют только один типаж. У нее это Китнисс, которая большую часть фильма просто никакая. © Jean Willow / Quora
- Признаю, Лоуренс — довольно хорошая актриса, но ее переоценивают. Она даже получила «Оскар», а тому же Ди Каприо пришлось ждать его целую вечность. Есть актрисы, которые и красивее, и играют лучше. © Sandy Praharsha / Quora
Том Круз
- Проблема в том, что я не могу отделить Круза от его персонажа. Когда он появляется на экране, я не вижу героя, которого он играет. Я просто вижу Тома Круза. У него нет правдоподобных ролей. © Robert Cannon / Quora
- Увы, Том снимается в тех фильмах, которые я хочу посмотреть (конечно, не из-за него). Как правило, он играет одного и того же персонажа. Самоуверенного и высокомерного, лишенного глубины героя, который думает, что покорит весь мир. © Shawn Bloxham / Quora
Эмма Уотсон
- Эмму не назовешь разноплановой актрисой. Неудивительно, что ее пик пришелся на «Гарри Поттера». Там актерская игра вообще не была решающим фактором. А вот, например, в «Сфере» очень заметно, что способности у Эммы средненькие. Если вы еще не смотрели, посмотрите, и убедитесь, что я прав. © Remy Giudicelli / Quora
- Она не умеет играть. Критики в основном хвалят ее за роль в «Хорошо быть тихоней», но там фильм вообще без содержания. Думаю, ее карьера скоро пойдет на спад. © Zhang Song Quan / Quora
- Эмма умна, и у нее хорошо поставлена речь, но она не заслуживает такой популярности. В основном ее любят фанаты «Гарри Поттера» — люди, которые выросли на тех фильмах. Посмотрите фильмографию Уотсон — в большинстве случаев она играет Гермиону. © Cristian Montes de Oca / Quora
Зендея
- У Зендеи одно и то же нахмуренное выражение лица во всех 3 фильмах, где я ее видел. Вот взять сцену в «Дюне», где она дает Полу свой нож, чтобы тот сражался. Выражение ее лица не меняется. Можно подумать, что она ему свою карточку на скидку одалживает. © Simon Moore / Quora
- Люди любят ее за стиль, но не за игру. Ее актерские навыки средненькие. В «Человеке-пауке» она всегда уставшая, даже любовь изобразить не может. © TheQveenGomez / Quora
- Зендея посредственна. Она любую сцену сделает скучной. © Thomas White / Quora
Мелисса Маккарти
- В каждом фильме она играет стереотипную героиню: полную неуклюжую женщину, лишенную чувства юмора, бесчувственную. Даже на второстепенных ролях Маккарти портит весь фильм. © ImFinnaDip / Reddit
- Терпеть ее не могу. Я смотрела «Поймай толстуху, если сможешь». Мне понравился Джейсон Бейтман, а она все испортила. Кстати, это был единственный фильм с ней, который я смогла досмотреть. © Smil3yAngel / Reddit
Райан Рейнольдс
- Во всех фильмах он играет одно и то же — язвительного и пессимистичного парня. У него шутки 14-летнего подростка, который только что открыл для себя черный юмор. © Dipski64 / Reddit
- Не помню, чтобы кто-нибудь хвалил Рейнольдса за его игру. В основном его хвалят за фильмы, он же снимается в блокбастерах. Я вот на него отдельно даже не смотрю — только в связке с другими актерами. © thatrandomanus / Reddit
- Думаю, проблема в том, что студии берут его на роль «Райана Рейнольдса». Большинство фильмов, где он снимается, очень похожи, и там он всегда Дэдпул. © Striking-Lifeguard34 / Reddit
Марк Уолберг
- Если честно, мне нравится большинство картин с Уолбергом. В фильме «Кровь за кровь» он вот реально хорош — такой нервный бостонский пацан с нахмуренными бровями. Но он в каждом фильме такой, и неважно, боевик это или нет. У Марка актерский диапазон нулевой. © David Henderson / Quora
- Как бы мне ни нравились фильмы с Уолбергом, я думаю, что он посредственный. Забавно, когда нравятся персонажи актера, а его актерские способности — нет. © AntiSocialPartygoer / Reddit
- Он органично смотрится только тогда, когда персонаж похож на него самого. Думаю, есть много недооцененных актеров с более широким амплуа. © Mattdehaven / Reddit
Кевин Костнер
- Не помню ни одной убедительной роли у Кевина Костнера. Он самый «картонный» актер в мире. Помню, когда вышел «Телохранитель», многие придирались к Уитни Хьюстон. Но объективно она играла лучше. И она все-таки певица, а вот Костнер должен быть показать высший пилотаж. © Don Rowsell / Quora
- Да он не актер вообще! Он просто Кевин Костнер в разных ситуациях. © Joe Nathon / Quora
- Я не могу представить кого-то другого в роли Крэша Дэйвиса в «Дархэмских Быках». Но Костнер точно никогда не сыграет так, как, например, Камбербэтч. Определенные актеры подходят для определенных ролей. Вы же не берете молоток, когда нужна отвертка. © Patrick Young / Quora
Уилл Феррелл
- Феррелл веселый, он классный комик, но ему не хватает тонкости. У него не получается показать жесткость своего персонажа, когда это нужно. Сравните с тем же Адамом Сэндлером, который, хотя и снимается в плохих фильмах, раскрывает свой актерский диапазон. Например, в «Неограненных драгоценностях». © Steven Haddock / Quora
- У Феррелла все персонажи одинаковые. Это всегда глупый парень, который думает, что он умный. Рикки Бобби в «Рики Бобби: Король дороги», Рон Бургунди в «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди», Бреннан Хафф в «Сводных братьях». Он играет одного и того же героя, только с разными именами и профессиями. © Alan Smithee / Quora
Леонардо Ди Каприо
- Я выросла на его фильмах. И он всегда играет хмурого, плаксивого и напряженного парня. Ди Каприо никогда не был великим актером, потому что он всюду одинаковый и не может выйти из своей зоны комфорта. Единственное исключение — «Что гложет Гилберта Грейпа». © Tina Aileen / Quora
- Я не понимаю, почему он такая звезда и его обожают девчонки. Да, он был великолепен в «Титанике», у него классная фильмография. Но, на мой взгляд, в Голливуде есть гораздо более талантливые актеры, которым не уделяется столько внимания. © Danielle Bregoli / Quora
- Хороший ли он актер? Конечно. Но он далеко не такой удивительный, каким его представляют. Он переигрывает: кричит, активно жестикулирует, смотрит испепеляющим взглядом. Эти фирменные приемчики ошибочно приравниваются к хорошей игре, но они не помогают Ди Каприо выглядеть убедительнее. © David Kim / Quora
Конечно, для киностудий не так важно, что думают простые люди о тех или иных актерах, главное, чтобы те приносили создателям фильмов деньги. Сайт The Numbers проанализировал вклад многих работников киноиндустрии и создал рейтинг тех, кто приносит студиям наибольшую прибыль. Вот 15 актеров и актрис из того списка. К слову, 1-е место оказалось для нас сюрпризом.
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