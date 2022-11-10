Девушка в одиночку вытащила из канавы застрявшего слоненка, и вот как он ее отблагодарил

Людям свойственно делать добро не только себе подобным, но и братьям меньшим. Наверняка у вас во дворе кто-то подкармливает кошек. У всех есть сердобольный знакомый, который принес домой грязного щенка и подарил ему новую, счастливую, жизнь. В благодарность животные дарят нам любовь и ласку.

На прошлой неделе в интернете завирусилось видео , на котором девушка помогает слоненку выбраться из канавы. Ролик был опубликован работником лесничества из Индии. Детеныш слона застрял в канаве между асфальтовой дорогой и зарослями тростника. Крупные животные часто застревают в грязи, а самостоятельно выбраться могут не всегда.

Видео длится 36 секунд. Девушка всеми силами пытается вытащить животное из грязи: тянет его за уши и туловище. Слоненок помощь принимает и тоже старается выбраться из грязевого плена. Но самое интересное происходит на последних секундах видео: освобожденное животное поднимает хобот, как бы салютуя своей спасительнице.

Публикация набрала уже свыше 90 тыс. просмотров и более 7,5 тыс. лайков. В комментариях пользователи восхищаются самоотверженностью девушки. «Эта планета принадлежит всем нам», — написал один из комментаторов. Но кое-кто задался и более прозаичным вопросом: почему мужчина, снимавший ролик, не пришел на помощь?

В интернете регулярно появляются видео со слонами, в том числе забавные. Например, на одном из них животное пытается заглянуть в телефон своего хозяина — в социальных сетях клип собрал почти 40 тыс. лайков.