18 историй, которые доказывают, что добро может нагрянуть в момент, когда его вовсе не ждешь

С детства мы привыкли не доверять незнакомцам. Но иногда чужой или малознакомый человек может проявить чуткость и понимание, которых не дождешься и от близких людей. В этой статье мы объединили истории о добре, которое свалилось на людей в момент, когда они сами не ожидали.

Как-то зимой была в чужом городе с сыном-студентом. И в троллейбусе у меня украли документы и деньги. Прибежала в милицию, подала заявление. И вот стоим с сыном на остановке, приближается вечер, я в шоке, что делать — не знаю. И тут женщина, которая работала продавщицей в киоске рядом, забрала нас с сыном к себе домой, успокоила, накормила, оставила ночевать. А наутро дала денег на дорогу и уговорила проводника взять нас без документов. Позже деньги ей вернула, но до сих пор удивляюсь, как она не побоялась приютить с улицы посторонних людей. © Галина Бектенова

В магазине бабуля покупала продукты и клеенку. То ли перепутала ценники, то ли отрезали ей больше, чем просила, но на кассе ей не хватило денег. Стоит расстроенная, а я следом за ней в очереди. Кассиру говорю: «За клеенку с меня возьмите». Бабуля, чуть не плача: «Спасибо, это же неудобно, дорого!» А я ей: «Не стоят мои деньги вашего расстройства». Она взяла клеенку, а я целый день с хорошим настроением ходила: приятно приносить радость. © Ольга Харитонова

© Ольга Харитонова Студентом я подрабатывал в кофейне. И однажды одна из постоянных клиенток пришла, обливаясь слезами. Как выяснилось, она узнала, что парень ей изменял. Когда наш начальник смены услышал это, он достал целый шоколадный торт и уронил его на стойку с высоты где-то в 2 см. После чего сказал: «О нет, я уронил торт! Теперь я не могу его продавать». И вручил ей целый торт и вилку, а я сделал ей бесплатный напиток. 10 лет прошло, а я до сих пор помню ее улыбку. © Axfried / Reddit

«Начальник вручил мне заранее торт ко дню рождения. Не могу дождаться часа, когда вернусь домой и смогу его слопать».

Около 20 лет назад я решил пойти с друзьями в кино и по дороге у меня украли бумажник. А после кино я и думать об этом забыл, сел в автобус, и тут вспомнил, что денег-то у меня нет. Я как мог объяснил водителю свое положение, и он остановил автобус и высадил меня перед мостом. Я прошел мост, и тут мне навстречу подошла девушка. Она сказала, что услышала о том, что меня обокрали, и вышла на следующей остановке, чтобы дать мне денег на проезд. © Parna Roy / Quora

Была по делам в другом городе. Возвращаясь, оставила сумки в автобусе, а сама вышла на перрон. Отвлеклась и не заметила, что часы мои остановились. И увидела только «хвост» автобуса. Бросилась догонять. Только подбежала, а он тронулся дальше от светофора. И тут останавливается джип, водитель говорит: «Поехали!» Наверное, полчаса догоняли автобус, но благодаря этому доброму человеку догнали. © Elena Makaruk

Наверное, полчаса догоняли автобус, но благодаря этому доброму человеку догнали. © Elena Makaruk На ярмарке я увидела киоск, где продавались мягкие игрушки. Денег у меня было мало, но я остановилась поглазеть на них. И тут к киоску прибежала группа школьников с синдромом Дауна. Они смотрели на игрушки и прямо скакали на месте от возбуждения. Вот только у их учительницы денег не было. Расстроенные дети стали расходиться, когда парень из киоска окликнул учительницу и сказал, что подарит всем то, что приглянется. Никогда не забуду светящиеся счастьем лица детей, когда они прижимали к себе игрушки. © Tina Wilson / Quora

