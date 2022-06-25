Как сейчас выглядят 16 исполнителей, под чьи хиты мы когда-то рвали танцпол
Бывает так, что любимый певец или актер западает в душу в определенном облике: к примеру, с нестандартной прической. И как бы он ни менялся в течение жизни, в памяти будет всплывать именно тот образ. Но знаменитости тоже люди: они становятся старше, перекрашивают волосы, полнеют или худеют, все сильнее отдаляясь от картинки в нашей голове.
В сегодняшней статье мы в ADME сравниваем образы популярных исполнителей: какими мы их запомнили и как они выглядят в наше время.
Эминем: 2000 vs 2021
Милен Фармер: 2005 vs 2021
Пинк: 2001 vs 2022
Лили Аллен: 2007 vs 2022
Кайли Миноуг: 2004 vs 2022
Джастин Тимберлейк: 2002 vs 2022
Рианна: 2007 vs 2022
Тейлор Свифт: 2008 vs 2021
Шакира: 2010 vs 2022
Селена Гомес: 2011 vs 2022
Адам Ламберт: 2009 vs 2022
Лана Дель Рей: 2012 vs 2022
Джастин Бибер: 2012 vs 2021
Тейлор Момсен: 2009 vs 2022
Лорд: 2013 vs 2021
Билл Каулитц: 2008 vs 2022
Кто из этих исполнителей вам нравится? А может, у вас есть свои любимчики, которых не узнать спустя годы?
Фото на превью BG026 / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images
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