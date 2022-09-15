Мы сравнили, как выглядели 16 кинозвезд в начале карьеры и сейчас. Некоторые так изменились, что аж не верится
Никто не становится звездой мировой величины по щелчку пальцев. За этим всегда стоит упорная работа. Да, у кого-то первая роль бывает прорывной. Например, у Лупиты Нионго, которая получила премию «Оскар» в своем дебютном полнометражном фильме «12 лет рабства». Но большинство актеров и актрис пробираются к славе через второстепенные роли в кино или съемки в малоизвестных сериалах.
Мы в ADME отыскали кадры фильмов, с которых начинали свою карьеру мировые звезды, и сравнили с тем, как они выглядят сейчас.
Сандра Буллок
Эмилия Кларк
Джереми Реннер
Дженнифер Хадсон
Зои Кравиц
Лупита Нионго
Колин Ферт
Эми Адамс
Роуз Бирн
Элизабет Бэнкс
© Wet Hot American Summer / Eureka Pictures and co-producers, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News
Джозеф Гордон-Левитт
Энн Хэтэуэй
Зак Эфрон
Анна Кендрик
Кейли Куоко
© Growing Up Brady / Paramount Network Television Productions and co-producers, Invision / Associated Press / East News
Кортни Кокс
А вы видели ранние фильмы популярных сегодня голливудских звезд?
Фото на превью Drop Dead Gorgeous / New Line Cinema and co-producers, Invision / Invision / East News, Senior Trip / New Line Cinema and co-producers, Hawkeye / Disney+ and co-producers
AdMe/Кино/Мы сравнили, как выглядели 16 кинозвезд в начале карьеры и сейчас. Некоторые так изменились, что аж не верится
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