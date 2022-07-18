Посмотрите, как выглядели бы персонажи «Игры престолов», если бы киношники удосужились прочитать их описание в книге

Когда фильм или сериал снимается по книге, неизбежно происходит искажение некоторых фактов. Например, может быть изменен возраст действующих лиц — так часто бывает, когда герои произведения еще совсем дети. Или же директор по кастингу выбирает актера неподходящей внешности, но идеально передающего характер персонажа.