20+ фото азиатских блюд, которые хочется то ли отнести в музей еды, то ли слопать поскорее
Азиатская кухня — это дивный мир для западного человека. И не только потому, что в ней присутствуют экзотические ингредиенты и смелые сочетания вкусов. Внешний вид кушаний также весьма оригинален. И неясно, чего хочется больше: рассматривать еду или немедленно ее попробовать.
Мы в ADME понимаем пользователей, которые не смогли не запечатлеть азиатские блюда, попавшие к ним на обеденный стол.
Корейские роллы пулькоги кимбап
«Начинка: омлет, тушеный шпинат, морковка, жареное мясо под названием пулькоги и огурцы, сбрызнутые уксусом».
Путу пиринг — традиционный малазийский десерт, представляющий собой рисовые лепешки с начинкой из пальмового сахара
Домашняя капуста кимчи. 3 кило пряного совершенства
Японское блюдо кацу-карри состоит из риса, мясной котлеты в панировке и соуса карри
- О боги! Если бы это подавали в наших ресторанах, семьи с детьми тратили бы большие деньги. © MortimerReed / Reddit
- Я и без детей тратила бы на такую еду большие деньги. © Kittenvault / Reddit
«Моя мачеха родом из Тяньцзиня. Она устроила пиршество на мой день рождения»
Воскресный обед. А внутри омлета под названием «Торнадо» скрывается вот такая красота
Хуа чуан — булочка в форме цветка с зеленым луком, приготовленная на пару
«Первая попытка приготовления японского десерта вагаси. Это заняло целую вечность»
- Это великолепно! А теперь серьезный вопрос: блюдо стоит всех усилий? © marodgrs / Reddit
- Я бы сказала, что да. Но... только раз в год. У меня приготовление заняло несколько дней. © shubaobao / Reddit
«Оно было слишком красивое, чтобы не поделиться снимком. Мороженое с чаем матча»
Ттокпокки — корейской блюдо, основу которого составляют колбаски из рисовой муки
Японские сэндвичи с клубникой и взбитыми сливками
«Способ приготовления пельменей с хрустящей „юбочкой“. Мы добавили немного сахара в смесь воды и муки. Получилось так аппетитно!»
Вьетнамские спринг-роллы с начинкой
Корейские пельмени со свеклой, шпинатом и краснокочанной капустой
Альтернатива картофельным чипсам — снеки из корня лотоса
Жареный рис с капустой кимчи + медведь из ветчины
Домашний корейский тост гилгеори
«Название этого блюда дословно переводится как „уличный тост“. Это сэндвич с яйцом и капустой. Восхитительное сочетание текстур и вкусов. Он одновременно нежный и хрустящий, сладкий и соленый».
Строганый лед — очень популярный в Японии десерт. Вот его тыквенный вариант
Традиционный завтрак в Поднебесной
Тамаго сандо — японский сэндвич с яичным салатом
Домашний хот-пот. Идеально для холодного весеннего вечера
Хот-пот представляет собой кипящий на горелке пряный бульон, в котором принято варить различные ингредиенты прямо за обеденным столом.
«Острые вонтоны. Вчера приготовила такие пельмени со свининой и креветками. Получилось очень вкусно»
Культовые фаршированные перцы чили из Малайзии
«Перец фаршируют ароматной пастой из мяса рыбы, тертого молодого кокоса, лука-шалота, чеснока, имбиря, лемонграсса, сахара, соли, черного перца и яиц».
В кафе подают на завтрак такой хлеб
«Еще на тарелке кукурузный суп, картофельный салат, а более темная жидкость — сироп. Поверх хлеба была ложка масла».
Какие из представленных блюд вам захотелось попробовать?