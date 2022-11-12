15+ наглядных доказательств того, что мужчина без бороды словно Новый год без снега
Опрятная растительность на лице каждого мужчины моментально превращает его в горячего соблазнителя, делает его уверенным и естественно брутальным. Мы надеемся, что популярные актеры, певцы, спортсмены и даже монаршие особы прислушаются к нашим рекомендациям и наконец-то решатся отпустить себе аккуратную бородку на радость всем поклонникам.
1. Джеки Чан
2. Джим Парсонс
3. Фредди Хаймор
4. Билл Скарсгард
5. Джастин Бибер
6. Эйса Баттерфилд
7. Том Фелтон
8. Том Холланд
9. Том Хиддлстон
10. Ноа Шнапп
11. Гарри Стайлз
12. Уильям, принц Уэльский
13. Николас Холт
14. Коул Спраус
15. Криштиану Роналду
16. Эдди Редмэйн
17. Тимоти Шаламе
18. Шон Мендес
А вы согласны, что аккуратная борода делает практически любого мужчину привлекательным?
Фото на превью JA / Everett Collection / East News, Stable Diffusion
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