Пользователи сети назвали 13 актеров и актрис, которые сильно переоценены

Актеры и актрисы мирового масштаба часто снимаются в крупнобюджетных картинах и приносят киностудиям хорошую прибыль. Они находятся на пике популярности и имеют массу поклонников. Вот только есть люди, которые считают, что слава и признание некоторых артистов немного необоснованны. Вот каких известных деятелей кино пользователи сети считают переоцененными.

Адам Сэндлер

Натали Портман

Дакота Джонсон

Дженнифер Лоуренс

Том Круз

Эмма Уотсон

Зендея

Мелисса Маккарти

Райан Рейнольдс

Марк Уолберг

Кевин Костнер

Уилл Феррелл

Леонардо Ди Каприо

Конечно, для киностудий не так важно, что думают простые люди о тех или иных актерах, главное, чтобы те приносили создателям фильмов деньги. Сайт The Numbers проанализировал вклад многих работников киноиндустрии и создал рейтинг тех, кто приносит студиям наибольшую прибыль. Вот 15 актеров и актрис из того списка. К слову, 1-е место оказалось для нас сюрпризом.