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15+ наглядных доказательств того, что мужчина без бороды словно Новый год без снега

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Опрятная растительность на лице каждого мужчины моментально превращает его в горячего соблазнителя, делает его уверенным и естественно брутальным. Мы надеемся, что популярные актеры, певцы, спортсмены и даже монаршие особы прислушаются к нашим рекомендациям и наконец-то решатся отпустить себе аккуратную бородку на радость всем поклонникам.

1. Джеки Чан

Anthony Behar/Sipa USA/East News, © Stable Diffusion

2. Джим Парсонс

JA / Everett Collection / East News, © Stable Diffusion

3. Фредди Хаймор

AFP/EAST NEWS, © Stable Diffusion

4. Билл Скарсгард

ROBYN BECK/AFP/East News, © Stable Diffusion

5. Джастин Бибер

ANGELA WEISS/AFP/East News, © Stable Diffusion

6. Эйса Баттерфилд

TOLGA AKMEN/AFP/East News, © Stable Diffusion

7. Том Фелтон

Invision/Invision/East News, © Stable Diffusion

8. Том Холланд

DFY/KCS/East News, © Stable Diffusion

9. Том Хиддлстон

Invision/Invision/East News, © Stable Diffusion

10. Ноа Шнапп

Pierre Leroy/KCS/East News, © Stable Diffusion

11. Гарри Стайлз

Evan Agostini/Invision/East News, © Stable Diffusion

12. Уильям, принц Уэльский

PHIL NOBLE/AFP/East News, © Stable Diffusion

13. Николас Холт

www.vlecaer.com/Invision/East News, © Stable Diffusion

14. Коул Спраус

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News, © Stable Diffusion

15. Криштиану Роналду

Jon Super/Associated Press/East News, © Stable Diffusion

16. Эдди Редмэйн

Jordan Strauss/Invision/East News, © Stable Diffusion

17. Тимоти Шаламе

Thomas Bohlen/Starface/STARFACE PHOTO /East News, © Stable Diffusion

18. Шон Мендес

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, © Stable Diffusion

А вы согласны, что аккуратная борода делает практически любого мужчину привлекательным?

Фото на превью JA / Everett Collection / East News, Stable Diffusion
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AdMe/Музыка/15+ наглядных доказательств того, что мужчина без бороды словно Новый год без снега
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