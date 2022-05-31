18 жизнерадостных фотографий, которые согреют даже в дождливый вечер

Когда мы начинаем понимать, что для настоящего счастья нам зачастую нужно совсем немного, весь мир становится одним большим поводом для радости. В такие моменты неожиданный маленький сюрприз от дорогого человека, покупка приятной мелочи в сувенирном магазине или даже просто красивый вид из окна становятся способными придать нам море жизненных сил для новых свершений.

Мы в ADME надеемся, что наша подборка оптимистичных кадров даст вам возможность расслабиться на пару мгновений и как следует перевести дух после рабочего дня.

1. «Вот такую стопку блинов я „испекла“ на День матери из мела»

2. «На этой неделе я была волонтером в классе своей дочери и удивилась тому, сколько одуванчиков получает ее учительница после каждой перемены»

3. «Мне не с кем было отпраздновать свой выпуск, поэтому я купила себе угощение сама»

4. «Когда спустя 2 года удаленной работы я вернулся в офис, то увидел вот это! Теперь думаю, пересадить его или оставить в покое»

5. «Мой папа только что окончил университет. В 70 лет!»

6. «Вот такой вид был из окна, когда я проснулся в Марокко»

7. Нет лучшего способа закончить день, чем просто наблюдая, как котенок засыпает у тебя на коленях

8. «Мой лучший друг рад двум своим новым передним зубам. А все из-за того, что у него их не было целых 20 лет»

9. «Мы наконец-то купили себе первый дом!»

«Продано».

10. «Вместо того чтобы сидеть в депрессии, я решил исполнить свою детскую мечту. В общем, в 27 лет я наконец-то научился кататься на скейте»

11. «Кажется, наш собакен пытается перейти в скрытый режим»

12. «Наш 5-летний кот только начал прижиматься к моей жене. Теперь она ежедневно присылает мне такие фотографии»



13. «Моя мама испекла первый пирог из яблок с того дерева, которое я посадил для своих родителей в 2013-м»

14. «Мой сын-аутист начал говорить, когда мы узнали, что он любит бывать на свежем воздухе. Никогда не сдавайтесь!»

15. «Всякий раз, когда он меня видит, подходит, чтобы ущипнуть меня за руку»

Мой ретривер делает то же самое. Так животные показывают, что они скучали по тебе. © b**rens20 / Reddit

16. «Благодаря своему металлодетектору я нашел и вернул дорогущий телефон его владельцу»

17. «Чувствовал себя подавленным сегодня, но потом столкнулся с ней, и меня отпустило»

18. «Проснулся этим утром от песни какой-то странной птицы. Заглянул за жалюзи и увидел этого зверя»