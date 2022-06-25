Как сейчас выглядят 16 исполнителей, под чьи хиты мы когда-то рвали танцпол

Бывает так, что любимый певец или актер западает в душу в определенном облике: к примеру, с нестандартной прической. И как бы он ни менялся в течение жизни, в памяти будет всплывать именно тот образ. Но знаменитости тоже люди: они становятся старше, перекрашивают волосы, полнеют или худеют, все сильнее отдаляясь от картинки в нашей голове.