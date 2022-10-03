15 пар звезд, которых ошибочно можно принять за двойняшек

Каждый, наверное, задумывался над тем, что немного похож на какого-то известного человека. Особенно в моменты, когда стоял у зеркала и долго разглядывал свое лицо, пытаясь найти общие черты с любимым актером, музыкантом, дизайнером, телеведущим или спортсменом. Может быть, кто-то даже попадал в ситуации, когда незнакомцы и прохожие останавливали его или тайно фотографировали, полагая, что это кто-то из знаменитостей. А представьте, каково бывает звездам, когда их путают с другими популярными людьми, на которых они немного похожи.