Бывалые кулинары из сети рассказали о 18 кухонных секретах, которые помогают им готовить так, что ум отъешь

Маленькие детали в приготовлении еды имеют большое значение: например, стоит бросить щепотку соли в горячий шоколад, и его вкус станет волшебным. Эти легкие в исполнении, но важные кухонные хитрости помогут вам стать асами готовки, а ваши близкие начнут гадать, что же изменилось в привычных им блюдах. Но тсс, не обязательно выдавать им все секреты.