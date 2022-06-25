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Как сейчас выглядят 16 исполнителей, под чьи хиты мы когда-то рвали танцпол

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Бывает так, что любимый певец или актер западает в душу в определенном облике: к примеру, с нестандартной прической. И как бы он ни менялся в течение жизни, в памяти будет всплывать именно тот образ. Но знаменитости тоже люди: они становятся старше, перекрашивают волосы, полнеют или худеют, все сильнее отдаляясь от картинки в нашей голове.

В сегодняшней статье мы в ADME сравниваем образы популярных исполнителей: какими мы их запомнили и как они выглядят в наше время.

Эминем: 2000 vs 2021

Милен Фармер: 2005 vs 2021

Пинк: 2001 vs 2022

Лили Аллен: 2007 vs 2022

Кайли Миноуг: 2004 vs 2022

Джастин Тимберлейк: 2002 vs 2022

Рианна: 2007 vs 2022

Тейлор Свифт: 2008 vs 2021

Шакира: 2010 vs 2022

Селена Гомес: 2011 vs 2022

Адам Ламберт: 2009 vs 2022

Лана Дель Рей: 2012 vs 2022

Джастин Бибер: 2012 vs 2021

Тейлор Момсен: 2009 vs 2022

Лорд: 2013 vs 2021

Билл Каулитц: 2008 vs 2022

Кто из этих исполнителей вам нравится? А может, у вас есть свои любимчики, которых не узнать спустя годы?

Фото на превью BG026 / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images
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AdMe/Музыка/Как сейчас выглядят 16 исполнителей, под чьи хиты мы когда-то рвали танцпол
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