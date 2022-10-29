10+ звезд, которые не стесняются показывать настоящих себя в социальных сетях

Мы уже давно привыкли к отредактированным фото знаменитостей на обложках модных журналов и в рекламных кампаниях. Вот почему их снимки в более естественных образах набирают популярность, особенно сейчас, когда в моде натуральная красота. Кумиры становятся ближе к своим фанатам, показывая, что не просыпаются каждое утро с идеальной прической и безупречным макияжем.

1. Рейчел Блум

2. Селена Гомес

Раньше Селена боялась показывать свой шрам после операции по пересадке почки: «Вначале я старалась спрятать его под слоем одежды. Теперь же я стала раскрепощеннее, не стесняюсь того, через что мне пришлось пройти, и горжусь этим».

3. Даниэль Брукс

Даниэль не пользуется приложениями для редактирования фото и показывает себя такой, какая она есть.

4. Ванесса Хадженс

5. Рианна

Рианна не стесняется того, что, как и большинство женщин, не бреет ноги каждый день.

6. Дженнифер Лопес

7. Зендея

8. Джессика Холл

Джессика поделилась совместным фото с Кендрой Уилкинсон, которое сделала несколько лет назад, вскоре после рождения ребенка. Актрисе не удалось застегнуть шорты, которые ей стали малы, поэтому она воспользовалась лайфхаком с резинкой для волос.

9. Эшли Грэм

Целлюлит — это нормально, и он есть у большинства женщин, поэтому нет необходимости убирать его на фотографиях, особенно после родов. Вот почему мы радуемся, когда знаменитости выкладывают снимки без ретуши.

10. Хилари Дафф

11. Блейк Лайвли

12. Джулия Робертс

13. Каролина Куркова

У Каролины плоский пупок, однако она не прочь показать себя на подиуме и на фотографиях.