Поздно вечером возвращались с одним парнем с речки. Идем разговариваем, восхищаемся закатом. И тут из-за забора мужик такой: «Э, фьють, парень! Ну-ка подь сюда». Я напряглась, а мой спутник подошел к забору. Мужик ему что-то сказал, калитка открылась, и парень вошел во двор. Я была готова звать подмогу, как тут мой спутник вышел с огромной охапкой пионов и вручил их мне. Оказывается, у того мужика этих пионов уйма выросла и он, увидев нас, решил сделать парню такой подгон для романтики. © Aro4ka / Pikabu

Пригласила перед корпоративом коллегу к себе домой погладить одежду, переодеться, чтобы он не пилил на другой конец города в свою квартиру. Я недавно переехала, дел по горло, в холодильнике только йогурт, кефир и яйца, так как некогда даже в магазин сходить. Коллега вышел ненадолго, а сам вернулся с пакетом кренделей и сыром, чтобы наутро мне было чем позавтракать. Трогательная мужская забота. © Подслушано / VK

© Подслушано / VK Собрались с дочкой в отпуск и незадолго до отъезда узнаем, что наш любимый пес болен и надо делать дорогую операцию. Денег в обрез, обзваниваю знакомых, чтобы занять нужную сумму. Тут подходит дочурка, которая копила деньги на аттракционы и даже в дневнике описывала все свои «хотелки», и выкладывает мне на колени все свои накопления. Говорит, что ей отдавать не нужно, главное — собаку полечить. © Подслушано / Ideer

«Выгуливала свою собаку, и тут незнакомые мне дети подарили мне цветок».

Захожу вчера вечером в продуктовый у дома. Купила лук, морковку, иду на выход. И меня окликает девушка из соседнего отдела:

— Вы летом деньги не теряли?

—Э-э-э... Да, было один раз. А что?

А вот что. Месяц с лишним назад я возила кота в ветклинику и заскочила в этот магазинчик у дома, чтобы купить бутылку воды. И забыла сдачу с крупной купюры, потому что торопилась и устала. Потом деньги не нашла и решила, что потеряла. А ребята посмотрели по камерам, кто тут Маша-растеряша, отложили всю сумму. И ждали месяц, чтобы отдать. © Ket263 / Pikabu

— Вы летом деньги не теряли? —Э-э-э... Да, было один раз. А что? А вот что. Месяц с лишним назад я возила кота в ветклинику и заскочила в этот магазинчик у дома, чтобы купить бутылку воды. И забыла сдачу с крупной купюры, потому что торопилась и устала. Потом деньги не нашла и решила, что потеряла. А ребята посмотрели по камерам, кто тут Маша-растеряша, отложили всю сумму. И ждали месяц, чтобы отдать. © Ket263 / Pikabu В штате Гоа в Индии познакомились с одним парнем, Вадимом. Несколько недель общались в одной компании. Я улетел раньше, а у него закончились деньги, и он не мог вернуться домой. Уже и не помню, как ему помог. И вот спустя 11 лет от него вдруг приходит сообщение со словами благодарности и он скидывает мне € 100. © medvezhu / Pikabu

© medvezhu / Pikabu Когда мне было лет 10, ехали мы с родителями в вонючем икарусе по 6-часовому маршруту. Родители где-то в хвостовом отсеке, а я, как девочка, которую укачивало, ехала на откидном сиденье спереди рядом с одной девушкой. Мне хотелось есть, но жили мы так себе, экономили и по дороге еду не покупали. На одной из остановок девушка купила несколько пирожков и один протянула мне. Я, как вежливый ребенок, отказалась. Девушка просто отмахнулась: «С капустой или картошкой?» Я выбрала и всю дорогу ехала с улыбкой. © Seraphine / ADME

Было мне лет 7. Лето. Мама работала на рынке. Слонялась я по рынку и забрела в магазин игрушек. Заболталась с продавщицей. Я взахлеб рассказывала о том, какая у меня коллекция кукол Барби, но Кена нет. Уж не помню, что и какими словами я ей говорила, но она протянула мне Кена в подарок. Боже, какое это было счастье — просто неземное! Мама тогда не поверила, что Кена мне подарили, и повела в тот магазин, но продавщица от денег отказалась. © Lialin / Pikabu

