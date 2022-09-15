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Мы сравнили, как выглядели 16 кинозвезд в начале карьеры и сейчас. Некоторые так изменились, что аж не верится

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Никто не становится звездой мировой величины по щелчку пальцев. За этим всегда стоит упорная работа. Да, у кого-то первая роль бывает прорывной. Например, у Лупиты Нионго, которая получила премию «Оскар» в своем дебютном полнометражном фильме «12 лет рабства». Но большинство актеров и актрис пробираются к славе через второстепенные роли в кино или съемки в малоизвестных сериалах.

Мы в ADME отыскали кадры фильмов, с которых начинали свою карьеру мировые звезды, и сравнили с тем, как они выглядят сейчас.

Сандра Буллок

Эмилия Кларк

© Triassic Attack / Syfy and co-producers, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Джереми Реннер

Дженнифер Хадсон

Зои Кравиц

Лупита Нионго

Колин Ферт

Эми Адамс

Роуз Бирн

Элизабет Бэнкс

© Wet Hot American Summer / Eureka Pictures and co-producers, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Джозеф Гордон-Левитт

Энн Хэтэуэй

Зак Эфрон

Анна Кендрик

Кейли Куоко

Кортни Кокс

А вы видели ранние фильмы популярных сегодня голливудских звезд?

Фото на превью Drop Dead Gorgeous / New Line Cinema and co-producers, Invision / Invision / East News, Senior Trip / New Line Cinema and co-producers, Hawkeye / Disney+ and co-producers
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AdMe/Кино/Мы сравнили, как выглядели 16 кинозвезд в начале карьеры и сейчас. Некоторые так изменились, что аж не верится
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