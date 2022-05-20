Посмотрите, как меняются образы звезд на Каннском кинофестивале из года в год
Традиционно Каннский кинофестиваль радует не только поклонников кино, но и всех любителей моды. Ведь кажется, что звезды подходят со всей ответственностью к выбору нарядов для красной дорожки. Все это делается для того, чтобы с шиком и блеском продефилировать перед зрителями и запомниться своей ослепительностью.
Мы в ADME перебрали множество архивных фото с Каннского кинофестиваля и добавили к ним некоторые из последних кадров, чтобы посмотреть, как менялись наряды актрис.
1. Моника Беллуччи
2. Николь Кидман
3. Пенелопа Крус
4. Тильда Суинтон
5. Ума Турман
6. Шэрон Стоун
7. Энди Макдауэлл
8. Сальма Хайек
9. Кейт Бланшетт
10. Хелен Миррен
11. Джессика Честейн
12. Джоди Фостер
13. Марион Котийяр
14. Эль Фэннинг
15. Ева Лонгория
16. Белла Хадид
17. Росси де Пальма
18. Джулианна Мур
Чьи наряды вам кажутся наиболее симпатичными?
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