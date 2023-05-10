Бывалые кулинары из сети рассказали о 18 кухонных секретах, которые помогают им готовить так, что ум отъешь
Маленькие детали в приготовлении еды имеют большое значение: например, стоит бросить щепотку соли в горячий шоколад, и его вкус станет волшебным. Эти легкие в исполнении, но важные кухонные хитрости помогут вам стать асами готовки, а ваши близкие начнут гадать, что же изменилось в привычных им блюдах. Но тсс, не обязательно выдавать им все секреты.
- Тушу мясо в кока-коле. Она придает ему приятный сладковатый вкус, а еще густеет при выпаривании, в результате получается отличный соус к мясу. © CornwallGuy88 / Reddit
- Я не люблю склизкий белок в яичнице и нашла способ этого избежать: я называю его «яичница в конверте». Слегка взбалтываю вилкой белок, выливаю на сковороду так, чтобы он хорошенько растекся, готовлю пару минут на медленном огне, а когда он побелеет, кладу желток посередине, заворачиваю конвертиком и слегка обжариваю с обеих сторон. Получается идеально приготовленный белок и вкусный жидкий желток.
- Я добавляю жидкость из-под маринованных огурчиков в салат с тунцом или курицей. Это придает ему приятный терпкий вкус. © NickyNeptune / Reddit
- Попробуйте положить лосося в пищевом пакете в посудомойку и запустить ее при 40 °C. Получится нежнейшая сочная рыба — не вареная, не запеченная, а особенная. Даже не знаю, с чем сравнить по нежности... С малосольной, может быть. © galaktioshka / Pikabu
- До вчерашнего вечера я готовил картофель фри неправильно: резал, мыл, жарил, и он получался рыхлым и некрасивым. А потом я узнал, что перед жаркой его нужно варить. Попробовал — и получилось потрясающе. Варил нарезанные ломтики 5–7 минут, затем откинул на дуршлаг и разложил на решетке, чтобы подсохли. А когда обжарил в масле, картошка получилась очень хрустящей, мягкой внутри, а цвет — золотой, как у волос ангела! © CrispyScallion / Reddit
- Я смазываю хлеб для сэндвичей майонезом, прежде чем поджарить его на сковороде. Получается золотистая хрустящая корочка. © thenisaidb***h / Reddit
- Добавляю щепотку соли в горячий шоколад. Он не становится соленым, но соль придает ему какой-то более шоколадный вкус. Все знакомые говорят, что мой горячий шоколад самый лучший, хотя я использую обычную смесь из упаковки. © unknown author / Reddit
- Перед выпечкой насыпьте сухой рис в форму для кексов. Он поглощает жир, поэтому кексы получатся не слишком маслянистыми, а на бумажных формочках не будет некрасивых пятен. Делаю так уже много лет, и этот прием ни разу не подводил. © Kindly_Sky9167 / Reddit
- Почти во все магазинные продукты добавляют ксантановую камедь и соевый лецитин. Их названия звучат пугающе, но это вещества растительного происхождения, которые вы, скорее всего, получаете с пищей каждый день. Это отличные загустители и эмульгаторы. Я добавляю ксантановую камедь в соусы и горячий шоколад для получения гладкой, густой текстуры. А лецитин — просто бог ингредиентов, когда дело доходит до выпечки. С ним ваши кексы и хлеб дольше останутся свежими и сохранят влагу. Поэкспериментируйте — и вы увидите. © Blind_at_Sea / Reddit
- Знаете ли вы, что глутамат натрия добавляют в кафе и ресторанах вообще во все блюда? Он усиливает вкус и аромат. Когда готовите борщ, например, киньте чайную ложку глутамата в кастрюлю, и вы просто обалдеете от вкуса. (Эта добавка широко применяется и при умеренном потреблении безопасна для здоровья. — Прим. ADME.) © melifaroh / Twitter
- Я натираю курицу смесью из разрыхлителя для теста, соли и перца, оставляю на ночь в холодильнике, а потом запекаю. Курица получается румяной и хрустящей. © gkaukola / Reddit
- Меня бесило, что белковая глазурь для куличей и пряничных домиков засыхает и крошится, да и использование сырых яиц вызывало сомнения. И тут я нашла в сети рецепт глазури на желатине. Она идеальная: гладкая, белая, пухлая, глянцевая, отлично сохнет, не липнет к рукам и не крошится. Беру 1 ч. л. желатина с горкой, вливаю 2 ст. л. воды, а пока желатин набухает (минут 20), варю сахарный сироп: 180 г сахара и 3 ст. л. воды. После того как сахар растворился, снимаю с огня, добавляю желатин, перемешиваю и взбиваю миксером. Когда масса побелеет и загустеет, добавляю 1 ч. л. лимонного сока. Еще чуть-чуть взбить — и можно наносить на кулич.
- Если на макаронах написано trafilata al bronzo, это означает, что тесто для данной пасты продавили через бронзовые матрицы, а не тефлоновые. В результате «бронзовая» паста имеет шероховатую поверхность, к которой отлично цепляются вкуснейшие соусы. © ariil / Twitter
- Я жарю грибы без масла — на сухой сковороде на среднем огне. В грибах есть собственная жидкость, и когда она выпаривается, на них образуется золотистая корочка. Главное, не трогать грибы до этого момента, чтобы они не прилипли и не развалились, а затем перевернуть и обжарить с другой стороны. Масло можно добавить в самом конце. © queerst***0 / Reddit
- Сливочное масло при жарке быстро начинает гореть и дымиться. Но если добавить к нему немного оливкового (оно имеет более высокую точку дымления), то блюдо приобретет красивый золотистый цвет и сливочный вкус. © exhaustedqueer / Reddit
- Это яйца «Орсини» по рецепту из кулинарной книги Клода Моне. Берем 4 яйца, взбиваем белок с солью до густой пены. Разогреваем духовку до 200 °С, выкладываем белок на смазанную маслом бумагу и делаем в нем углубления. Запекаем 5 минут, затем добавляем желтки в углубления и ставим в духовку еще на 2 минуты. Сыр и зелень по желанию. Невероятно нежный и вкусный завтрак. © Akcelent / Pikabu
- Я увидела в ролике, как один повар кладет в кипящий соус для спагетти несколько больших кусков апельсиновой цедры, а в конце убирает их. Это придает соусу легкий сладковатый привкус. Попробовала и теперь всегда так делаю. Я собираю букетик трав, заворачиваю его в апельсиновую цедру, завязываю и бросаю в соус. Это невероятно! © cardueline / Reddit
- Не разбивайте яйца о край посуды, чтобы скорлупки не попали в блюдо. Лучше разбейте яйцо о столешницу, а затем легонько разломите с треснутой стороны. © PontifexPrimus / Reddit
- Готовлю сыр для жарки в металлической вафельнице и обмакиваю его в томатный суп: он отлично заполняет ячейки, и это очень удобно. © gooberdawg / Reddit
AdMe/Кухня/Бывалые кулинары из сети рассказали о 18 кухонных секретах, которые помогают им готовить так, что ум отъешь
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