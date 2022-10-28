12 секретов кофеен, о которых мы ни сном ни духом, а бариста помалкивают

Неважно, являетесь ли вы ярым любителем кофе или забегаете в кофейню 1–2 раза в неделю, свой любимый напиток у вас наверняка есть. И именно бариста скрашивает утро или делает уютными осенние дни, готовя для вас ту самую «жидкую энергию». Только вот у каждой профессии есть свои секреты. И бариста не исключение. Мы решили спросить у мастеров кофейного дела, чего не знает обычный гость.

У кофе тоже есть срок годности

Если бариста не мелет кофе ежедневно, скорее всего, вам подают слегка несвежий напиток, что может влиять на вкус. Кофейные зерна достигают своего пика через 1–3 дня после обжарки, а затем вкус начинает ухудшаться. Свежеобжаренный кофе следует употреблять в течение недели, максимум 10 дней. Хороший бариста будет измельчать зерна по мере необходимости. Кофейные зерна и молотый кофе следует хранить в темном, прохладном и сухом месте и ни в коем случае не в холодильнике или морозильной камере.

В большой чашке необязательно будет больше кофе

В знаменитых кофейнях в больших и средних чашках содержится одинаковое количество кофе — по 2 порции эспрессо, в «большой» просто больше молока. Поэтому, если вы хотите увеличить дозу кофеина, не просто берите больший объем, а просите дополнительную порцию эспрессо.

Лучшая пенка получается на обезжиренном молоке

Если вы любите капучино или латте с пышной пенкой, то стоит выбирать обезжиренное молоко. Оно лучше, чем цельное, когда дело доходит до вспенивания. Обезжиренное молоко быстро взбивается, потому что многие виды такого молока, например растительного, обогащены белком, который помогает придать объем и форму пенке.

Красивый латте — качественный латте

Тот самый листик, аккуратно нарисованный на пене вашего латте, не только делает порцию кофе симпатичным, но и доказывает, что латте приготовлен правильно. Любой рисунок на пенке будет ровным и красивым только в том случае, если пена имеет нужную консистенцию, а порция эспрессо хорошо приготовлена. Таким образом, по рисунку можно понять, будет кофе по-настоящему вкусным или так себе.

Лучше всего пить черный кофе

Несмотря на то что большинство кофеен предлагает огромный выбор разных кофейных напитков, одним из лучших вариантов с точки зрения влияния на организм является обычный черный кофе. Эксперты рекомендуют заваривать кофе с использованием бумажного фильтра, потому что нефильтрованный кофе может содержать соединения, повышающие уровень «плохого» холестерина. Они также советуют не усердствовать с добавлением сливок или сахара.

Пригоревшее молоко пахнет миндалем

Хороший бариста точно знает, насколько горячим должно быть молоко для кофе. Если переборщить с кипячением, кофе будет пахнуть миндалем. Если вы не заказывали кофе с миндальным сиропом или на альтернативном миндальном молоке, но при этом почувствовали аромат марципана, можно смело возвращать кофе и просить переделать, так как молоко пригорело.

Гости в кофейне значительно переплачивают

Ежедневная покупка чашки кофе в местной кофейне может быть удобной и даже казаться доступной. Но если подсчитать, на сколько розничные торговцы завышают цены, то можно тут же захотеть начать готовить кофе дома. Средняя цена за чашку напитка обходится в $ 1,5–2. Получается, что при покупке кофе каждый день за год расходы составят около $ 700. Кофейня же тратит всего от $ 0,15–0,2 на одну порцию. А ведь еще высока вероятность прихватить с кофе пончик или булочку. Но это уже другая статья расходов.

Кофемашина не всегда содержится в идеальной чистоте

Кофейные зерна содержат масла. Именно они делают кофе насыщенным и вкусным, но со временем также прогоркают. Когда эспрессо проходит через кофемашину, масла прилипают к водяному фильтру и любым латунным поверхностям. Также они могут оставлять пленку на фильтре, которая способна даже закупоривать в нем отверстия и образовывать отложения. Все это влияет на вкус напитка. В оживленном кафе, где расход кофе большой, рекомендуется чистить машину каждый день. У суетливых бариста, вероятно, нет возможности делать это на регулярной основе. Поэтому, если иногда ваш кофе горчит, теперь вы знаете причину почему.

Чем светлее кофе, тем больше в нем кофеина

Если в темном шоколаде содержится больше какао, то легко предположить, что в темном кофе содержится больше кофеина. Но это не так. На самом деле чем сильнее обжарка, тем меньше в зернах кофеина. Как говорят эксперты, процесс обжарки приводит к тому, что кофейные зерна теряют полезные свойства. Так что, если вам нужна хорошая порция кофеина, заказывайте легкую обжарку.

В тыквенном латте на самом деле нет никакой тыквы

«Тыквенный пирог».

Самый популярный кофейный напиток в холодные сезоны — осенью и зимой — тыквенный латте. Правда, в нем, как правило, нет тыквы. На самом деле вкус этого кофе дает смесь различных специй, которые исторически использовались с тыквой и тыквенными пирогами или пудингами. Они сильно варьируются в зависимости от того, кто готовит напиток, но обычно это что-то вроде теплых, насыщенных специй, таких как имбирь, корица, мускатный орех.

Многие бариста не соблюдают «правило 10 секунд»

Порция эспрессо прокисает примерно через 10 секунд после приготовления. По истечении этого срока натуральный карамельный аромат исчезает и напиток становится кислым. После того как эспрессо готов, нужно именно в течение 10 секунд добавить в него кипяток (если это американо) или молоко (если это любой другой напиток). Правило хорошего кофе — не оставлять более 10 секунд готовую порцию эспрессо, а сразу доделывать заказ. Но если кофейня переполнена, а бариста готовит сразу несколько напитков, скорее всего, он не обратит особого внимания на это правило. Вот почему порция кофе может каждый раз иметь разный вкус.

Декаф на самом деле содержит кофеин

При создании декаф, то есть кофе без кофеина, удаляется около 97 % кофеина, содержащегося в зернах. Обычная чашка такого напитка содержит около 2 мг кофеина по сравнению с чашкой обычного кофе, в которой кофеина целых 95 мг. Так что, если у кого-то есть непереносимость кофеина, от употребления кофе лучше отказаться вовсе.