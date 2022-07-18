Посмотрите, как выглядели бы персонажи «Игры престолов», если бы киношники удосужились прочитать их описание в книге
Когда фильм или сериал снимается по книге, неизбежно происходит искажение некоторых фактов. Например, может быть изменен возраст действующих лиц — так часто бывает, когда герои произведения еще совсем дети. Или же директор по кастингу выбирает актера неподходящей внешности, но идеально передающего характер персонажа.
Мы в ADME сравнили внешность героев «Игры престолов» в сериале и на портретах, которые одна девушка сделала при помощи искусственного интеллекта на основе описаний в романе.
Арья Старк
Нед Старк
Бриенна Тарт
Кейтилин Старк
Санса Старк
Джейме Ланнистер
Джоффри Баратеон
Серсея Ланнистер
Дейенерис Таргариен
Якен Хгар
Джон Сноу
Лорас Тирелл
Маргери Тирелл
Мелисандра
Петир Бейлиш
Тирион Ланнистер
Игритт
Джорах Мормонт
Тайвин Ланнистер
Подрик Пейн
А какие образы вам нравятся больше: книжные или сериальные?
Фото на превью msbananaanna / Imgur, Game of Thrones / Home Box Office (HBO)
AdMe/Кино/Посмотрите, как выглядели бы персонажи «Игры престолов», если бы киношники удосужились прочитать их описание в книге
Поделиться этой статьёй