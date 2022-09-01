Тест: В какую семью вы попали бы, окажись вы внезапно в мире Гарри Поттера

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Многим из нас в детстве хотелось попасть в волшебный мир Гарри Поттера: получить письмо из Хогвартса и учиться в легендарной школе магии. Кто-то представлял себя храбрецом Гриффиндора, кто-то — хитрецом Слизерина, а кто-то предпочитал чуть менее известные Когтевран и Пуффендуй.

Мы в ADME уже давно взрослые, но все равно украдкой ждем сову с посланием. И как-то задумались: а вот если бы наши детские мечты сбылись, в какой семье мы могли бы родиться? И решили составить тест, чтобы выяснить это наверняка.

1. Мечтали ли вы в детстве о письме из Хогвартса?

A. Не очень-то и хотелось, если честно, бывают школы и получше. Б. Что значит мечтал(а)? Я просто знал(а), что это случится. В. С нетерпением ждал(а), когда ко мне прилетит сова, хотя и не очень верил(а), что это произойдет. Г. Да я и понятия не имел(а), что такое может быть.

2. А на каком факультете вы хотели бы учиться?

А. Только Слизерин. Б. Только не Слизерин! В. Мне вообще-то без разницы, главное, чтобы учиться. Г. На юридическом или экономическом. В смысле таких там нет?

3. Что думаете о маглах?

А. Даже слова этого слышать не хочу. Б. Если нам действовать с ними заодно, мир будет куда лучше. В. Я вообще не особо о них думаю, есть куда более интересные мысли Г. О ком, простите?

4. Ваш любимый предмет?

А. Любой, лишь бы найти общий язык с преподавателем. Б. Магловедение. В. Тяготею к естественным наукам — ботаника или зоология. Г. Что-то максимально логичное и рациональное: нумерология, там, а лучше вообще математика.

5. Ваши лучшие друзья — какие они?

А. Такие, чтобы я на их фоне был(а) настоящей звездой. Б. Чтобы за меня в огонь и в воду, как и я за них. В. У меня особо нет друзей, но есть компания, с которой мне бы очень хотелось подружиться. Г. Добропорядочные, с безупречной репутацией.

6. В каком доме вы хотели бы жить?

А. В роскошном фамильном поместье. Б. Неважно. Главное, чтобы дом был уютным и наполненным голосами любимых людей. В. В небольшом домике подальше от суеты. Г. Просто в хорошем доме в престижном районе.

7. Что вы предпочтете на ужин?

А. Что-нибудь изысканное, достойное лучших домов Лондона. Б. Все, что приготовит мама. В. Что-нибудь необычное, чего еще никто не пробовал. Г. Главное, чтобы было вкусно и сытно.

8. Вы любите гостей?

А. Мой дом — моя крепость, и я не очень люблю пускать в нее посторонних. Б. Да, у нас всегда полный дом: мы рады всем. В. Не то чтобы не люблю, но у меня редко кто бывает. Г. Люблю, но только тех, кто может быть мне полезен.

9. Какие у вас отношения с братьями и сестрами?

А. Смотря с кем. В основном хорошие, но есть отщепенцы, с которыми я не общаюсь. Б. Прекрасные. Мы любим друг друга, хотя и бывают ссоры. В. Я единственный ребенок в семье, но, думаю, я был(а) бы рад(а) брату или сестре. Г. Я единственный ребенок в семье и рад(а) этому.

10. Где бы вы предпочли работать?

А. Я бы занял крупный пост в Министерстве магии: полезные связи и все такое. Б. Да не важно. Главное, чтобы было что-то интересное и крутое: изучение драконов, например, или лавка приколов. В. Мне бы место преподавателя в Хогвартсе. Г. Что-нибудь спокойное и стабильное.

11. Ваши идеальные родители — какие они?

А. Довольно строги в том, что касается моего будущего, но стараются ни в чем мне не отказывать. Б. Добрые, заботливые, готовые всегда прийти на помощь. В. Меня вполне устраивают мои родители со всеми их достоинствами и недостатками. Маму и папу не выбирают. Г. Такие, чтобы все мне позволяли.

12. Вы общительный человек?

А. Да, когда мне это необходимо. Б. Очень! Иногда даже чересчур. В. Нет, я предпочитаю одиночество. 4. В принципе я коммуникабелен (-льна), главное, чтобы вокруг были адекватные люди.

13. Как вы относитесь к неравным бракам?

А. Это ужасно, у нас семья чистокровных магов. Б. Главное, чтобы в браке царили любовь и гармония, а происхождение супругов роли не играет. В. Да как-то никогда особо об этом не думал(а). Г. Конечно, ужасно, у нас в семье не должно быть никаких психов с совами.

14. Приютили бы у себя Гарри Поттера?

А. Только в качестве пленника. Б. Конечно! Всегда рад(а) его видеть. В. Скорее всего. Чаем уж точно напою. Г. С радостью бы отказался (-лась), но странный человек в халате заставил приютить.

15. Кто ваша вторая половина?

А. Потомственный аристократ. Б. Самый популярный парень или самая умная девочка в школе. В. Такой же чудик, как и я. Г. Самые обычные парень или девчонка.

Больше всего ответов под буквой А — Малфои

Если большинство ваших ответов пришлось на букву А, вам идеально подойдет семья Малфоев: строгая, выдержанная, аристократичная. Наверняка вы бы чувствовали себя комфортно в старинном поместье и даже груз многовековых традиций вряд ли давил бы на вас.

Б — Уизли

Вы максимально легко и непринужденно носили бы фамилию Уизли. Вам подошла бы жизнь в небогатой, но многодетной и счастливой семье, где все стоят горой друг за друга.

В — Лавгуд или Долгопупс

Похоже, вы любите уединение и имеете особый взгляд на мир. Вам бы отлично подошла фамилия Лавгуд или Долгопупс. И пусть вокруг нет огромного клана родственников, зато вас здесь ценят и любят.

Г — Дурсли

Вы хорошо вписались бы в семью Дурслей. Не спешите обижаться: это не значит, что вы такой же, как Петуния или Вернон, это означает лишь то, что вы любите стабильность и вам необходим крепкий тыл, который обеспечивают вам родные.