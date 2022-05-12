20+ фото азиатских блюд, которые хочется то ли отнести в музей еды, то ли слопать поскорее

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Азиатская кухня — это дивный мир для западного человека. И не только потому, что в ней присутствуют экзотические ингредиенты и смелые сочетания вкусов. Внешний вид кушаний также весьма оригинален. И неясно, чего хочется больше: рассматривать еду или немедленно ее попробовать.

Мы в ADME понимаем пользователей, которые не смогли не запечатлеть азиатские блюда, попавшие к ним на обеденный стол.

Корейские роллы пулькоги кимбап

«Начинка: омлет, тушеный шпинат, морковка, жареное мясо под названием пулькоги и огурцы, сбрызнутые уксусом».

Путу пиринг — традиционный малазийский десерт, представляющий собой рисовые лепешки с начинкой из пальмового сахара

Домашняя капуста кимчи. 3 кило пряного совершенства

Японское блюдо кацу-карри состоит из риса, мясной котлеты в панировке и соуса карри

О боги! Если бы это подавали в наших ресторанах, семьи с детьми тратили бы большие деньги. © MortimerReed / Reddit

Я и без детей тратила бы на такую еду большие деньги. © Kittenvault / Reddit

«Моя мачеха родом из Тяньцзиня. Она устроила пиршество на мой день рождения»

Воскресный обед. А внутри омлета под названием «Торнадо» скрывается вот такая красота

Хуа чуан — булочка в форме цветка с зеленым луком, приготовленная на пару

«Первая попытка приготовления японского десерта вагаси. Это заняло целую вечность»

Это великолепно! А теперь серьезный вопрос: блюдо стоит всех усилий? © marodgrs / Reddit

Я бы сказала, что да. Но... только раз в год. У меня приготовление заняло несколько дней. © shubaobao / Reddit

«Оно было слишком красивое, чтобы не поделиться снимком. Мороженое с чаем матча»

Ттокпокки — корейской блюдо, основу которого составляют колбаски из рисовой муки

Японские сэндвичи с клубникой и взбитыми сливками

«Способ приготовления пельменей с хрустящей „юбочкой“. Мы добавили немного сахара в смесь воды и муки. Получилось так аппетитно!»

Вьетнамские спринг-роллы с начинкой

Корейские пельмени со свеклой, шпинатом и краснокочанной капустой

Альтернатива картофельным чипсам — снеки из корня лотоса

Жареный рис с капустой кимчи + медведь из ветчины

Домашний корейский тост гилгеори

«Название этого блюда дословно переводится как „уличный тост“. Это сэндвич с яйцом и капустой. Восхитительное сочетание текстур и вкусов. Он одновременно нежный и хрустящий, сладкий и соленый».

Строганый лед — очень популярный в Японии десерт. Вот его тыквенный вариант

Традиционный завтрак в Поднебесной

Тамаго сандо — японский сэндвич с яичным салатом

Домашний хот-пот. Идеально для холодного весеннего вечера

Хот-пот представляет собой кипящий на горелке пряный бульон, в котором принято варить различные ингредиенты прямо за обеденным столом.

«Острые вонтоны. Вчера приготовила такие пельмени со свининой и креветками. Получилось очень вкусно»

Культовые фаршированные перцы чили из Малайзии

«Перец фаршируют ароматной пастой из мяса рыбы, тертого молодого кокоса, лука-шалота, чеснока, имбиря, лемонграсса, сахара, соли, черного перца и яиц».

В кафе подают на завтрак такой хлеб

«Еще на тарелке кукурузный суп, картофельный салат, а более темная жидкость — сироп. Поверх хлеба была ложка масла».