15+ наглядных доказательств того, что мужчина без бороды словно Новый год без снега

Опрятная растительность на лице каждого мужчины моментально превращает его в горячего соблазнителя, делает его уверенным и естественно брутальным. Мы надеемся, что популярные актеры, певцы, спортсмены и даже монаршие особы прислушаются к нашим рекомендациям и наконец-то решатся отпустить себе аккуратную бородку на радость всем поклонникам.