Бездомный обрел дом после того, как видео с ним и его собаками облетело интернет

Обычный парень из Колумбии Хосе Луис Матос по прозвищу Чоко оказался на улице семь лет назад. Он бежал от тяжелых жизненных условий, но оказался в трудной ситуации без помощи и поддержки.

Единственные родные души, которые остались рядом с Чоко, были его собаки Шэгги и Нена. Троица так бы и осталась безвестной, если бы не случай. В один из дней парня и его любимиц заметил случайный прохожий в парке. Он стал свидетелем трогательной и невероятно милой сцены, которую снял на видео и поделился ей со всем интернетом.

На кадрах мы видим, как Чоко, Шэгги и Нена в лучах вечернего солнца сидят на ступеньках. На головах собак надеты праздничные колпачки. Затем хозяин распаковывает торт, втыкает в него свечки, начинает хлопать и петь «С Днем рождения». Собакам достаются поцелуи и объятия. После Чоко отрезает кусочки торта, раскладывает их по тарелкам и торжественно вручает своим любимицам. В самом конце видео парень трет глаза, кажется, что он растрогался от всего происходящего.

После съемки видео оператор решил познакомиться с Чоко. Так он узнал о сложной жизни парня и о том, что несмотря на трудности, тот всегда старался обеспечивать достойную жизнь Шэгги и Нене. А они в свою очередь были для него главной поддержкой и опорой. В этот день они праздновали четвертый день рождения Шэгги.

После того как видео попало в интернет, жизнь Чоко и его собак кардинально изменилась. Парк, в котором их увидел незнакомец, стал местом притяжения для десятков неравнодушных людей. Они жертвовали для троицы необходимые вещи, припасы и деньги. Кто-то даже подарил телефон. И этот подарок стал еще одним знаковым витком в их жизни.

Чоко начал вести социальные сети. Его история тронула сердца тысяч людей и они стали активно подписываться на его аккаунт и следить за дальнейшим развитием событий.

Сегодня мы можем видеть, что жизнь троицы пошла в гору. Они больше не живут на улице. Более того, теперь Чоко сам занимается помощью другим животным, которые оказались в сложной ситуации. Он продает кастомизированные футболки для людей и ошейники для собак. Часть прибыли Чоко жертвует благотворительным организациям.

В одном из постов Чоко поделился трогательным и очень наглядным фото. В 2015 году он спал с собакой на улице, а в 2022 уже в уютной постели. Он так же пишет, что бесконечно благодарен за второй шанс.

Теперь праздники у этого семейства происходят в гораздо более приятной обстановке. Эти трое по-прежнему есть друг у друга и это внушает надежду.