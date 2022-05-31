18 жизнерадостных фотографий, которые согреют даже в дождливый вечер
Когда мы начинаем понимать, что для настоящего счастья нам зачастую нужно совсем немного, весь мир становится одним большим поводом для радости. В такие моменты неожиданный маленький сюрприз от дорогого человека, покупка приятной мелочи в сувенирном магазине или даже просто красивый вид из окна становятся способными придать нам море жизненных сил для новых свершений.
Мы в ADME надеемся, что наша подборка оптимистичных кадров даст вам возможность расслабиться на пару мгновений и как следует перевести дух после рабочего дня.
1. «Вот такую стопку блинов я „испекла“ на День матери из мела»
2. «На этой неделе я была волонтером в классе своей дочери и удивилась тому, сколько одуванчиков получает ее учительница после каждой перемены»
3. «Мне не с кем было отпраздновать свой выпуск, поэтому я купила себе угощение сама»
4. «Когда спустя 2 года удаленной работы я вернулся в офис, то увидел вот это! Теперь думаю, пересадить его или оставить в покое»
5. «Мой папа только что окончил университет. В 70 лет!»
6. «Вот такой вид был из окна, когда я проснулся в Марокко»
7. Нет лучшего способа закончить день, чем просто наблюдая, как котенок засыпает у тебя на коленях
8. «Мой лучший друг рад двум своим новым передним зубам. А все из-за того, что у него их не было целых 20 лет»
9. «Мы наконец-то купили себе первый дом!»
«Продано».
10. «Вместо того чтобы сидеть в депрессии, я решил исполнить свою детскую мечту. В общем, в 27 лет я наконец-то научился кататься на скейте»
11. «Кажется, наш собакен пытается перейти в скрытый режим»
12. «Наш 5-летний кот только начал прижиматься к моей жене. Теперь она ежедневно присылает мне такие фотографии»
13. «Моя мама испекла первый пирог из яблок с того дерева, которое я посадил для своих родителей в 2013-м»
14. «Мой сын-аутист начал говорить, когда мы узнали, что он любит бывать на свежем воздухе. Никогда не сдавайтесь!»
15. «Всякий раз, когда он меня видит, подходит, чтобы ущипнуть меня за руку»
- Мой ретривер делает то же самое. Так животные показывают, что они скучали по тебе. © b**rens20 / Reddit
16. «Благодаря своему металлодетектору я нашел и вернул дорогущий телефон его владельцу»
17. «Чувствовал себя подавленным сегодня, но потом столкнулся с ней, и меня отпустило»
18. «Проснулся этим утром от песни какой-то странной птицы. Заглянул за жалюзи и увидел этого зверя»
А какие жизнеутверждающие фотографии хранятся в галерее вашего смартфона и ждут своего звездного часа? Поделитесь ими с нами.
Фото на превью SnakeFaceMcGavin / Reddit
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