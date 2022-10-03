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15 пар звезд, которых ошибочно можно принять за двойняшек

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Каждый, наверное, задумывался над тем, что немного похож на какого-то известного человека. Особенно в моменты, когда стоял у зеркала и долго разглядывал свое лицо, пытаясь найти общие черты с любимым актером, музыкантом, дизайнером, телеведущим или спортсменом. Может быть, кто-то даже попадал в ситуации, когда незнакомцы и прохожие останавливали его или тайно фотографировали, полагая, что это кто-то из знаменитостей. А представьте, каково бывает звездам, когда их путают с другими популярными людьми, на которых они немного похожи.

1. Аманда Сейфрид и Екатерина Вилкова

ANGELA WEISS / AFP / East News, Tarakanov Vadim / East News

2. Кристен Уиг и Екатерина Климова

Gilbert Flores / Broadimage / East News, Tarakanov Vadim / East News

3. Елена Лядова и Екатерина Гусева

Lomohov Anatoly / East News, Ivanov Sergey / East News

4. Стефания Рокка и Алена Хмельницкая

Mondadori Portfolio / agefotostock / East News, East News

5. Меган Фокс и Яна Кошкина

David Edwards / DailyCeleb / MediaPunch / East News, Tarakanov Vadim / East News

6. Алена Свиридова и Юлия Рутберг

East News, East News

7. Екатерина Дубакина и Екатерина Копанова

East News

8. Анастасия Мыскина и Алика Смехова

East News, Lomohov Anatoly / East News

9. Ингрид Олеринская и Марина Александрова

East News, East News

10. Тильда Суинтон и Амалия Мордвинова

Mary Evans / Allstar / Cinetext / Mark Liley / East News, East News

11. Ксения Алферова и Ирина Тонева

Lomohov Anatoly / East News, East News

12. Ферги Дюамель и Лада Дэнс

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, East News

13. Майкл Корс и Константин Ивлев

Courtesy Everett Collection / East News

14. Ингрид Олеринская и Анастасия Калашникова

Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News

15. Джоди Комер и Наталья Бардо

Invision / Invision / East News, Tarakanov Vadim / East News

А какие еще звезды, на ваш взгляд, похожи друг на друга?

Фото на превью Lomohov Anatoly / East News, East News
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AdMe/Музыка/15 пар звезд, которых ошибочно можно принять за двойняшек
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