Мой 11-летний брат возвращался домой после школы. У него было с собой денег ровно столько, сколько нужно, чтобы доехать до дома. И тут вслед за ним в автобус сел старик и спросил, сколько стоит доехать до его пункта назначения — а это было в 12 км от того места. Вышла сумма почти в 2 раза дороже. Старик собрался было уходить, так как у него была только половина денег, думая, наверно, о предстоящем нелегком пути. И тут мой брат со словами «Заходите! Я и пешком дойду» отдал ему свои деньги. © Ayushi Jha / Quora

Рожала одна. Отца ребенка еще до родов след простыл. Во время потуг закричала, чтобы мне мужика вызвали и он за руку меня взял. Акушерки и привели ко мне крупного мужчину, который проходил мимо палаты, решив, что он мой муж. А этот громила перепугался и не стал спорить. Сжал мне руку и успокаивал. Когда после родов пришла в себя, у медсестер меня ожидал букет цветов с запиской: «Нужна будет поддержка, звони» — и номер. Теперь с этим мужчиной мы дружим семьями, у него прекрасная жена и дети, и он стал крестным моего сына. © Не все поймут / VK

«Сегодня мой день рождения и один парень сказал мне, что я красивая, и оплатил мой кофе, а другой незнакомец подарил мне цветок. Это сделало волшебным этот день!»

Когда я был ребенком, мы жили скудно, так что покупали вещи в комиссионке. Что было классно, так это то, там за $ 1 можно было купить 10 книг. Вот я и штудировал книжное отделение, выбирая те книги, что хотел купить. И вот однажды одна пожилая женщина увидела, как я сижу со своими стопками, и спросила, люблю ли я читать. Я ответил, что да. Она улыбнулась, протянула доллар и сказала: «Обещай мне, что будешь читать и дальше», — и ушла. Я был безмерно счастлив, что мог выбрать еще 10 штук! 20 лет прошло, но каждый раз, покупая книгу, я вспоминаю об этом маленьком проявлении доброты. © -eDgAR- / Reddit

Декабрь, приближается Новый год. Мы с мамой проходим мимо лавки с гранатами, и я не могу оторвать от них глаз... А мама стыдливо отводит меня и говорит, что нам не по карману. В этот момент мне кто-то хлопает по плечу. Оборачиваюсь, а там мужчина протягивает мне 2 граната со словами: «Тебе и маме». Рассмотреть лицо дарителя не удалось, но за последние 15 лет я смогла запомнить: мой новый папа много подарков делает маме, но каждый год мы вспоминаем тот случай, обмениваемся гранатами. © Палата № 6 / VK

Оборачиваюсь, а там мужчина протягивает мне 2 граната со словами: «Тебе и маме». Рассмотреть лицо дарителя не удалось, но за последние 15 лет я смогла запомнить: мой новый папа много подарков делает маме, но каждый год мы вспоминаем тот случай, обмениваемся гранатами. © Палата № 6 / VK 12 лет назад в одно время я потеряла работу, а хозяин съемной квартиры решил ее продать и выгнал меня на улицу. Целыми днями я бегала, искала работу, последние копейки тянула. Ночевала где придется. И вот сижу я в подъезде, тошнит, голова кружится от голода. По лестнице поднимается женщина, спрашивает, почему я тут сижу. Я призналась ей, что мне некуда идти, и поднялась было уйти, так как привыкла, что меня отовсюду гонят. И тут же грохнулась в обморок. Очнулась уже на каталке в скорой. Та женщина вызвала мне ее, поехала со мной в больницу, купила мне средства гигиены и пакет с едой. А потом навещала и после больницы забрала к себе. Сейчас я уже замужем, есть сын и своя квартира в ипотеку, но с этой женщиной до сих пор дружим. © LampaTrampa / Pikabu