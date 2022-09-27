16 знаменитостей, чьи настоящие имена будут сюрпризом даже для фанатов

Сигурни Уивер так сильно в подростковом возрасте раздражало ее имя Сьюзи, что она решила сменить его: «Я сделала это из отчаяния, потому что мне не нравилось, когда меня звали Сьюзи», — сказала актриса. А о том, почему многие другие известные люди решили взять псевдонимы, вы узнаете из этой статьи.

Хэлли Берри — Мария Берри

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

При рождении актрису назвали Мария. А Хэлли — второе имя, которое образовано от названия местного очень популярного торгового центра. Однако, когда девочке исполнилось 5 лет, родители официально изменили ее имя на Хэлли Мария Берри.

Брюс Уиллис — Уолтер Уиллис



Hahn Lionel / ABACA / East News

До того как весь мир узнал о «крепком орешке», Брюс Уиллис был обычным пареньком по имени Уолтер, который к тому же страдал от заикания. Увлечение актерской игрой помогло ему избавиться от этой недостатка, а звучное второе имя Брюс добавило весомости образу.

Коко Шанель — Габриэль Шанель

AFP / East News

Известный модельер начинала свою карьеру с работы швеей, а в перерывах исполняла незатейливые песни в кабаре. Именно там Габриэль Бонёр получила прозвище Коко. Сама Шанель любила утверждать, что это прозвище ей дал еще отец, но куда вероятнее, что она получила его, так как часто исполняла песню «Кто видел Коко?».

Дэвид Копперфильд — Дэвид Коткин

Invision / Invision / East News

Дэвид Сет Коткин взял псевдоним Дэвид Копперфильд в честь героя одноименного романа Диккенса просто потому, что ему понравилось, как звучит это имя. Любопытно, что известный иллюзионист в юности был очень застенчив и использовал фокусы, чтобы преодолеть этот барьер и знакомиться с девушками.

Джуд Лоу — Дэвид Лоу

Invision / Invision / East News

Родители назвали актера Дэвидом в честь своего друга. Но при этом с самого рождения звали его вторым именем — Джуд. Это имя они взяли из песни Beatles «Hey Jude» и из романа Томаса Харди «Джуд Незаметный» о молодом человеке из провинциального городка, который мечтает стать ученым.

Эрик Бана — Эрик Банадинович

Andy Kropa / Invision / AP / East News

Хотя Эрика Бану многие помнят по драматическим кинолентам, таким как «Троя» или «Черный ястреб», и по супергеройскому фильму «Халк», начинал Эрик Банадинович свою актерскую карьеру в качестве комика. А необычную фамилию он унаследовал от отца-хорвата Ивана Банадиновича.

Дакота Фэннинг — Ханна Фэннинг

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

При рождении актрисы родители пошли на компромисс, решая, как назвать дочь: мама дала ей первое имя, Ханна, а папа — второе. Но в качестве «профессионального» имени актрисе, которая начала сниматься с 5 лет, выбрали более звучное, выбранное отцом, — Дакота.

Мисси Пайл — Андреа Пайл

Gilbert Flores / Broadimage / East News

Актриса, известная по фильму «Чарли и шоколадная фабрика» и роли учительницы в сериале «Два с половиной человека», вероятно, получила свое прозвище Маленькая Мисси еще в 6-месячном возрасте. А уже потом оно превратилось в псевдоним Мисси Пайл.

Эдит Пиаф — Эдит Гассьон

Mary Evans Picture Library / Mary Evans Picture Library / East News

Прозвище Пиаф знаменитой французской певице дал Луи Лепле, владелец ночного клуба, который и убедил ее начать петь, а также научил основам сценического мастерства. На создание псевдонима La Môme Piaf, означающего «воробышек», его вдохновил невысокий рост певицы — 142 см — и нервозное поведение Эдит.

Моби — Ричард Холл

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Прозвище Моби Ричарду Холлу дал его отец через 3 дня после того, как будущий музыкант появился на свет. Отец считал имя Ричард слишком длинным для новорожденного. Также это прозвище стало своеобразной отсылкой к дальнему родственнику Моби — Герману Мелвиллу, автору романа «Моби Дик, или Белый кит».

Мел Брукс — Мелвин Камински

В 9 лет будущий режиссер, увидев бродвейское шоу, твердо решил связать свою жизнь с шоу-бизнесом. Уже в 14 лет он работал артистом и развлекал зрителей сумасшедшими выходками. А в 16 стал комиком — тогда ему посчастливилось подменить заболевшего ведущего. Но его начали путать с трубачом Максом Камински, и он решил сменить имя на Мел Брукс, взяв за основу девичью фамилию матери — Брукман.

Зак Эфрон — Захари Эфрон

Andy Kropa / Invision / AP / East News

Звезда «Классного мюзикла» и комедии «Папе снова 17» свою необычную фамилию менять не стал: как выяснилось, Эфрон — это название горы, которая упоминается в библейских текстах. А вот имя Захари просто сократили.

Вуди Аллен — Аллан Конигсберг

Joseph Marzullo / Associated Press / East News

В начале карьеры Аллан Конигсберг писал шутки для газет. Примерно в то же время — в 17 лет — он решил сменить имя на Хейвуд Аллен, которое впоследствии превратилось в звучное Вуди Аллен. Шутки настолько хорошо заходили читателям, что вскоре будущий комик и режиссер стал зарабатывать больше родителей. В конце концов его агенты убедили Вуди выступать со своими шутками. Актер нехотя согласился и стал успешен, хотя и поначалу так смущался, что закрывал уши, когда ему аплодировали.

Джейн Сеймур — Джойс Франкенберг

Девушка Бонда из фильма «Живи и дай умереть» и неоднократный лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус» Джейн Сеймур взяла имя в честь королевы Англии, третьей жены Генриха VIII.

Элис Купер — Винсент Фурнье

Группа Earwigs основывалась Винсентом Фурнье просто как пародия. Но после того как она выиграла шоу талантов, 5 парней, включая Винсента, решили стать музыкантами на самом деле. Группа сменила множество названий, пока не остановилась на варианте «Элис Купер» — это милое имя, по задумке участников, должно было составлять забавный контраст с их жутковатым имиджем. А впоследствии Винсент сменил свое собственное имя на Элис Купер и стал давать сольные концерты.

Гарри Гудини — Эрик Вайс

East News

Эрик Вайс взял псевдоним Гудини в честь Жана Робера-Гудена, которого считают отцом современных фокусов, а имя Гарри — в честь другого фокусника, Гарри Келлара. Знаменитый иллюзионист свою карьеру начинал с обычных карточных фокусов и считался не слишком талантливым в своем деле. А добился успеха лишь потому, что рискнул слегка сменить поле деятельности и сосредоточиться на более зрелищных иллюзиях — побегах из разных замкнутых пространств.

О каких знаменитостях настоящего или прошлого вам было хотелось узнать больше?