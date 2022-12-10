Женщина забыла закрыть дверь во время урагана и нашла в гостиной трех оленят
Иногда так легко забыть, что все мы — жители одной большой планеты и находимся гораздо ближе друг к другу, чем привыкли думать. Люди в городах, животные в степях и лесах, обитатели океанов и морей — все мы равноправные соседи. И самое простое, что мы можем сделать друг для друга, — проявить понимание и доброту. История Кэти — женщины, обнаружившей однажды у себя дома трех оленят, — учит именно этому. Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов весь спектр эмоций, который ощутили наши герои. Такое уж точно не каждый день случается.
Гости из леса
Общаться с животными Кэти не в новинку: ее дом расположен не так далеко от леса, и на заднем дворе частенько можно заметить не только оленей, но и других лесных жителей. Например, скунсов или белок. Героев этой статьи, трех оленят, Кэти подкармливала и прежде, а пространство позади дома они практически считали местом для своих игр. Несмотря на то, что олени, как правило, довольно пугливы и предпочитают избегать людской компании, дружелюбная и внимательная Кэти смогла заслужить их доверие.
Неожиданная находка
В тот самый день погода преподнесла сюрприз в виде надвигающейся сильной бури. Женщина вышла проверить своих подопечных на задний двор, но никого не обнаружила и вскоре забыла об этом, занявшись другими делами. Небо становилось все темнее, а ветер — сильнее, и Кэти не на шутку забеспокоилась. И тут она поняла, что оставила дверь открытой, когда выходила последний раз. Поэтому решила проверить дом: мало ли что придет в голову малышам. И оказалась права!
Оленята расположились прямо в гостиной, возле журнального столика. Очевидно, животные предчувствовали бурю и инстинктивно искали теплое и сухое место для укрытия. Гостиная оказалась идеальным вариантом. Кэти не стала выдворять внезапных гостей на улицу и разрешила им провести дома целую ночь, ведь снаружи была совсем уж неприятная погода. Оленята спокойно проспали всю ночь, а потом то и дело тянулись облизывать и словно бы благодарить хозяйку дома за теплый прием.
Время от времени Кэти подкармливает осиротевших животных, которые забредают на ее участок. Многие считают оленей вредителями, способными испортить насаждения, например погрызть кусты и деревья в саду. Но сказать «нет» этой милой мордочке было абсолютно невозможно.
Какие питомцы живут у вас? Как они появились в вашем доме?