Мы сравнили, как выглядели 16 кинозвезд в начале карьеры и сейчас. Некоторые так изменились, что аж не верится

Никто не становится звездой мировой величины по щелчку пальцев. За этим всегда стоит упорная работа. Да, у кого-то первая роль бывает прорывной. Например, у Лупиты Нионго, которая получила премию «Оскар» в своем дебютном полнометражном фильме «12 лет рабства». Но большинство актеров и актрис пробираются к славе через второстепенные роли в кино или съемки в малоизвестных сериалах.