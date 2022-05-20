Посмотрите, как меняются образы звезд на Каннском кинофестивале из года в год

Традиционно Каннский кинофестиваль радует не только поклонников кино, но и всех любителей моды. Ведь кажется, что звезды подходят со всей ответственностью к выбору нарядов для красной дорожки. Все это делается для того, чтобы с шиком и блеском продефилировать перед зрителями и запомниться своей ослепительностью.