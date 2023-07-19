Бездомные собаки решили спастись от жары в супермаркете. Реакция сотрудников удивила пользователей соцсетей
В Мексике изнывающие от зноя собаки открыли новый способ спастись от жары — они забрели в магазин электротоваров и без стеснения улеглись прямо посреди прохладного торгового зала. Такой способ охладиться неудивителен — что греха таить, многие из нас были бы не прочь устроить себе сиесту посреди жаркого рабочего дня. Удивляет другое: сотрудники магазина не стали мешать четвероногим, а владелец сети напомнил, что бездомным животным нужно помогать.
Мексиканская торговая сеть «Elektra» неожиданно для самой себя получила отличную рекламу. В одном из магазинов сети в штате Дуранго посетитель сделал фото довольных собак, которые разлеглись под кондиционерами между стоек с блендерами и кофемашинами. И эти снимки быстро стали вирусными.
Возможно, крупные собаки посреди торгового зала могли помешать посетителям магазина. Но вот пользователей сети такое человечное отношение к братьям нашим меньшим растрогало и умилило.
Владелец сети, известный мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего, призвал не тревожить отдыхающих и не прогонять их за зала. Он заявил, что поддержка бездомных животных — один из пунктов в политике его компании: «Это приказ хорошо относиться к собакам и кошкам во всех моих компаниях. Поступки куда важнее слов», — написал глава компании.
В Мексике этим летом царит аномальная жара, местами температура превышает 40 °C. Поэтому такой гуманный жест вызвал одобрение у большинства комментаторов.
«Какое благородное дело, достойное аплодисментов в наше время», «Я снова поверил в человечество»; «После такой акции я готов купить мотоцикл в этом магазине», — пишут пользователи.
Немного доброты и человеческого отношения действительно способны изменить мир. Только взгляните на этих некогда одиноких кошек и собак, которые обрели дом, а вместе с ним — радостную и счастливую мордашку.