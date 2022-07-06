20 фото с историей, которые могут тронуть до глубины души не меньше, чем финал «Титаника»

Сложно представить нашу жизнь без смартфона и множества фотографий, которые мы делаем изо дня в день. Семья, еда, животные, природа, селфи — кажется, что такими, на первый взгляд, ничем не примечательными снимками никого не тронуть, но это не так. За некоторыми фотографиями, бывает, скрывается небольшая теплая история.

У нас в ADME каждый раз случается небывалый прилив сил и позитивных эмоций от таких добрых фотографий, что хочется поделиться ими со всеми вокруг. В самом конце статьи вас ждет бонус, который поможет немного отдохнуть и отвлечься от суеты.

«Теперь я папа девочки. И мой 3-летний сын показывает ей свою любимую книгу»

«На днях моя мама вышла замуж. И каждый раз, когда я смотрю на свадебные фото, я в восторге от того, какая же она красавица»

«Я счастлива, что теперь у меня замечательный отчим. Когда я росла, отца рядом не было. Поэтому я по-настоящему рада, что отчим мне как отец, на которого всегда можно положиться».

«У моей 11-летней падчерицы никогда раньше не было возможности поиграть с конструктором, и я откопал из кладовки несколько коробок»

«Мы потратили несколько часов, собирая эти 2 лодки и придумывая для них историю».

«У меня никогда не было друзей, меня годами избегали. Но я встретил людей, с которыми мы круто проводим время вместе. Наконец-то чувствую себя принятым»

«В детстве у меня была музыкальная шкатулка из любимого мультфильма „Анастасия“. В те времена мне было нелегко и игрушка была моим утешением»

«Но она сломалась, и починить ее было невозможно. Я очень долго мечтала о новой. Папа нашел ее для меня и подарил сегодня, на мое 30-летие».

«Меня мучило чувство вины, что на ужин есть только хот-доги. Но я покумекал и выкрутился. А после еды моя 12-летняя дочка сказала, что теперь это ее любимое блюдо»

«Собака привыкла к тому, что моя девушка приходит почти каждый вечер, так что теперь она сидит и смотрит на дверь, пока та не придет»

«Мой малыш родился вчера. Кажется, я испытал весь спектр эмоций!»

«Один из моих учеников выпустился и украсил свой колпак (на нем я крайний слева). Я чуть не расплакался»

Надпись на колпаке: «Я нахожусь здесь сегодня, потому что вы помогли мне найти мой путь».

«Мама собирает и хранит в стакане листья, которые ей приносит моя кошка»

«Еще рано говорить семье, но я не могу держать это в себе. Мы с моей любимой ждем первого ребенка! Надеюсь, что стану хорошим отцом»

«Я на кухне занималась обычными делами, а мой ребенок просто решил стать бананом. Без причины. С ним у меня всегда улыбка на лице»

«Я так горд и счастлив! После нескольких трудных лет я стал судьей и теперь наслаждаюсь жизнью. Выступаю в роли рефери на более чем 50 матчах в год»

«Только что получила работу своей мечты. Рассказывать людям о динозаврах и доисторических животных в музее естественной истории!»

«Его брат отказывался завтракать, поэтому этот малыш съел целую кастрюльку овсянки в одиночку. Только посмотрите на этот животик!»

«Моя жена на протяжении 15 лет рассказывала о летнем лагере, где она работала спасателем, „с самым лучшим в мире видом из кресла спасателя“»

«Мы наконец добрались сюда всей семьей, и я уже не думаю, что это было преувеличением».

«Сегодня купила первую мебель в свою квартиру»

«Долго работал над тем, чтобы привести себя в форму, после того как мой вес перевалил за 145 кг. Сегодня я надел костюм, который в последний раз надевал 18 лет назад»

«Все время, что мы встречаемся, мой парень боится моего отца. Просто папа ведет себя так, будто тот ему не нравится, хотя я знаю, что это не так»

«И вот как-то раз мы с парнем пошли на мероприятие. Папа помог ему собраться. Он завязал моему парню галстук и подобрал ему более подходящую обувь».

«Когда мне было 6, я укладывала спать куколок в салфетки. Сейчас мне 30, и во время уборки в доме дедушки я обнаружила, что он все это время хранил их в столе»

Бонус

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