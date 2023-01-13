16 фото, на которых запечатлены невыразимо трогательные моменты из жизни знаменитостей

За каждым фото кроется история — любопытная или не очень. Снимки в этой статье передают трогательные, курьезные и просто добрые истории из жизни знаменитостей настоящего и прошлого. Все эти фото объединяют неподдельные эмоции и чувства, за которыми приятно наблюдать.

Долгие годы после съемок в «Войне миров» Том Круз поддерживал Дакоту Фэннинг и на дни рождения присылал ей подарки. А она в ответ связала для Тома шарф

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS , ASSOCIATED PRESS / East News

Леди Гага выступала вместе со своим коллегой и другом Тони Беннеттом, который страдал болезнью Альцгеймера и из-за этого не помнил ее

Когда Гага вышла к нему на сцену в своем блестящем платье, он вдруг произнес ее имя. Певица расплакалась, тронутая до глубины души тем, что ее узнал человек, которому, по ее же собственному признанию, она обязана частью своего успеха.

На шоу Эмилия Кларк признается Мэтту Леблану, что любит его, а тот в ответ говорит ей свое коронное «Как поживаешь?»

C детства Лив Рандгрен чувствовала особую связь с вокалистом группы Aerosmith Cтивеном Тайлером и удивлялась своему сходству с его дочкой Мией

Лив обвешивала комнату постерами певца, а потом узнала, что он ее настоящий отец, а рок-певец Тодд Рандгрен — отчим. Так у будущей актрисы появилось сразу 2 замечательных папы, с которыми она поддерживает теплые отношения. Впоследствии Лив сменила фамилию на Тайлер, оставив Рандгрен в качестве второго имени.

Стивен c Мией приехали к Лив, когда она рожала. Бывший участник Aerosmith взял и собственными руками перерезал пуповину

DIGITAL / EROTEME.CO.UK / East News

Дуэйн Джонсон кормит свою жену, пока та кормит их ребенка

Чарли Чаплин держит марионетку, изображающую его персонажа, 1917 год

ASSOCIATED PRESS / East News

В канун Рождества 2020 года на тайной церемонии Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя, Дэна Хейхерста. На фото пара дает телеинтервью из постели

ITV / Ferrari Press / East News

«Я нахожусь в том месте, где мне и следует быть: в объятиях мужчины, который от всей души любит меня», — сказала Памела.

Фрэнк Синатра и Элвис Пресли выступают вместе и поют песни друг друга, 1960 год. Синатра спел знаменитую «Love Me Tender», а король рок-н-ролла исполнил «Witchcraft»

Дастин Хоффман исполняет мегахит Доктора Дре на концерте Эминема в 1999 году. Дети актера, которые пришли вместе с ним, а также слушатели были в восторге

Тоже 1999 год. С таким вот слегка растерянным лицом звезда фильма «Леон» Натали Портман пришла на свой выпускной

Дольф Лундгрен обнимает Грейс Джонс, ямайскую певицу, у которой он работал телохранителем. Их отношения быстро вышли за рамки профессиональных

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11-летняя Элизабет Тейлор помогает своему коллеге по фильму и успешной кинозвезде колли Пэлу «подписать» контракт на работу с кинокомпанией

Оба героя фото снимались вместе в фильме «Лесси возвращается домой».

Фото сделано в тот момент, когда Мишель Пфайффер вернули украденный у нее Mustang 1965 года

А это просто юная Гвен Стефани решила попросить Санта-Клауса принести ей хороший подарок

Селена Гомес признается, что Дженнифер Энистон много лет вдохновляла и поддерживала ее

Как часто вы делаете фотографии и по каким поводам?

Фото на превью DIGITAL / EROTEME.CO.UK / East News