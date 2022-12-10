Женщина забыла закрыть дверь во время урагана и нашла в гостиной трех оленят

Иногда так легко забыть, что все мы — жители одной большой планеты и находимся гораздо ближе друг к другу, чем привыкли думать. Люди в городах, животные в степях и лесах, обитатели океанов и морей — все мы равноправные соседи. И самое простое, что мы можем сделать друг для друга, — проявить понимание и доброту. История Кэти — женщины, обнаружившей однажды у себя дома трех оленят, — учит именно этому. Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов весь спектр эмоций, который ощутили наши герои. Такое уж точно не каждый день случается.

Гости из леса

Общаться с животными Кэти не в новинку: ее дом расположен не так далеко от леса, и на заднем дворе частенько можно заметить не только оленей, но и других лесных жителей. Например, скунсов или белок. Героев этой статьи, трех оленят, Кэти подкармливала и прежде, а пространство позади дома они практически считали местом для своих игр. Несмотря на то, что олени, как правило, довольно пугливы и предпочитают избегать людской компании, дружелюбная и внимательная Кэти смогла заслужить их доверие.

Неожиданная находка

Kathie Tietze

В тот самый день погода преподнесла сюрприз в виде надвигающейся сильной бури. Женщина вышла проверить своих подопечных на задний двор, но никого не обнаружила и вскоре забыла об этом, занявшись другими делами. Небо становилось все темнее, а ветер — сильнее, и Кэти не на шутку забеспокоилась. И тут она поняла, что оставила дверь открытой, когда выходила последний раз. Поэтому решила проверить дом: мало ли что придет в голову малышам. И оказалась права!

Оленята расположились прямо в гостиной, возле журнального столика. Очевидно, животные предчувствовали бурю и инстинктивно искали теплое и сухое место для укрытия. Гостиная оказалась идеальным вариантом. Кэти не стала выдворять внезапных гостей на улицу и разрешила им провести дома целую ночь, ведь снаружи была совсем уж неприятная погода. Оленята спокойно проспали всю ночь, а потом то и дело тянулись облизывать и словно бы благодарить хозяйку дома за теплый прием.

Kathie Tietze

Время от времени Кэти подкармливает осиротевших животных, которые забредают на ее участок. Многие считают оленей вредителями, способными испортить насаждения, например погрызть кусты и деревья в саду. Но сказать «нет» этой милой мордочке было абсолютно невозможно.