Посмотрите на эти хитрые приемы, с помощью которых создаются звуки в наших любимых фильмах

Только представьте, какое количество звуков окружает вас ежедневно, — сигналы машин, бормочущий телевизор, разговоры людей, и все это сливается в один шумовой поток, который в целом создает звуковую картину вашего дня. Вот и создатели фильмов стараются, чтобы каждая сцена была наполнена шумами, — так все происходящее выглядит максимально реалистично. Часто именно звуковые эффекты имеют решающее значение для фильма, поскольку добавляют реализма персонажам и сценам. Самое время узнать, как создаются звуки в кино, чтобы уже с новыми знаниями пересмотреть любимые ленты. Поехали.

Шаги

Звук топанья и шагов — один из самых сложных для фоли-артиста, именно так называют шумовиков в фильмах. Для каждого типа шагов (герой танцует, идет на высоких каблуках по асфальту или чапает в тапках по паркету) шумовику приходится искать подходящую поверхность и обувь. Важен также темп, ритм и распределение веса.



Темп варьируется в зависимости от размеров персонажа — ребенок перебирает ножками быстро, тогда как пожилой грузный человек будет идти медленно, шаркая ногами. Для бега по листьям понадобятся эти самые листья, а для пущей достоверности — еще и обувь, похожая на ботинки персонажа. Девушку, которая цокает на высоких каблуках, вполне может изобразить мужчина в мужских туфлях на низком каблучке, наступающий на каменную плиту. Иной раз шумовикам приходится перебрать десятки пар обуви, чтобы выбрать ту, что подойдет персонажу.

Для шагов по снегу обычно используют песок, а если услышите хруст наста — знайте, что за кадром наступают на мешок кукурузного крахмала. Листья, как правило, довольно просто найти, так что для осеннего леса берут именно их.

Поцелуи

К сожалению, в студиях не так весело, и за кадром на самом деле никто не целуется, чтобы все было правдоподобно. Но у них есть несколько по-настоящему крутых трюков, чтобы реалистично показать этот звук. В ход идут салфетки, которые полощут в миске, фрукты, которые давят перед микрофоном. А еще можно сжимать и разжимать губы пальцами, чтобы имитировать звук поцелуя.

Животные

Шум крыльев — это хлопанье друг о друга парой перчаток, постукивание щеткой с наконечниками из перьев по ладошке или просто шуршание ткани. А если перед нами птичка побольше, а то и целый дракон, как, например, в «Игре престолов», то его полет и хлопанье крыльев «заменяет» обычный зонт, который открывают и закрывают за кадром.



Топанье слона — большое бревно, бьющееся об пол. Летящие комарики — шум от маленьких лопастей портативного вентилятора. Гремучая змея — палочка, которая бьется о спицы велосипеда.



Чтобы реалистичным был не только ковбой, но и его верная лошадь, для «озвучки» ее топота используют резиновые клапаны от вантузов, набитые тканью и липкой лентой. Чтобы понять, когда именно следует издавать звук, артисты смотрят на экран, на котором идет эпизод фильма, а поверх кадра ползет линия, когда она доходит до края экрана — это команда «старт».

Динозавры

А как быть с динозаврами, мы ведь понятия не имеем, как кричали птеродактили или какие-нибудь опасные тираннозавры? Звуковые эффекты для вымерших животных, как в «Парке юрского периода», созданы путем объединения различных криков животных. Месяцами создатели фильмов собирали звуки, которые издают экзотические и самые привычные нам животные, и соединили их в студии, создав что-то потустороннее, но максимально органичное.

Так, велоцирапторов «озвучили» черепахи в самый личный момент своей жизни, в процессе любви. «Урчанию» брахиозавров поспособствовали ослики, дыханием некоторых динозавров стали вздохи самой обыкновенной лошади, а за шипение хищников «отвечал» гусь.

Ужасающие звуки, которые издает тираннозавр, — не что иное, как обработанные звуки, исходящие от крошечного джек-рассел-терьера Бастера, четвероногого друга звукорежиссера. Ну а ужасный рев — замедленный звук, который издает маленький слоненок.

Боевые искусства

Именно звук — это ключевой элемент, когда дело доходит до понимания масштабов происходящего на экране. Трудно поверить, но все эти впечатляющие удары порой создаются благодаря стуку по деревянному столу замороженным салатом ромен. Некоторые звуковые дизайнеры используют боксерские перчатки, колотя ими по подходящей поверхности, например, массивным книгам. Особенный звон меча, который достают из ножен, — трение друг о друга кухонных ложек. А приемчики карате имитируются свистом простой мухобойки.

Автомобили

Как правило, шумовики держат в студии автомобильную дверь и крыло, потому что с их помощью можно воссоздать большинство, если не все основные автозвуки. Нота, взятая на виолончели, отчаянно похожа на тот тягучий удаляющийся рокот, что издают машины на гонках. Старую машину и хруст железа отлично «изображает» карандаш, трущийся об обычную кухонную терку.



В целом звуки авто чаще всего используются для создания атмосферы в сцене. Например, проносящиеся мимо машины, автомобильные гудки в пробке или шум оживленной дороги делают обстановку вокруг героя более реалистичной.

По тому же принципу создают и другие «дорожные» звуки. Например, помните сцену из фильма «Назад в будущее», в которой Марти едет на скейте? Этот звук легко воспроизвести с помощью обычной тележки на колесиках.

Природа

В зависимости от того, что перед ними — озеро, речка, море, океан, — специалисты выбирают разные резервуары для записи звука — от миски с водой до гигантского джакузи. Если нужны впечатляющие брызги, то шумовики наполняют детский бассейн и просто в нем плещутся. Необходим водопад — льют воду из ведра.



Падающие камни — не что иное, как попкорн, перекатывающийся в ведерке. Звук, похожий на ветер, получается, если подуть в пустую бутылку. А вот если нужно изобразить ветер, дующий в паруса, берут кусок плотной ткани и трясут ею. Треск огня создается благодаря шуршанию целлофанового пакета. Если надо «показать», как горят свечи, просто поджигают частички от пластиковых пакетов. Сосновые шишки, по которым водят пальцем, отлично имитируют хрустящий лед. Звук падающего дерева очень похож на тот, что издают крошащиеся в руках хлебные палочки.



Есть и специфические моменты. Например, когда просто идет дождь — это один звук, который легко воспроизвести с помощью скворчащей на сковороде яичницы, а если этот самый дождь попадает на поля шляпы — другой, его будут имитировать, поливая сапог из лейки. Если на экране происходит много интересного и задействовано несколько погодных элементов, например, плывет корабль с развевающимися парусами и начинается дождь, то звуки записывают по очереди, а потом сводят в общую сцену.

Под водой

Ну какие звуки могут быть вод водой, резонно спросите вы? Бульканье, шум от лодок или кораблей, рыба, взмахивающая гигантскими плавниками, а еще с помощью звука можно создать ощущение давления. А многие звуки и вовсе приходится выдумывать, ведь они нужны, чтобы сделать фильм реалистичным и «объемным» для зрителя.



Все зависит от того, где происходит действие сцены. Если герой неглубоко под водой, фоном берут звук, записанный на мелководье, а для глубины отлично подходит шум прибоя. Для того, чтобы показать движение рыбьего косяка, берут шум ветра, замедляют и изменяют тембр звука. Плещущейся рыбой может стать вода в грелке. Шевелением маленькой креветки или краба — трение зубной щетки о зубы, а шумом рыбок, задевающих пузом дно, — трение о щетинки зубной щетки.