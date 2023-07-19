Бездомные собаки решили спастись от жары в супермаркете. Реакция сотрудников удивила пользователей соцсетей

В Мексике изнывающие от зноя собаки открыли новый способ спастись от жары — они забрели в магазин электротоваров и без стеснения улеглись прямо посреди прохладного торгового зала. Такой способ охладиться неудивителен — что греха таить, многие из нас были бы не прочь устроить себе сиесту посреди жаркого рабочего дня. Удивляет другое: сотрудники магазина не стали мешать четвероногим, а владелец сети напомнил , что бездомным животным нужно помогать.

Мексиканская торговая сеть «Elektra» неожиданно для самой себя получила отличную рекламу. В одном из магазинов сети в штате Дуранго посетитель сделал фото довольных собак, которые разлеглись под кондиционерами между стоек с блендерами и кофемашинами. И эти снимки быстро стали вирусными.

Возможно, крупные собаки посреди торгового зала могли помешать посетителям магазина. Но вот пользователей сети такое человечное отношение к братьям нашим меньшим растрогало и умилило.