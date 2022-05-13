12 неожиданно вредных сладостей, которые мы больше не купим ни себе, ни детям, а заменим на более полезные

Многие тщательно следят за количеством и качеством сладкого, которое дают детям и употребляют сами. И правильно делают. Если уже некоторые йогурты и сухофрукты не могут похвастаться 100 % полезным составом, что уж говорить о конфетах и шоколадках.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, чем опасны для организма привычные сладости и есть ли для них более полезные альтернативы.

Жевательные конфеты

Жевательные конфеты и ириски традиционно считаются детскими лакомствами. Их малышам дают чаще, чем шоколад, потому что многим взрослым они кажутся менее вредными. На самом деле это не так. В составе таких конфет почти нет натуральных ингредиентов, а вот синтетических добавок — с избытком. Они влияют на пищеварение и вызывают привыкание. А остатки липких конфет вредят эмали зубов и провоцируют кариес. Конфеты можно заменить на натуральный шоколад (конечно, в умеренных объемах). Темный шоколад может снизить риск высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина, сердечных заболеваний и даже ухудшения когнитивных функций.

Напитки с содержанием сахара

Газированные, энергетические, сокосодержащие и кофейные напитки содержат немало сахара. Жидкие калории своеобразно воздействуют на организм: они не способны заменить твердую пищу, не позволяют нам насытиться, при этом их употребление влечет за собой набор веса. Утолить жажду и не навредить организму можно простой или газированной водой с ломтиком лимона или лайма. Огурец или мята тоже отлично подходят. При отсутствии противопоказаний можно остановить выбор на стакане молока — оно богато кальцием.

Вафли

Вафли занимают одно из первых мест среди наиболее вредных продуктов. Легкими и слегка кисленькими они только кажутся. Вафли производят с использованием различной химии — в их составе содержатся трансжиры, ароматизаторы, усилители вкуса. И сахар, много сахара — они очень калорийны. Заменой вафель могут стать мюсли в батончиках. Они насытят организм питательными веществами и обеспечат его витаминами и минералами. В состав батончика входят ягоды, фрукты, сухофрукты, орехи, крупа.

Мармелад

С мармеладом работает простое правило: чем он дороже, тем полезнее. Желирующие компоненты в составе мармелада отличаются наиболее высокой стоимостью. Чем больше этого вещества использует производитель, тем плотнее получается мармелад. В дешевом мармеладе содержится меньше желирующего компонента и больше консервантов. Например, такой консервант, как сорбиновая кислота, может спровоцировать аллергические реакции и высыпания на коже.

Шоколадные батончики

Мы привыкли думать, что шоколадный батончик — быстрый способ утолить голод. На самом деле маленькая шоколадка действительно может насытить наш организм, но сделает это она с помощью сахара и вредных жиров. Ощущение голода быстро вернется, но при этом в наш организм попадет множество ненужных ему вещей. Например, карамель и нуга способствуют разрушению зубной эмали, а глазурь, покрывающая батончик, практически не содержит шоколада с его полезными свойствами. Альтернативой могут стать овсяные батончики с арахисовым маслом. Это просто, питательно, вкусно и, главное, полезно.

Сухофрукты

Курага, чернослив, изюм и другие сушеные фрукты, как известно, очень полезны. Это источники клетчатки и антиоксидантов. Но употребление сухофруктов в больших количествах может нанести организму вред. Дело в том, что в них содержится много сахара. А для улучшения внешнего вида в них нередко добавляют консерванты. Поэтому сухофрукты следует есть только в небольших количествах и желательно вместе с другими питательными продуктами.

Йогурты

Этот продукт нередко содержит вредные добавки и сахар. Поэтому не стоит спешить давать детям чрезмерно ароматные и яркие йогурты. Ребенок, который хоть раз попробовал ароматизированный йогурт, вряд ли согласится на классический, без добавок. Лучше выбрать продукт, максимально приближенный к натуральному, и добавить в него немного сахара самостоятельно. Например, ложка шоколадного сиропа или меда лишь улучшит качество детского питания. Получится и вкусно, и полезно.

Кондитерские товары и выпечка промышленного производства

Печенье, пирожные, сладкие рулеты и торты прекрасны. Но мало кто знает, что они могут вызвать сбой обмена веществ и ухудшить работу кровеносных сосудов. Производители мучных продуктов часто пытаются сэкономить и заменяют сливочное масло на более дешевый маргарин или другие растительные жиры. В сочетании с сахаром эти ингредиенты вредят организму. Достойной заменой мучным сладостям может стать выпечка с овощами. Например, брауни из сладкого картофеля обладает хорошей текстурой и насыщает организм питательными веществами. А вкус такого десерта вас приятно удивит.

Зефир

Зефир — одна из наиболее безвредных сладостей. В нет жиров, он на 80 % состоит из углеводов. Его делают из яблочного пюре, взбитого в пену. Однако некоторые производители добавляют в это лакомство консерванты, которые сводят все полезные свойства зефира на нет. Стоит заглянуть в состав и убедиться, что в нем не содержатся консерванты с приставкой «сорбат»: сорбат калия / кальция / натрия и сорбиновая кислота. Лучше остановить свой выбор на натуральном белом зефире без глазури, потому что в цветной добавляют красители, а шоколадная глазурь содержит пальмовое масло. За все это наш организм точно не скажет нам спасибо.

Мед из супермаркета

Мед, произведенный в промышленных масштабах, часто далек от натурального. По сути, он представляет собой крахмальную карамельную патоку. Лучше не покупать его в супермаркетах, а выбрать мед, произведенный в домашних условиях.

Протеиновые батончики

Протеиновые батончики считаются достаточно безопасными сладостями, но не все так просто. Важен состав. Белков в них должно содержаться больше, чем углеводов, в 3–4 раза. Например, если в батончике 20 г белков, углеводов должно быть не более 5 г. А еще в них нередко добавляют подсластители, синтетические красители, консерванты и пальмовый жир. Всего этого в полезном батончике быть не должно.

Сушки

Некоторые сушки содержат вредные гидрогенизированные жиры, а именно маргарин, пальмовое масло, кокосовое масло, растительные жиры. При покупке сушек лучше прочитать состав и остановить свой выбор на сушках с обычным растительным маслом в составе.