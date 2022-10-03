15 пар звезд, которых ошибочно можно принять за двойняшек
Каждый, наверное, задумывался над тем, что немного похож на какого-то известного человека. Особенно в моменты, когда стоял у зеркала и долго разглядывал свое лицо, пытаясь найти общие черты с любимым актером, музыкантом, дизайнером, телеведущим или спортсменом. Может быть, кто-то даже попадал в ситуации, когда незнакомцы и прохожие останавливали его или тайно фотографировали, полагая, что это кто-то из знаменитостей. А представьте, каково бывает звездам, когда их путают с другими популярными людьми, на которых они немного похожи.
1. Аманда Сейфрид и Екатерина Вилкова
2. Кристен Уиг и Екатерина Климова
3. Елена Лядова и Екатерина Гусева
4. Стефания Рокка и Алена Хмельницкая
5. Меган Фокс и Яна Кошкина
6. Алена Свиридова и Юлия Рутберг
7. Екатерина Дубакина и Екатерина Копанова
8. Анастасия Мыскина и Алика Смехова
9. Ингрид Олеринская и Марина Александрова
10. Тильда Суинтон и Амалия Мордвинова
11. Ксения Алферова и Ирина Тонева
12. Ферги Дюамель и Лада Дэнс
13. Майкл Корс и Константин Ивлев
14. Ингрид Олеринская и Анастасия Калашникова
15. Джоди Комер и Наталья Бардо
А какие еще звезды, на ваш взгляд, похожи друг на друга?
Фото на превью Lomohov Anatoly / East News, East News
Поделиться этой статьёй